"Мисс Барнаул – 2023" стала второй в конкурсе "Мисс Бикини России"
В прошлом году Регина Русских стала самой красивой девушкой Барнаула
06 августа 2024, 13:20, ИА Амител
Регина Русских / Фото: соцсети
Барнаульские красавицы продолжают покорять всероссийские конкурсы красоты. Так, Регина Русских, победительница конкурса "Мисс Барнаул – 2023" заняла второе место в номинации "Мисс Бикини" на всероссийском конкурсе "Мисс Туризм – 2024". Соревнования проходили в Чебоксарах, где девушка также вошла в топ-10 финалисток. Регину наградил лично Сергей Зверев, сообщает "Толк".
Напомним, что недавно "Мисс Барнаул – 2020" Алина Клокова стала самой красивой девушкой на конкурсе в Севастополе. Девушка завоевала корону XXVIII национального конкурса красоты "Жемчужина Черного моря".
13:53:17 06-08-2024
Твою же мать ...
14:23:03 06-08-2024
Или я старею, или чё.
14:44:32 06-08-2024
сирожа как всегда - красава.
хорошо что я еще не обедал...
22:16:43 06-08-2024
Мусик (14:44:32 06-08-2024) сирожа как всегда - красава.хорошо что я еще не обедал..... Сирожа то хоть сирожа. А ты то хто😂