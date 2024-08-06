"Мисс Барнаул – 2023" стала второй в конкурсе "Мисс Бикини России"

В прошлом году Регина Русских стала самой красивой девушкой Барнаула

06 августа 2024, 13:20, ИА Амител

Регина Русских / Фото: соцсети

Барнаульские красавицы продолжают покорять всероссийские конкурсы красоты. Так, Регина Русских, победительница конкурса "Мисс Барнаул – 2023" заняла второе место в номинации "Мисс Бикини" на всероссийском конкурсе "Мисс Туризм – 2024". Соревнования проходили в Чебоксарах, где девушка также вошла в топ-10 финалисток. Регину наградил лично Сергей Зверев, сообщает "Толк".

Напомним, что недавно "Мисс Барнаул – 2020" Алина Клокова стала самой красивой девушкой на конкурсе в Севастополе. Девушка завоевала корону XXVIII национального конкурса красоты "Жемчужина Черного моря".