"Мисс Офис". Голосуй на amic.ru за самую красивую сотрудницу в Барнауле
Мы подведем итоги 2 августа
29 июля 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле 3 августа пройдет кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.
Победительницы кастинга получат возможность представить Алтайский край в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей.
Генеральный информационный партнер мероприятия – портал amic.ru – предлагает подписчикам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку до 24 июля, прошел предкастинг и предоставил фото, подходящее для конкурса. Голосуй за понравившуюся девушку в нашем Telegram-боте.
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии наших читателей и получит приятный приз от редакции. Данное голосование никак не влияет на результат кастинга. 3 августа в Барнауле во время предварительного отбора будут объявлены имена не только победительниц регионального этапа, но и имя победительницы в голосовании на сайте информационного партнера. Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя.
Голосование проводится с 29 июля по 2 августа (до 21:00).
Отправить заявку на участие все еще можно! Проходите по ссылке прямо сейчас – www.missoffice.org/anketa.php.
10:47:08 29-07-2024
"офисные сотрудницы" - о, это печальное зрелище...
главная награда - орден сутулова.
не ходите девки в офис работАть!!
11:19:21 29-07-2024
Мусик (10:47:08 29-07-2024) "офисные сотрудницы" - о, это печальное зрелище...главна... Смотря какой офис... Не все девоньки в своих офисах горбатятся до посинения)
11:07:54 29-07-2024
Вам шашечки или поехали? Музыкальность голоса будут смотреть..?
11:26:32 29-07-2024
участницы все на одно лицо. Симпатичные, но нет "изюминки".
12:17:36 29-07-2024
Стас Пле (11:26:32 29-07-2024) участницы все на одно лицо. Симпатичные, но нет "изюминки". ... Стас, вы изюм не там ищете, изюм это в клубе кому за 50 (кстати, за 50 - это недорого). А тут свежие фрукты.
12:45:51 29-07-2024
Гость (12:17:36 29-07-2024) Стас, вы изюм не там ищете, изюм это в клубе кому за 50 (кст... Вы меня не правильно поняли. Изюминка это нечто особенное, но не сразу бросающееся в глаза, качество или деталь, придающая кому-либо или чему-либо неповторимое своеобразие, остроту или прелесть (с)
12:56:57 29-07-2024
Гость (12:17:36 29-07-2024) Стас, вы изюм не там ищете, изюм это в клубе кому за 50 (кст... Если это свежие, то я китайская балерина :-)
13:15:31 29-07-2024
Гость (12:56:57 29-07-2024) Если это свежие, то я китайская балерина :-)... вы какой на фотах?
13:48:13 29-07-2024
Гость (12:56:57 29-07-2024) Если это свежие, то я китайская балерина :-)... Очень приятно, балерина из Китая! А мое имя Худайберген Абеливайкенфлаев!
21:34:06 29-07-2024
Гость (13:48:13 29-07-2024) Очень приятно, балерина из Китая! А мое имя Худайберген Абел... А где Магрипа Харипулаевна?
11:43:31 29-07-2024
Фото надо делать в одном формата и в купальниках))
12:16:25 29-07-2024
Гость (11:43:31 29-07-2024) Фото надо делать в одном формата и в купальниках))... Да сразу топлесс давай. Только они тебе предложат на Онли фанс пройти, а там все картиночки платные)
12:43:42 29-07-2024
Гость (12:16:25 29-07-2024) Да сразу топлесс давай. Только они тебе предложат на Онли фа... Я не знаю, что такое Онли фанс. Но поверю твоему опыту. Сколько денег там оставил?
13:49:44 29-07-2024
Гость (12:43:42 29-07-2024) Я не знаю, что такое Онли фанс. Но поверю твоему опыту. Скол... Тут пересказ не поможет, тут самому смотреть надо. А денег у меня отродясь не было, поэтому и тратить нечего)
11:48:30 29-07-2024
Мне 5 нравится, с ямочкой на щеке. Она замужем?
13:59:04 29-07-2024
Гость (11:48:30 29-07-2024) Мне 5 нравится, с ямочкой на щеке. Она замужем?... Определение слова Мисс изучи)))
14:48:48 29-07-2024
Гость (11:48:30 29-07-2024) Мне 5 нравится, с ямочкой на щеке. Она замужем?... -Ты думаешь она тебя ждет? Такие красивые ждать не умеют особенно таких как мы. Кому мы нужны ждать нас?! Забудь..
11:57:59 29-07-2024
Молоденькие они все стройные и красивые )))
12:08:55 29-07-2024
Нонче пчел в Барнауле много? Смотрю каждая вторая покусанная.
12:36:44 29-07-2024
Пьер дед (12:08:55 29-07-2024) Нонче пчел в Барнауле много? Смотрю каждая вторая покусанна... ИППП? вот не верю!
13:25:42 29-07-2024
Пьер дед (12:08:55 29-07-2024) Нонче пчел в Барнауле много? Смотрю каждая вторая покусанна... Ветрянка
12:19:51 29-07-2024
Голосовать мы.. А деньгу им.. Несправедливо..
12:45:51 29-07-2024
Пожалуй последнее фото наиболее привлекает. Девятка - такая милфочка) 10-13 тож ниче, 19 интересная)
18:05:15 29-07-2024
Гость (12:45:51 29-07-2024) Пожалуй последнее фото наиболее привлекает. Девятка - такая ... Милфа - молодая мама маленького ребенка... Это приблизительно с американского сокращения...
13:23:37 29-07-2024
...- и сколько вы получаете в своем офисе
- 35000
- да я бы вам с удовольствием 50000 платил бы
- а с удовольствием у меня под сотку выходит
13:54:13 29-07-2024
Губы у как на подбор у всех одинаковые
13:58:24 29-07-2024
А вот интересно мне, для чего енти конкурсы. Допустим, победю я в таком и чо?
17:14:58 29-07-2024
Гость (13:58:24 29-07-2024) А вот интересно мне, для чего енти конкурсы. Допустим, побед... На Онли фанс фотки будешь за деньги выкладывать. А на них местный "нищий", у которого денег нет, будет ладони согревать.
17:55:43 29-07-2024
Эх! Поеду в Воронеж жить!!!
13:40:47 30-07-2024
10 фото, Алина Кривик, достойно представит наш город на конкурсе!
15:15:04 30-07-2024
Какие красивые девочки! Очень рада быть в окружении таких красоток😍