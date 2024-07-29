"Мисс Офис". Голосуй на amic.ru за самую красивую сотрудницу в Барнауле

Мы подведем итоги 2 августа

29 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Участницы конкурса "Мисс Офис" в Барнауле

В Барнауле 3 августа пройдет кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Победительницы кастинга получат возможность представить Алтайский край в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей.

Генеральный информационный партнер мероприятия – портал amic.ru – предлагает подписчикам выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку до 24 июля, прошел предкастинг и предоставил фото, подходящее для конкурса. Голосуй за понравившуюся девушку в нашем Telegram-боте.

Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии наших читателей и получит приятный приз от редакции. Данное голосование никак не влияет на результат кастинга. 3 августа в Барнауле во время предварительного отбора будут объявлены имена не только победительниц регионального этапа, но и имя победительницы в голосовании на сайте информационного партнера. Внимание! При обнаружении неправомерного вмешательства в голосование редакция оставляет за собой право снять кандидатуру нарушителя.

Голосование проводится с 29 июля по 2 августа (до 21:00).

Отправить заявку на участие все еще можно! Проходите по ссылке прямо сейчас – www.missoffice.org/anketa.php.