"Миссис Россия – 2023" стала Жанна Специальная
Ей вручили главный приз – путевку на Мальту
07 августа 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: vk.com/mrsmoscow.mrsrussia
Обладательницей титула "Миссис Россия – 2023" стала 32-летняя представительница юга страны Жанна Специальная, сообщает ТАСС.
"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости. Получила много положительных эмоций", – рассказала Жанна.
Новая миссис России родилась в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе "Миссис Геленджик – 2023".
Жанне вручили главный приз – путевку на Мальту. Финал всероссийского конкурса, в котором принимают участие замужние женщины, состоялся в Москве в воскресенье, 6 августа.
11:57:02 07-08-2023
Восстановление лица по черепу по Герасимову.
12:30:35 07-08-2023
Глаза выразительно накрашены, а вот умой и испугаться можно!
12:31:31 07-08-2023
Когда эталоном красоты станут девушки с минимум косметики??? и прочих "искусственных аксессуаров сегодняшнего дня"
12:45:46 07-08-2023
Бррр.
13:43:18 07-08-2023
В детстве именно так кикимору представляла себе! Чесслово!
13:44:31 07-08-2023
Я думал только на западе конкурсы красоты пробили дно, но оказывается и у нас тоже. Как это могло победить?
14:04:39 07-08-2023
Ну что, все красотки отписались? И "Мисс Тальменка 95" и даже "Вице-мисс Шелаболитха-2023"?
14:23:22 07-08-2023
Гость (14:04:39 07-08-2023) Ну что, все красотки отписались? И "Мисс Тальменка 95" и даж... непонятно - про что "эссе"))))))
14:50:33 07-08-2023
Гость (14:23:22 07-08-2023) непонятно - про что "эссе"))))))... А что непонятного? Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо, которое комментаторшами выше охаяно. Вот и предполагаю, раз люди так уверенно судят о чужой красоте, то, вероятно, сами занимали призовые места в центральных конкурсах в крае...
16:42:00 07-08-2023
Гость (14:50:33 07-08-2023) А что непонятного? Под слоем грима лично я вижу красивое рус... да не только в крае -мелко плаваете!!!!!!!
14:43:33 07-08-2023
Ну что, все красотки отписались?----- ну красотки-не красотки, но глаза то у всех есть!)))
14:49:38 07-08-2023
В сауну норм.
15:16:40 07-08-2023
Вот интересно что же красивого в губищах на поллица?
15:18:55 07-08-2023
Специальная наверное специально так ярко губы намазала.. Менее яркий цвет сделал бы ее очень даже симпатичной.
15:43:40 07-08-2023
Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо---- так тут надо было воображение включать?)))
16:44:05 07-08-2023
Гость (15:43:40 07-08-2023) Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо---- так ... наверное, родственник так рьяно заступается)))))) типа: "КАЖДЫЙ КУЛИК ХВАЛИТ СВОЁ БОЛОТО!"))))))
16:43:16 07-08-2023
Без воображения в пользу ЯКОБЫ красивого лица не обойтись! от слова- СОВСЕМ)))))))))
16:56:35 07-08-2023
Звезда есть - значит красавица. А уж тем более - Специальная.