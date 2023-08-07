"Миссис Россия – 2023" стала Жанна Специальная

Ей вручили главный приз – путевку на Мальту

07 августа 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: vk.com/mrsmoscow.mrsrussia

Обладательницей титула "Миссис Россия – 2023" стала 32-летняя представительница юга страны Жанна Специальная, сообщает ТАСС.

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости. Получила много положительных эмоций", – рассказала Жанна.

Новая миссис России родилась в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе "Миссис Геленджик – 2023".

Жанне вручили главный приз – путевку на Мальту. Финал всероссийского конкурса, в котором принимают участие замужние женщины, состоялся в Москве в воскресенье, 6 августа.