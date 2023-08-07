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"Миссис Россия – 2023" стала Жанна Специальная

Ей вручили главный приз – путевку на Мальту

07 августа 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: vk.com/mrsmoscow.mrsrussia
Фото: vk.com/mrsmoscow.mrsrussia

Обладательницей титула "Миссис Россия – 2023" стала 32-летняя представительница юга страны Жанна Специальная, сообщает ТАСС.

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости. Получила много положительных эмоций", – рассказала Жанна.

Новая миссис России родилась в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе "Миссис Геленджик – 2023".

Жанне вручили главный приз – путевку на Мальту. Финал всероссийского конкурса, в котором принимают участие замужние женщины, состоялся в Москве в воскресенье, 6 августа.

Фото: Madame Figaro

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Комментарии 18

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Гость

11:57:02 07-08-2023

Восстановление лица по черепу по Герасимову.

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Гость

12:30:35 07-08-2023

Глаза выразительно накрашены, а вот умой и испугаться можно!

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Гость

12:31:31 07-08-2023

Когда эталоном красоты станут девушки с минимум косметики??? и прочих "искусственных аксессуаров сегодняшнего дня"

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Гость

12:45:46 07-08-2023

Бррр.

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Гость

13:43:18 07-08-2023

В детстве именно так кикимору представляла себе! Чесслово!

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Гусь

13:44:31 07-08-2023

Я думал только на западе конкурсы красоты пробили дно, но оказывается и у нас тоже. Как это могло победить?

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Гость

14:04:39 07-08-2023

Ну что, все красотки отписались? И "Мисс Тальменка 95" и даже "Вице-мисс Шелаболитха-2023"?

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Гость

14:23:22 07-08-2023

Гость (14:04:39 07-08-2023) Ну что, все красотки отписались? И "Мисс Тальменка 95" и даж... непонятно - про что "эссе"))))))

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Гость

14:50:33 07-08-2023

Гость (14:23:22 07-08-2023) непонятно - про что "эссе"))))))... А что непонятного? Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо, которое комментаторшами выше охаяно. Вот и предполагаю, раз люди так уверенно судят о чужой красоте, то, вероятно, сами занимали призовые места в центральных конкурсах в крае...

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Гость

16:42:00 07-08-2023

Гость (14:50:33 07-08-2023) А что непонятного? Под слоем грима лично я вижу красивое рус... да не только в крае -мелко плаваете!!!!!!!

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Гость

14:43:33 07-08-2023

Ну что, все красотки отписались?----- ну красотки-не красотки, но глаза то у всех есть!)))

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Гость

14:49:38 07-08-2023

В сауну норм.

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Гость

15:16:40 07-08-2023

Вот интересно что же красивого в губищах на поллица?

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Гость

15:18:55 07-08-2023

Специальная наверное специально так ярко губы намазала.. Менее яркий цвет сделал бы ее очень даже симпатичной.

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Гость

15:43:40 07-08-2023

Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо---- так тут надо было воображение включать?)))

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Гость

16:44:05 07-08-2023

Гость (15:43:40 07-08-2023) Под слоем грима лично я вижу красивое русское лицо---- так ... наверное, родственник так рьяно заступается)))))) типа: "КАЖДЫЙ КУЛИК ХВАЛИТ СВОЁ БОЛОТО!"))))))

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Гость

16:43:16 07-08-2023

Без воображения в пользу ЯКОБЫ красивого лица не обойтись! от слова- СОВСЕМ)))))))))

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Гость

16:56:35 07-08-2023

Звезда есть - значит красавица. А уж тем более - Специальная.

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