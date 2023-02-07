"Миссис Вселенная" из Сибири рассказала, что ей предлагали сделать за победу

Сибирячка отметила, что от такого предложения она "выпала в осадок"

07 февраля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

42-летняя жительница Новосибирска Яна Барвичуте, получившая титул "Мисс Вселенная Спорт", рассказала "КП-Новосибирск", как проходил международный конкурс.

Конкурс красоты "Миссис Вселенная", в котором принимали участие около ста женщин из разных уголков мира, проходил в Болгарии с 30 января по 5 февраля.

Яна отметила, что очень долго искала платье – не могла найти достойный вариант даже в магазинах Москвы, в итоге пришлось шить на заказ. Потом на самом конкурсе кто-то сломал ей часть сложной конструкции в виде матрёшки на костюме. Но самым обескураживающим стало предложение ей дать взятку, чтобы попасть в число лидеров.

"Мне сказали, что вы очень красивая, мы бы хотели вас возвести в пятёрку, но только в качестве вице-мисс, ибо первое место у нас уже занято. Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне ещё сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов. Я от этого предложения отказалась. Как по мне, пусть у меня лучше не будет короны, чем будет корона, добытая таким путём", – подчеркнула сибирячка.

В итоге Яна получила титул "Мисс Вселенная Спорт". Она рассказала, что не жалеет о поездке на конкурс и считает его интересным опытом.