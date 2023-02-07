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"Миссис Вселенная" из Сибири рассказала, что ей предлагали сделать за победу

Сибирячка отметила, что от такого предложения она "выпала в осадок"

07 февраля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

42-летняя жительница Новосибирска Яна Барвичуте, получившая титул "Мисс Вселенная Спорт", рассказала "КП-Новосибирск", как проходил международный конкурс.

Конкурс красоты "Миссис Вселенная", в котором принимали участие около ста женщин из разных уголков мира, проходил в Болгарии с 30 января по 5 февраля.

Яна отметила, что очень долго искала платье – не могла найти достойный вариант даже в магазинах Москвы, в итоге пришлось шить на заказ. Потом на самом конкурсе кто-то сломал ей часть сложной конструкции в виде матрёшки на костюме. Но самым обескураживающим стало предложение ей дать взятку, чтобы попасть в число лидеров.

"Мне сказали, что вы очень красивая, мы бы хотели вас возвести в пятёрку, но только в качестве вице-мисс, ибо первое место у нас уже занято. Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне ещё сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов. Я от этого предложения отказалась. Как по мне, пусть у меня лучше не будет короны, чем будет корона, добытая таким путём", – подчеркнула сибирячка.

В итоге Яна получила титул "Мисс Вселенная Спорт". Она рассказала, что не жалеет о поездке на конкурс и считает его интересным опытом.

 

Комментарии 9

  • а чего молчит, сколько миссис спорт стоило? Или это другое?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • за это надо заплатить 50 тысяч долларов --- честно признаюсь, по заголовку подумал, предложили сделать что-то неприличное
    08 февраля, Гость   Ответить
  • можно подумать, что для кого-то условия победы в этих конкурсах являются секретом. ну если только мозгов, как у воробушка))
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Что за чушь? Выиграла конкурс красоты американка,а не русская..Я своими глазами видела весь конкурс красоты.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что за враки? Выиграла американка. Темнокожая,но красивая.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "сделать непреличное" приличней, чем платить за победу в конкурсе.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Заголовок заинтриговал, а вообще ничего нового из этой статейки не узнал! Секс, деньги, на всех конкурсах так, а иначе и быть не может. От чего она там в осадок выпала?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в этой статье говориться о конкурсе "Миссис" Вселенная. Это для замужних
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Этих конкурсов в каждой стране, по два. Болгарки якобы их выигрывают в России, а россиянки - в Болгарии. Лохотрон в действии. Я эта тётя никакая не Мисс, раз трепется как на базаре, да ещё физиогомия вытянутая как у Собчачки...
    09 февраля, Гость   Ответить
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