Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в Барнауле

Его проведут социалисты

03 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

Представители партии "Справедливая Россия – За правду" проведут в Барнауле митинг против умерщвления бездомных животных. Он состоится во вторник, 4 июня, в Барнауле.

Митинг пройдет под лозунгом "Жизнь – она для всех!". В партии уверены, принятие некоторыми регионами страны законов об умерщвлении бродячих животных – ошибочное решение. Региональное отделение партии выступает против живодерства. И приглашает всех неравнодушных барнаульцев поддержать акцию протеста.

"Мы полностью разделяем позицию нашего лидера Сергея Михайловича Миронова, что только зоополиция может справиться с бездомышами, а убийство – это не выход. Этот закон противоречит всем законам человечности, и мы готовы сделать все возможное, чтобы не допустить его принятия в нашем регионе", – заявила секретарь бюро Совета РО партии СРЗП в крае, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Протестная акция состоится 4 июня в 19:00 по адресу: ул. Германа Титова, 9.

Возрастное ограничение 16+