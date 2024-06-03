Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в Барнауле
Его проведут социалисты
03 июня 2024, 17:00, ИА Амител
Представители партии "Справедливая Россия – За правду" проведут в Барнауле митинг против умерщвления бездомных животных. Он состоится во вторник, 4 июня, в Барнауле.
Митинг пройдет под лозунгом "Жизнь – она для всех!". В партии уверены, принятие некоторыми регионами страны законов об умерщвлении бродячих животных – ошибочное решение. Региональное отделение партии выступает против живодерства. И приглашает всех неравнодушных барнаульцев поддержать акцию протеста.
"Мы полностью разделяем позицию нашего лидера Сергея Михайловича Миронова, что только зоополиция может справиться с бездомышами, а убийство – это не выход. Этот закон противоречит всем законам человечности, и мы готовы сделать все возможное, чтобы не допустить его принятия в нашем регионе", – заявила секретарь бюро Совета РО партии СРЗП в крае, депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Протестная акция состоится 4 июня в 19:00 по адресу: ул. Германа Титова, 9.
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17:08:16 03-06-2024
Фу. Популисты пользующиеся любыми разрешенными темами для пиара
17:19:09 03-06-2024
так пусть на собственном примере подтвердят человечность-возьмите на содержание 5-10 бездомных животных,в чем проблема(да и понятие человечность как то звучит не к месту если вспомнить сколько человек пострадало от животных)
16:31:44 04-06-2024
гость (17:19:09 03-06-2024) так пусть на собственном примере подтвердят человечность-воз... А проблема в том, что если такой зоозащитник с таким количеством животных будет жить где-то рядом со мной, то мне такое соседство нафиг не нужно. Вообще собрать бы где-нибудь таких любителей бродячих животных в отдельном поселке и туда вывозить этих животных. Пусть живут и содержат своих животных.
17:23:22 03-06-2024
Митинг разогнать. Боровиковой позор! Тем кто ее выбрал позорище двойной!
17:40:26 03-06-2024
Прекрасно! Как раз у приютов для бездомных животных появится замечательная возможность раздать собачек всем собравшимся сердобольным. Надеюсь, после этого митинга больше не будет в городе бездомных зверюг и можно будет безопасно ходить и детям и взрослым.
21:28:56 03-06-2024
Гость (17:40:26 03-06-2024) Прекрасно! Как раз у приютов для бездомных животных появится... Они не раздают, меняют на 500р.
17:43:45 03-06-2024
Предлагаю каждому участнику этого шабаша принудительно выдать по 10 штук шавла на дом и пусть там жалеют их хоть до потери сознания
18:31:06 03-06-2024
Молодцы! Спасибо за человечность.
Здесь а амике скопище догхантеров.
Но многим барнаульцем чужда и противна мысль об убийстве.
20:39:12 03-06-2024
Гость (18:31:06 03-06-2024) Молодцы! Спасибо за человечность.Здесь а амике скопище д...
Встреться с людьми, которых покусали собаки, посмотри, что стало с детьми, на которых нападали собаки. А потом возьми парочку двоняг себе. Если сможешь, конечно. Ели бы народ не был такими терпилами, то через две минуты этот митинг был бы завершен позорным бегом зоозащитников, сложением депутатских полномочий Боровиковой и иже с ней. Но, увы.
18:34:58 03-06-2024
А что скажет партия "Новые люди"?
18:39:37 03-06-2024
Насколько я знаю эвтаназия - это добровольный уход из жизни, либо животных спрашивать научились, либо с названием напутали
21:18:32 03-06-2024
Гость (18:39:37 03-06-2024) Насколько я знаю эвтаназия - это добровольный уход из жизни, либо животных спрашивать научились, либо с названием напутали... Конечно, это сарказм. Нужен отстрел, а не эвтаназия. Никого спрашивать не требуется.
19:48:46 03-06-2024
Пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым отходам, а так же местные жители сами будут подкармливать их, эта проблема никогда не решится!!!!
Хоть вы тресните!!!
12:09:07 04-06-2024
Гость (19:48:46 03-06-2024) Пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым о... предлагаете отстреливать за компанию бабушек, подкармливающих бездомных?)))) А вы жестоки черт возьми!))))
21:56:25 04-06-2024
Гость (12:09:07 04-06-2024) предлагаете отстреливать за компанию бабушек, подкармливающи... Зоошиза в своем репертуаре. бабушек достаточно штрафануть пару раз, чтоб не повадно было.
20:25:32 03-06-2024
Вопрос зоошизе
А как же свиньи на свинофермах и птицы на птицефабриках, их тоже нельзя умерщвлять или это другое?
21:11:37 03-06-2024
время митинга совпадает со временем выхода бездомных собачек на вечерний променад, видимо, участники митинга уже заранее решили вернуться домой с собачками, так что все логично, сначала помитингуют, а потом личным примером покажут, как реально можно решить проблему хотя бы в одном отдельно взятом микрорайоне....не обвиняйте меня в юродстве, я вполне серьезно это пишу...
21:42:19 03-06-2024
Согласна, убивать - жестоко. Тогда должны быть предприняты другие, реально работающие меры, чтобы псы не угрожали безопасности людей. Какая альтернатива и какие предложения у партии? Очень много бездомных животных, и собак и кошек. Собак, вроде стерилизуют (только откуда их столько берется?) , а кошки плодятся со страшной силой, много после дачного сезона брошенных, их жалко очень, надо что-то делать, мы же Homo sapiens. Или всё дело в деньгах, как водится в нашем, богом забытом, крае.
09:23:29 04-06-2024
Отлавливать и в Корею отправлятью
09:52:22 04-06-2024
В 80 -90 годы в дорожно эксплуатационных участках Д.Э.У. были бригады которые на регулярной основе в городе отлавливали бродячих собак. Что было с ними дальше думаю Вы понимаете ? ни каких защитников бездомных собак этот вопрос не интересовал. В нынешнее время это стало предметом обсуждения или ПОЛИТИКОЙ на местном уровне.
10:11:44 04-06-2024
Всегда считал справедливороссов достойной партией, даже собирался вступить. После этой "акции", где собак ставят выше людей, отношение к партии резко отрицательное. Вы хоть с московским руководством согласовали?
12:07:08 04-06-2024
Предлагаю ОБЯЗАТЬ всех пришедших на митинг, взять по одному четверолапому к себе на воспитание.
Через полгода обязательно проверить состояние розданных животных, дабы исключить выкидывание оных обратно на улицу.
12:10:47 04-06-2024
Меньше публикуйте, чаще стреляйте. Не нужно душевнобольных зоошизов тревожить.
13:46:30 04-06-2024
Реально идешь по городу пять псов здоровых бегут за тобой, и не знаешь что у них на уме, то ли на прыгнут ,толи обойдется. Надо что то решать с псиной, уж больно много развелось их в городе!