НОВОСТИОбщество

Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в Барнауле

Его проведут социалисты

03 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru
Собака / Фото: amic.ru

Представители партии "Справедливая Россия – За правду" проведут в Барнауле митинг против умерщвления бездомных животных. Он состоится во вторник, 4 июня, в Барнауле. 

Митинг пройдет под лозунгом "Жизнь – она для всех!". В партии уверены, принятие некоторыми регионами страны законов об умерщвлении бродячих животных – ошибочное решение. Региональное отделение партии выступает против живодерства. И приглашает всех неравнодушных барнаульцев поддержать акцию протеста.

"Мы полностью разделяем позицию нашего лидера Сергея Михайловича Миронова, что только зоополиция может справиться с бездомышами, а убийство – это не выход. Этот закон противоречит всем законам человечности, и мы готовы сделать все возможное, чтобы не допустить его принятия в нашем регионе", – заявила секретарь бюро Совета РО партии СРЗП в крае, депутат АКЗС Евгения Боровикова.

Протестная акция состоится 4 июня в 19:00 по адресу: ул. Германа Титова, 9.

Возрастное ограничение 16+

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Собаки животные

Комментарии 24

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Гость

17:08:16 03-06-2024

Фу. Популисты пользующиеся любыми разрешенными темами для пиара

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гость

17:19:09 03-06-2024

так пусть на собственном примере подтвердят человечность-возьмите на содержание 5-10 бездомных животных,в чем проблема(да и понятие человечность как то звучит не к месту если вспомнить сколько человек пострадало от животных)

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Гость

16:31:44 04-06-2024

гость (17:19:09 03-06-2024) так пусть на собственном примере подтвердят человечность-воз... А проблема в том, что если такой зоозащитник с таким количеством животных будет жить где-то рядом со мной, то мне такое соседство нафиг не нужно. Вообще собрать бы где-нибудь таких любителей бродячих животных в отдельном поселке и туда вывозить этих животных. Пусть живут и содержат своих животных.

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Гость

17:23:22 03-06-2024

Митинг разогнать. Боровиковой позор! Тем кто ее выбрал позорище двойной!

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Гость

17:40:26 03-06-2024

Прекрасно! Как раз у приютов для бездомных животных появится замечательная возможность раздать собачек всем собравшимся сердобольным. Надеюсь, после этого митинга больше не будет в городе бездомных зверюг и можно будет безопасно ходить и детям и взрослым.

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Гость

21:28:56 03-06-2024

Гость (17:40:26 03-06-2024) Прекрасно! Как раз у приютов для бездомных животных появится... Они не раздают, меняют на 500р.

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Гость

17:43:45 03-06-2024

Предлагаю каждому участнику этого шабаша принудительно выдать по 10 штук шавла на дом и пусть там жалеют их хоть до потери сознания

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Гость

18:31:06 03-06-2024

Молодцы! Спасибо за человечность.
Здесь а амике скопище догхантеров.
Но многим барнаульцем чужда и противна мысль об убийстве.

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Гость

20:39:12 03-06-2024

Гость (18:31:06 03-06-2024) Молодцы! Спасибо за человечность.Здесь а амике скопище д...
Встреться с людьми, которых покусали собаки, посмотри, что стало с детьми, на которых нападали собаки. А потом возьми парочку двоняг себе. Если сможешь, конечно. Ели бы народ не был такими терпилами, то через две минуты этот митинг был бы завершен позорным бегом зоозащитников, сложением депутатских полномочий Боровиковой и иже с ней. Но, увы.

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Гость

18:34:58 03-06-2024

А что скажет партия "Новые люди"?

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Гость

18:39:37 03-06-2024

Насколько я знаю эвтаназия - это добровольный уход из жизни, либо животных спрашивать научились, либо с названием напутали

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Гость

21:18:32 03-06-2024

Гость (18:39:37 03-06-2024) Насколько я знаю эвтаназия - это добровольный уход из жизни, либо животных спрашивать научились, либо с названием напутали... Конечно, это сарказм. Нужен отстрел, а не эвтаназия. Никого спрашивать не требуется.

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Гость

19:48:46 03-06-2024

Пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым отходам, а так же местные жители сами будут подкармливать их, эта проблема никогда не решится!!!!
Хоть вы тресните!!!

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Гость

12:09:07 04-06-2024

Гость (19:48:46 03-06-2024) Пока у бездомных животных будет свободный доступ к пищевым о... предлагаете отстреливать за компанию бабушек, подкармливающих бездомных?)))) А вы жестоки черт возьми!))))

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Гость

21:56:25 04-06-2024

Гость (12:09:07 04-06-2024) предлагаете отстреливать за компанию бабушек, подкармливающи... Зоошиза в своем репертуаре. бабушек достаточно штрафануть пару раз, чтоб не повадно было.

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Гость

20:25:32 03-06-2024

Вопрос зоошизе
А как же свиньи на свинофермах и птицы на птицефабриках, их тоже нельзя умерщвлять или это другое?

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тамара

21:11:37 03-06-2024

время митинга совпадает со временем выхода бездомных собачек на вечерний променад, видимо, участники митинга уже заранее решили вернуться домой с собачками, так что все логично, сначала помитингуют, а потом личным примером покажут, как реально можно решить проблему хотя бы в одном отдельно взятом микрорайоне....не обвиняйте меня в юродстве, я вполне серьезно это пишу...

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Гость

21:42:19 03-06-2024

Согласна, убивать - жестоко. Тогда должны быть предприняты другие, реально работающие меры, чтобы псы не угрожали безопасности людей. Какая альтернатива и какие предложения у партии? Очень много бездомных животных, и собак и кошек. Собак, вроде стерилизуют (только откуда их столько берется?) , а кошки плодятся со страшной силой, много после дачного сезона брошенных, их жалко очень, надо что-то делать, мы же Homo sapiens. Или всё дело в деньгах, как водится в нашем, богом забытом, крае.

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Гость

09:23:29 04-06-2024

Отлавливать и в Корею отправлятью

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Гость

09:52:22 04-06-2024

В 80 -90 годы в дорожно эксплуатационных участках Д.Э.У. были бригады которые на регулярной основе в городе отлавливали бродячих собак. Что было с ними дальше думаю Вы понимаете ? ни каких защитников бездомных собак этот вопрос не интересовал. В нынешнее время это стало предметом обсуждения или ПОЛИТИКОЙ на местном уровне.

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Гость

10:11:44 04-06-2024

Всегда считал справедливороссов достойной партией, даже собирался вступить. После этой "акции", где собак ставят выше людей, отношение к партии резко отрицательное. Вы хоть с московским руководством согласовали?

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Гость

12:07:08 04-06-2024

Предлагаю ОБЯЗАТЬ всех пришедших на митинг, взять по одному четверолапому к себе на воспитание.
Через полгода обязательно проверить состояние розданных животных, дабы исключить выкидывание оных обратно на улицу.

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Гость

12:10:47 04-06-2024

Меньше публикуйте, чаще стреляйте. Не нужно душевнобольных зоошизов тревожить.

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Гость

13:46:30 04-06-2024

Реально идешь по городу пять псов здоровых бегут за тобой, и не знаешь что у них на уме, то ли на прыгнут ,толи обойдется. Надо что то решать с псиной, уж больно много развелось их в городе!

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