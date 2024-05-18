Не "закон об эвтаназии". Власти Алтая пообещали не умерщвлять отловленных собак
В разрабатываемом законопроекте предусматривается комплекс мер по обращению с животными
18 мая 2024, 08:02, ИА Амител
В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края рассказали о разрабатываемом проекте краевого закона о регулировании обращения с животными. Как сообщает "Атмосфера", в нем нет положения об эвтаназии отловленных и невостребованных собак.
Там подчеркнули, что это не "закон об эвтаназии", а закон о комплексе мер по обращению с животными. Умерщвление возможно лишь в крайних случаях: если собака агрессивна, опасна для людей, находится в тяжелом состоянии или является источником болезней.
"Но этот процесс может быть осуществлен только по определенному списку причин и максимально гуманным, мгновенным способом", – отметили в управлении.
Существующая в крае система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) неэффективна по нескольким причинам. В первую очередь, она не решает проблемы агрессивных животных, а случаи нападения лишь растут. Кроме того, не регламентирует ответственность собственников животных и не помогает в поиске потерявшихся. Также она требует больших вложений, которые не окупаются. В конце концов, вылеченные собаки оказываются на улице, где снова начинают бороться за пропитание.
Законопроект предлагает сделать акцент на поиске собакам владельцев. После отлова собаку либо вернут владельцу, с оплатой расходов по поимке и содержанию, либо найдут ей нового хозяина. Также прорабатывается комплекс мер по обращению с животными: упорядочивание содержания домашних питомцев, ответственность владельцев, процедуры отлова, осмотра и возвращения владельцам, а также порядок работы пунктов временного содержания (ПВС) и приютов.
Согласно законопроекту, в ПВС собаки будут находиться не более 11 дней. За это время животное осмотрят и оценят его состояние, а также примут решение о его дальнейшем направлении прежним хозяевам или поиске новых. При этом в действующих приютах продолжат работать по системе ОСВВ.
Также в управлении отметили, что в проекте закона предусмотрены следующие положения по содержанию домашних животных:
- домашние собаки подлежат обязательной регистрации и маркированию;
- регистрация домашних животных осуществляется бесплатно;
- маркирование домашних животных осуществляется за счет средств владельцев.
В связи с этим предполагается и введение штрафов за нарушение этих пунктов. Такие меры должны остановить бесконтрольный выброс животных на улицу, а также ускорить поиск владельцев.
08:52:11 18-05-2024
Правильное решение.
Ответственность должны нести владельцы животных.
Решение властей Алтая правильное!
15:05:52 18-05-2024
Ирина (08:52:11 18-05-2024) Правильное решение.Ответственность должны нести владельц...
Какие владельцы? Ты себя слышишь? Там Жучки дворовые в сотом поколении!
12:43:17 19-05-2024
Гость (15:05:52 18-05-2024) Какие владельцы? Ты себя слышишь? Там Жучки дворовые в с... если жучки дворовые, безобидные, то к чему такой переполох. Стерилизация и через поколение (2-6 лет - долго они на улице не живут) жучки сами собой отойдут в историю.
09:03:35 18-05-2024
Слабаки.
09:08:06 18-05-2024
Короче, псов на улицах меньше не станет, а цель закона - заработать на маркировке. Не этого люди хотят, люди хотят безопасности.
09:49:44 18-05-2024
Жаль. Очень жаль. Ничего не сдвинется с мертвой точки. Как сидела свора на Космонавтов, так и сидит. И только численность увеличивается. Надо все же колбасу отравленную разбросать.
10:41:05 18-05-2024
Мгновенные способы - это отстрел или миллион вольт! Хорошо уже то, что не идёт речь об отпускании обратно в среду обитания. Ну а причина для ликвидации найдётся - все они агрессивны и опасны, и потенциально заразны.
12:45:03 19-05-2024
Гость (10:41:05 18-05-2024) Мгновенные способы - это отстрел или миллион вольт! Хорошо у... Дружок, Ты случаем в Освенциме не служил, может наследственное...
12:42:43 18-05-2024
Правильное решение будет принято очень быстро если животных не отпускать, а оплачивать их содержание за счёт средств выделяемы на правительство Алтайского края
07:28:06 19-05-2024
Гость (12:42:43 18-05-2024) Правильное решение будет принято очень быстро если животных ... Средства лучше выделить на дороги, школы, больницы. Блоховозов для чего пожизненно содержать?
12:57:37 18-05-2024
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И мало кто, кроме нескольких эмоциональных женщин, сильно расстроится, если собаки вместо гуманной эвтаназии, начнут погибать в муках. А что делать, если никто не хочет из власть имущих взять на себя ответственность? А для человека, протолкнувшего уже действующий "гуманный" закон, отдельный котел в аду греют.
20:51:07 18-05-2024
Гость (12:57:37 18-05-2024) Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И мало кто, ... да то же самое и с живодерами. Если власти ничего не предпринимают, уничтожением живодеров нужно заняться самим жителям.
08:05:18 19-05-2024
Гость (20:51:07 18-05-2024) да то же самое и с живодерами. Если власти ничего не предпри... а уничтожением зоошизы?
13:21:58 18-05-2024
Пока не решиться вопрос о свободном доступе бездомных животных к пищевым отходам, а так же с подкормкой их местными жителями!... Ни чего в этом вопросе не изменится! Никогда! Будет только болтовня и бесполезная трата денег!!!
16:18:18 18-05-2024
Гость (13:21:58 18-05-2024) Пока не решиться вопрос о свободном доступе бездомных животн... В Турции всех бездомных собак и кошек кормят местные жители и туристы, и никакой агрессии со стороны животных не наблюдается. Наоборот, на доброе отношение и заботу они отвечают тем же.
17:37:17 18-05-2024
Гость (16:18:18 18-05-2024) В Турции всех бездомных собак и кошек кормят местные жители ... Вы ничего не знаете про Турцию, там те же проблемы. Кусают детей, прохожих - всех забредших на их территорию. Законы там строже, если не будете лечиться после укуса, найдут и вылечат принудительно…
12:49:01 19-05-2024
Гость (17:37:17 18-05-2024) Вы ничего не знаете про Турцию, там те же проблемы. Кусают д... Брехня!
12:49:02 19-05-2024
Гость (17:37:17 18-05-2024) Вы ничего не знаете про Турцию, там те же проблемы. Кусают д... Брехня!
13:53:06 18-05-2024
Требую чтобы чтобы обещали "умерщвлять"
12:49:53 19-05-2024
Гость (13:53:06 18-05-2024) Требую чтобы чтобы обещали "умерщвлять"... Протрезвей!
15:01:37 18-05-2024
Скопище живодеров здесь. Особенно один старается. Психушка давно по нему плачет.
Жестокость и немотивировпанная агрессия. Постоянно оправдывает и умиляется над издевательствами над животным.
" Чем больше узнаю людей тем больше нравятся собаки".
А вот человек-
07:31:57 19-05-2024
Гость (15:01:37 18-05-2024) Скопище живодеров здесь. Особенно один старается. Психушка д... Откуда жестокость и агрессия? Бездомных псин на улице просто не должно быть. А если их не будет на улице - объясните цель мх пожизненного содержания.
08:06:32 19-05-2024
Гость (15:01:37 18-05-2024) Скопище живодеров здесь. Особенно один старается. Психушка д... так может тебе к стае на Космонавтов прибиться? На человека уже не похожа
16:33:35 18-05-2024
Ну и как поможет маркировка??? Очнитесь, на улице не видела ни одну домашнюю собаку, только дворняги, кто их возьмет??? Бред!!! Пока из администрации кого-нибудь не загрызут, может тогда дойдет😏 . И когда будут штрафовать подкармливающих??? Закон есть и кто следит за ним??? Результат на лицо, все хуже и хуже!
20:54:27 18-05-2024
Гостья (16:33:35 18-05-2024) Ну и как поможет маркировка??? Очнитесь, на улице не видела ... ну кто виноват, что у тебя глаз нет. Полно на самовыгуле животных. Это хозяйские псы, и нести ответственность должны хозяева. Не понимаю, почему так много читателей не хотят, чтобы ответственность несли хозяева? неужели у вас так мало мозга?
16:40:01 18-05-2024
Петиция за эвтаназию во много раз больше набрала голосов, когда прислушаются к большенству?!
00:11:36 19-05-2024
«Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком», — Артур Шопенгауэр
07:40:47 19-05-2024
Гость (00:11:36 19-05-2024) «Сострадание к животным так тесно связано с добротой характе... Не стоит путать животных и одичалых бездомных псин нападающих на людей и засравших весь город.
00:49:00 20-05-2024
Гость (07:40:47 19-05-2024) Не стоит путать животных и одичалых бездомных псин нападающи... Неужели? Ну так значит по вашей логике для вас бомж- не человек.
08:14:06 20-05-2024
Гость (00:49:00 20-05-2024) Неужели? Ну так значит по вашей логике для вас бомж- не чело... Бомжи на людей не кидаются. в отличии от блоховозов.