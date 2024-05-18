Не "закон об эвтаназии". Власти Алтая пообещали не умерщвлять отловленных собак

В разрабатываемом законопроекте предусматривается комплекс мер по обращению с животными

18 мая 2024, 08:02, ИА Амител

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края рассказали о разрабатываемом проекте краевого закона о регулировании обращения с животными. Как сообщает "Атмосфера", в нем нет положения об эвтаназии отловленных и невостребованных собак.

Там подчеркнули, что это не "закон об эвтаназии", а закон о комплексе мер по обращению с животными. Умерщвление возможно лишь в крайних случаях: если собака агрессивна, опасна для людей, находится в тяжелом состоянии или является источником болезней.

"Но этот процесс может быть осуществлен только по определенному списку причин и максимально гуманным, мгновенным способом", – отметили в управлении.

Существующая в крае система ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) неэффективна по нескольким причинам. В первую очередь, она не решает проблемы агрессивных животных, а случаи нападения лишь растут. Кроме того, не регламентирует ответственность собственников животных и не помогает в поиске потерявшихся. Также она требует больших вложений, которые не окупаются. В конце концов, вылеченные собаки оказываются на улице, где снова начинают бороться за пропитание.

Законопроект предлагает сделать акцент на поиске собакам владельцев. После отлова собаку либо вернут владельцу, с оплатой расходов по поимке и содержанию, либо найдут ей нового хозяина. Также прорабатывается комплекс мер по обращению с животными: упорядочивание содержания домашних питомцев, ответственность владельцев, процедуры отлова, осмотра и возвращения владельцам, а также порядок работы пунктов временного содержания (ПВС) и приютов.

Согласно законопроекту, в ПВС собаки будут находиться не более 11 дней. За это время животное осмотрят и оценят его состояние, а также примут решение о его дальнейшем направлении прежним хозяевам или поиске новых. При этом в действующих приютах продолжат работать по системе ОСВВ.

Также в управлении отметили, что в проекте закона предусмотрены следующие положения по содержанию домашних животных:

домашние собаки подлежат обязательной регистрации и маркированию;

регистрация домашних животных осуществляется бесплатно;

маркирование домашних животных осуществляется за счет средств владельцев.

В связи с этим предполагается и введение штрафов за нарушение этих пунктов. Такие меры должны остановить бесконтрольный выброс животных на улицу, а также ускорить поиск владельцев.