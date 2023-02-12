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Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ прошёл в Бийске

Участие в мероприятии приняли около 40 человек

12 февраля 2023, 16:20, ИА Амител

12 февраля в Бийске прошёл митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом рассказали в телеграм-канале "КПРФ Бийск".

Несколько раз организаторы получали отказы в проведении масштабных мероприятий, так что провести его решили в гайд-парке у Льнокомбината. Собралось на митинг около 40 человек.

Кроме коммунистов на акции присутствовали участники движений "Левый Фронт", ВЖС "Надежда России", Бийской комсомольской организации ЛКСМ РФ и горожане.

Ранее сообщалось, что аналогичный митинг прошёл в Барнауле.

Комментарии 11

  • А народ где? Сам митинг надо было рекламировать - ощущение слива.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ну теперь успокоятся? Или им этот мало?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ну теперь точно цены вниз поползут.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков разбирался в людях и ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг не друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Есть предложение , исполнять на митингах Гимн России , хором все вместе .
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Шмурагина , Смирнова , Снигерёва и Найдёнова в конце мая 1988 года ездили с сообщением к Чебрикову и к Чазову . А воз и ныне там .
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Тогда я буду петь гимн СССР...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Какой народ у нас тухлый, все возмущаются по поводу коммуналки, а на митинг прийти лень.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Эт точно!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь неполная инфа. Митинги адм запрещает до сих пор. А в разрешённых местах можно только до 100 чел. проводить. Вот КПРФ и собрало только своих. Боится превысить "норму". А чего её бояться, митинговать так митинговать!!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, правильно!
    15 февраля, Гость   Ответить
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