Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ прошёл в Бийске

Участие в мероприятии приняли около 40 человек

12 февраля 2023, 16:20, ИА Амител















12 февраля в Бийске прошёл митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом рассказали в телеграм-канале "КПРФ Бийск".

Несколько раз организаторы получали отказы в проведении масштабных мероприятий, так что провести его решили в гайд-парке у Льнокомбината. Собралось на митинг около 40 человек.

Кроме коммунистов на акции присутствовали участники движений "Левый Фронт", ВЖС "Надежда России", Бийской комсомольской организации ЛКСМ РФ и горожане.

Ранее сообщалось, что аналогичный митинг прошёл в Барнауле.