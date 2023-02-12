Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ прошёл в Бийске
Участие в мероприятии приняли около 40 человек
12 февраля 2023, 16:20, ИА Амител
12 февраля в Бийске прошёл митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Об этом рассказали в телеграм-канале "КПРФ Бийск".
Несколько раз организаторы получали отказы в проведении масштабных мероприятий, так что провести его решили в гайд-парке у Льнокомбината. Собралось на митинг около 40 человек.
Кроме коммунистов на акции присутствовали участники движений "Левый Фронт", ВЖС "Надежда России", Бийской комсомольской организации ЛКСМ РФ и горожане.
Ранее сообщалось, что аналогичный митинг прошёл в Барнауле.
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