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В Барнауле прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

Аналогичные мероприятия проходили и в других городах края

12 февраля 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

12 февраля в Барнауле прошёл митинг против повышения роста тарифов на услуги ЖКХ. Люди собрались в сквере имени Титова. Выразить недовольство вышли больше 600 горожан.

Митинг продлился 40 минут.

Отметим, что 5 февраля аналогичное мероприятие прошло в Рубцовске. В Камне-на-Оби горожане собрались 12 февраля.

Жителям Бийска несколько раз приходилось добиваться разрешения на проведение митинга. Организовать мероприятие им всё же удалось. Участие в акции здесь приняли около 40 человек.

Комментарии 53

  • С такими зарплатами, как в крае, только тарифы повышать...Какая зарплата у тех, кто принимает эти решения? какая зарплата у учителя, дворника, воспитателя, библиотекаря, соц. работника, кочегара и т.д.?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ну всё... Теперь высокие тарифы отменят.. Ураа!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • После оплаты ЖКХ от пенсии остаётся по 300 рублей на день. На месяц! А у некоторых и меньше есть! Загоняют в полную нищету!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Энергетики! Сначала з/плату себе сделайте по 20 тысяч и посмотрите как на них прожить. Совсем озверели!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Зарплаты не платит пятая колонна, которая незаконно решила распределять результаты труда других людей!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • 300 руб.на день это хорошо. 3000 на месяц остаётся
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не обольщайтесь, не припомню за свою жизнь такого. Опять " лапши" навешают на уши по поводу низкой температуры на улице,еще что нибудь придумают
    12 февраля, Гость   Ответить
  • И это всё коменты? Вся протестная сила?))))))
    12 февраля, Гость   Ответить
  • В новостях рассказывали про Индию, что у них 200миллионов человек живут за чертой бедности имея по 2 доллара на день. Так у нас-то так и получается. Имея в стране такие ресурсы живём как нищеброды. Стыдоба! Зато Генерация деньгу гребёт. А вы видели как они живут? Обалдеть и не встать!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • После оплаты ЖКХ остаётся 3000 рублей... Остаётся перебиваться на макарошках....
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А сколько человек вышло на митинг ?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вам президент каждый год обещает навести порядок в ЖКХ, а вы всё недовольны
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Собрались и разошлись. Кроме журналистов никто не реагирует.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Нет в стране важаков! Остались только подхалимы перед властью, поэтому и гнобит народ власть имущих. А простому люду лишний раз собраться на митинг и не безопасно, омон никто не отменял.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • У главы СГК Мельниченко проживающего в Щвейцарии конфисковали яхту.Надо же как-то убытки возмещать.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Надо каждому дому собрать собрание собственников и вынести решение самим выключать до минимума подачу тепла.И никто не замерзнет.Зимы теплые.Ну и что то,что найдется 1-2 бешеные бабки,которые мёрзнут вечно .Большинство людей понимают,что так можно снизить потребление тепла и значит оплату за отопление.Некоторые дома уже так сделали,ведь сейчас почти во всех домах общие счётчики тепла есть .Давайте порадуем СГК экономией тепла!Ну не будьте РАВНОДУШНЫ!!Ведь платежи за коммуналку уже стали ИПОТЕКОЙ !!! Даже хуже,ипотека не у всех,а квартплата у каждого.Ну как ещё реагировать.Давайте о себе думать,раз о нас никто не думает!
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А причем тут президент?Тут действуют местные власти.Так давайте сами действовать .Вот кто то написал,что надо домам самим уменьшать подачу тепла .И это правильно!!!Умный это человек придумал.Это права собственников жилья.А не этой СГК .
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Разрешили выпустить пар людям и все останется по прежднему.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Только по прежнему слуги народные лучше хозяев живут.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно говорят,собрались и разошлись.Всем пофиг на простых людей.Это повышение по всей Россий.А толку мало.Спасибо всем чиновникам за то что ухаживают свои задницы.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков разбирался в людях и ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг не друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, местные власти действуют не от себя а от решения правительства а правительство согласовывает все свои решения с президентом и он их подписывает а вы причем тут призедент наш призедент уже 20 лет борется с бедностью были бедными стали нищими
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Да НЕТ . Если боятся Гимн России на митинге петь хором , значит что-то нехорошее делают , пакость , а если скрывать нЕчего , всё законно , всё правильно , всё в интересах Страны , почему бы не исполнить .
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Самая лучшая страна! Для кого?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, рыба гниет с головы Все происходит с его молчаливого согласия. Вот отдал бы он приказ пернсажать всю едросню а их детей на войну. Вот тогда можно сказать, что Россия встанет с колен. И из ВОЗ выйти
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, интернет в Барнауле появился в 2002 году , самые матёрые модемы были со скоростью 56 килобайт, и начали продаваться компьютеры для пользователей в быту , только тогда появилась возможность доступности информации , почитать толковый словарь , уголовный кодекс , не ходить в книжный магазин чтоб купить книгу рецептов приготовить пищу или приобрести новое издание текста Конституции . В 2002 году отняли возможность водить за нос людей и обманывать , ведь появилась возможность знать правду от первоисточников на официальных сайтах Государственных органов , появилась возможность иметь связь для того чтоб сообщить официально о замеченных нарушениях в работе неких служащих . Перекрыть все дороги выезда из города кого-то с сообщением направляющегося в Москву выполнить свой Гражданский долг стало затруднительным даже для милиции и уфсб . Это был переломный момент ИСТОРИИ 2002 год ......... НАЧАЛО ПОРЯДКА !
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а в 1917 году в Барнауле не было не у кого стиральных машин , газовых и электроплит , не было электричества , средство передвижения была телега самое продвинутое , рученьками стирали , на печах готовили пищу , вёдрами воду носили чтоб помыться умыться . Совсем недавно , всего-то чуть больше 100 лет . Если считать в среднем в году 364 для , 100 * 364 = 36400 дней . В сутках 24 часа 36400*24= 873600 часов назад в прошлое . 60 минут в 1 часе 873600*60=54416000 минут назад в прошлое . Это 314 4960 000 СЕКУНД . Не будем время тратить ЗРЯ , Время Летит Быстро . Категорическое НЕТ тратить время НА ЧУШЬ .
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Я трачу своё время чтоб написать , Ты тратишь своё время чтоб прочитать , Мы вместе тратим своё время на это . Если мы не будем этого делать уделяя больше времени конструктивным соображениям , только тогда у нас с тобой будет ВЗАИМНАЯ ОБЩАЯ ПОЛЬЗА . Гармония !
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не думать о секундах с высока ? Логично .
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Статья 9. Общие принципы осуществления прав и свобод человека и гражданина в Алтайском крае 1. Высшей ценностью общества и целью деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в Алтайском крае признаются жизнь, здоровье, безопасность, достоинство каждого человека вне зависимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности, социального положения, политических убеждений, пола, возраста и других признаков. Их обеспечение основано на уважении, соблюдении и защите государственными органами и органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами принципов свободного развития, равноправия, безопасности и социальной справедливости. ----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Статья 48. Народовластие 1. Единственным источником власти в Российской Федерации является народ. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. (в ред. Закона Алтайского края от 07.12.2009 N 97-ЗС) 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. ----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Устав (Основной Закон) Алтайского края 5 июня 1995 года № 3-ЗС ----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Статья 82. Досрочное прекращение полномочий Губернатора Алтайского края 1. Полномочия Губернатора Алтайского края прекращаются досрочно в случае: 1) его смерти; 2) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия Алтайским краевым Законодательным Собранием; 3) его отставки по собственному желанию; 4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством; (пп. 4 в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. (пп. 9 в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 10) утратил силу. - Закон Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС. 2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4, 9 пункта 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Алтайского края принимается Президентом Российской Федерации. (в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 8 пункта 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Алтайского края принимается Алтайским краевым Законодательным Собранием по представлению Президента Российской Федерации. (в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 4. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Алтайского края принимается Алтайским краевым Законодательным Собранием. 5. Алтайское краевое Законодательное Собрание вправе выразить недоверие Губернатору Алтайского края в случае: 1) издания им правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Алтайского края и законам Алтайского края, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Губернатор Алтайского края не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; (в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края и законов Алтайского края, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан; (в ред. Закона Алтайского края от 30.06.2022 N 53-ЗС) 3) ненадлежащего исполнения Губернатором Алтайского края своих обязанностей. 6. Решение Алтайского краевого Законодательного Собрания о недоверии Губернатору Алтайского края принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов. 7. Решение Алтайского краевого Законодательного Собрания о выражении недоверия Губернатору Алтайского края направляется на рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении Губернатора Алтайского края от должности. 8. Губернатор Алтайского края может быть отрешен от должности Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. ----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Статья 80. Вступление Губернатора Алтайского края в должность 1. При вступлении в должность Губернатор Алтайского края приносит следующую присягу: "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края.". 2. Губернатор Алтайского края вступает в должность в торжественной обстановке в присутствии депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, судей Алтайского краевого суда, руководителей органов местного самоуправления городских и муниципальных округов и муниципальных районов, иных лиц, представляющих государственные органы Российской Федерации и Алтайского края, институты гражданского общества. (в ред. Законов Алтайского края от 05.05.2021 N 38-ЗС, от 30.06.2022 N 53-ЗС) ----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна Источник: https://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, там вон , поедут в заморские края и акклиматизация , нагрузка на организм , это влияет на функциональность мозга . А вы вопрошаете для кого самая лучшая страна . Предлагали даже провести эксперимент , из 1000 добровольцев участвовать в эксперименте , должны порешать тест на IQ , потом переехав в заморские места повторно порешать такой ТЕСТ . Чтоб обоснованно подтвердить значение местности для человека . Где родился там сгодился . Природа .
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так тож Евгений Максимович, государственник! В конце 90-х мы при нем начали получать долги от государства.Ибо он с Маслюковым и Геращенко боролись не с ограничением денежной массы, а с выдачей предприятием денег для развития,но под контролем государства.Но через 8 месяцев под давлением чубайса и его банды Примакова и правительство отправили в отставку.Либерасня России торжествовала.Кстати, долго ещё промышленность работала с хорошим ростом.(Это заметки со стороны бывшего производственника, которого всегда интересовало развитие экономики в СССР и РФ в целом , промышленности, в частности)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Молодцы КПРФ, что митинг провели, но почему только КПРФ?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Никто ничего не изменит и не отменит. Тарифы примерно в равных пропорциях одновременно выросли по всей стране. Это значит только одно - все было решено на самом верху. И рост стоимости будет лишь продолжен! *** Жаль лишь молодёжь, которая самонадеянно нахватала в ипотеку квартиры за сотню метров в "элитарных" ЖК с внешними стенами "а-ля у нас тут анталия" с панорамным остеклением и шириной в один силикатный блок и кусок минералваты.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Так уже всё случилось.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Если считать в среднем в году 364 ------- такое чувство, что вас учили считать следующим образом: один, два, три, много... в какие года у вас дней меньше 365?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а кто этих чиновников назначает...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Сытый голодного не разумеет.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, аналогично,просто плакать хочется!!!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • В районах вообще полный пипец. За декабрь только за тепло - 12тр.. (56кв.)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, НУ-НУ, ВЕРИТСЯ, НО С ТРУДОМ......
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Если будем экономить (то бишь мерзнуть) - тарифы увеличатся не на 15%, а на 150. Помните в конце 90 в начале нулевых на все все повышения коммуналки у власти был один ответ: "Ставьте счетчики и будете платить в разы меньше".
    13 февраля, Гость   Ответить
  • У меня один вопрос: Почему не росли тарифы в СССР? Не надо мне про совков и прочую нелепость, не надо обгаживать СССРя Экономически обоснуйте ответ. Не дожидаясь ответа могу сказать: У государственных предприятий ЖКХ не было такой жадности. Руководители предприятий не имели недвижимости за границей , их дети учились в СССР, яхт тоже не имели. Сейчас все радуются(или точнее многие), что совок кончился и все доступно. Вопрос: что доступно и кому? Доступно повышать за счет народа цены два раза в год, доступно ничего не вкладывать в обновление и модернизацию, доступно красиво жить, тем, кто это все творит и кто это все крышует.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Почему не росли тарифы в СССР? --- С ответом на этот вопрос я на 90 % согласен, но про то, где сейчас СССР, забывать не надо. И в его развале не только предатели в партийной элите виноваты, там и экономические причины были. Причины, которые учла, например, партийная элита коммунистической партии Китая
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ЖКХ и точные науки⁠⁠ К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Сидоров, изучая квартирные квитанции за февраль: если бы коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным взглядом.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, полностью с вами согласна. И поддерживаю данную акцию.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Политические шакалы много тявкают и не чего не делают. Разве их предводитель сидя в думе не знает , что происходит в текущий момент и что будет по планам думы в скором времени. Эта партия до того себя скомпрометировала , что удивляет то , что кто то ходит на их сходки. Посмотрите на их призывы одна брехня одни популистские лозунги , а дела , реальные дела?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Надо ещё митинговать! Причём, в центре города!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Трепаться даже не о чем , всё просто как бубен , если Томенко нарушил законодательство его должны чекисты арестовать , если Томенко не нарушил законодательство значит и нет оснований дрянь на него придумывать .
    13 февраля, Гость   Ответить
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