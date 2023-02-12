В Барнауле прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

Аналогичные мероприятия проходили и в других городах края

12 февраля 2023, 13:52, ИА Амител































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

12 февраля в Барнауле прошёл митинг против повышения роста тарифов на услуги ЖКХ. Люди собрались в сквере имени Титова. Выразить недовольство вышли больше 600 горожан.

Митинг продлился 40 минут.

Отметим, что 5 февраля аналогичное мероприятие прошло в Рубцовске. В Камне-на-Оби горожане собрались 12 февраля.

Жителям Бийска несколько раз приходилось добиваться разрешения на проведение митинга. Организовать мероприятие им всё же удалось. Участие в акции здесь приняли около 40 человек.