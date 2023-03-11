Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ пройдёт в Бийске

Мероприятие запланировано на 19 марта

11 марта 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске пройдёт митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в телеграм-канале алтайского отделение КПРФ.

После полутора месяцев согласований мероприятие решили провести в воскресенье, 19 марта, в 12:00 в парке имени Леонида Гаркавого.

"Подобные акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ прошли в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби. Ситуацией с ростом цен на Алтае заинтересовались федеральные власти и правоохранительные органы", – отметили в канале.

Напомним, в феврале в Бийске уже проходил аналогичный митинг. Явилось тогда на него около 40 человек.