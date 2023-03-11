Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ пройдёт в Бийске
Мероприятие запланировано на 19 марта
11 марта 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Бийске пройдёт митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, сообщили в телеграм-канале алтайского отделение КПРФ.
После полутора месяцев согласований мероприятие решили провести в воскресенье, 19 марта, в 12:00 в парке имени Леонида Гаркавого.
"Подобные акции протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ прошли в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби. Ситуацией с ростом цен на Алтае заинтересовались федеральные власти и правоохранительные органы", – отметили в канале.
Напомним, в феврале в Бийске уже проходил аналогичный митинг. Явилось тогда на него около 40 человек.
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