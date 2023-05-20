Митинг против возобновления прямого авиасообщения с РФ прошёл в Тбилиси

Акция прошла без происшествий

20 мая 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Тбилиси у здания парламента вечером 19 мая прошла акция протеста против возобновления прямых авиарейсов Грузии с Россией. Как сообщает ТАСС, акцию организовали несколько оппозиционных партий.

Собравшиеся несколько сотен человек, среди которых оппозиционеры, гражданские активисты и жители столицы, критиковали первый рейс из РФ авиакомпании "Азимут", требуя от властей Грузии отменить авиасообщение с Москвой.

Агентство отмечает, что в итоге митинг завершился без происшествий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая 2023 года. А уже 17-го числа российская авиакомпания "Азимут" выполнила первый чартерный рейс прямиком до Тбилиси.