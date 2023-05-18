Долететь до грузинской столицы можно пока только из Москвы. Из других городов, увы, нельзя.

Билеты на рейсы Москва – Тбилиси уже появились на сайте авиакомпании "Азимут". Долететь до грузинской столицы 19 мая (на 17 мая, когда начинается авиасообщение, билетов нет) можно по трём тарифам.

Гибкий. 29 118 рублей, с багажом до 23 кг и ручной кладью до 5 кг.

Нормальный. 65 448 рублей с багажом также до 23 кг, но ручной кладью уже до 10 кг.

Базовый. Вот здесь цена уже совсем кусается – 74 098 рублей за билет на одного взрослого в одну сторону. Но ручная кладь при этом "два места 23 кг", то есть, судя по всему, аж 46 кг. Но никаких пояснений по этому поводу пока нет, amic.ru следит за обновлением информации.

В июне и июле стоимость перелёта в Грузию преимущественно такая же. А вот в августе – уже от 21 333 до 74 098 рублей, то есть стартовая цена ниже.

Стоимость обратных билетов, в Россию, варьируется примерно в этих же пределах.

Напомним, прямое авиасообщение РФ с Грузией возобновили по указу президента Владимира Путина от 11 мая. Оно было прервано в 2019 году из-за конфликта стран.

Также российский лидер отменил визовый режим с гражданами Грузии. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru.

А теперь продолжим о путешествиях в Грузию.