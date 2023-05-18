Путешествие в Грузию: сколько стоит, достопримечательности и традиционная кухня
В Грузии есть памятник Мимино и, конечно, там можно отведать сочные хинкали
18 мая 2023, 06:30, Анастасия Бичакова
Российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение на полёты в Грузию, и в среду, 17 мая, выполнила свой первый чартерный рейс прямиком до Тбилиси.
Для тех, кто собирается в Грузию, amic.ru рассказывает, сколько стоит перелёт, какие достопримечательности можно посетить и не поев какие традиционные блюда ни в коем случае нельзя улетать из страны. Гамарджоба, генацвале!
Сколько стоят билеты в Грузию?
Долететь до грузинской столицы можно пока только из Москвы. Из других городов, увы, нельзя.
Билеты на рейсы Москва – Тбилиси уже появились на сайте авиакомпании "Азимут". Долететь до грузинской столицы 19 мая (на 17 мая, когда начинается авиасообщение, билетов нет) можно по трём тарифам.
- Гибкий. 29 118 рублей, с багажом до 23 кг и ручной кладью до 5 кг.
- Нормальный. 65 448 рублей с багажом также до 23 кг, но ручной кладью уже до 10 кг.
- Базовый. Вот здесь цена уже совсем кусается – 74 098 рублей за билет на одного взрослого в одну сторону. Но ручная кладь при этом "два места 23 кг", то есть, судя по всему, аж 46 кг. Но никаких пояснений по этому поводу пока нет, amic.ru следит за обновлением информации.
В июне и июле стоимость перелёта в Грузию преимущественно такая же. А вот в августе – уже от 21 333 до 74 098 рублей, то есть стартовая цена ниже.
Стоимость обратных билетов, в Россию, варьируется примерно в этих же пределах.
Напомним, прямое авиасообщение РФ с Грузией возобновили по указу президента Владимира Путина от 11 мая. Оно было прервано в 2019 году из-за конфликта стран.
Также российский лидер отменил визовый режим с гражданами Грузии. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru.
А теперь продолжим о путешествиях в Грузию.
Сколько стоит проживание в Грузии?
Всё зависит от того, какую гостиницу (отель, хостел) вы выберете. Можно найти и бюджетные варианты. К примеру, номер на двоих в Hotel Tbilisi Central by Mgzavrebi, расположенной на шестом-седьмом этажах железнодорожного вокзала, стоит от 2,8 тыс. рублей за сутки.
Цены на проживание в Villa Hotel Tbilisi на проспекте Руставели, в центре, начинаются от 3,1 тыс. рублей. Так что можно гулять и разглядывать красоты.
В отеле Citadel Narikala Hotel, расположенном рядом с крепостью Нарикал (одна из главных достопримечательностей Тбилиси), можно пожить за 10 тыс. в сутки.
"К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном", – говорится в описании отеля.
Ну а в отеле Radisson Blu Iveria, из панорамных окон которого открывается шикарный вид на центр Тбилиси, проживание на двоих стоит примерно от 27 тыс. в сутки. Там есть спа, бар и т.д. В стоимость включены завтрак по системе "шведский стол" и множество других услуг.
А можно купить пакетный тур в Грузию?
Пакетные авиатуры в Грузию могут появиться в продаже в ближайшее время, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Для того чтобы предложить туры с прямым перелётом, билеты на самолёты должны появиться в глобальных системах бронирования (GDS). Это может произойти в течение ближайших двух недель", – рассказали в АТОР. Об этом пишет "Интерфакс".
Достопримечательности: куда съездить в Грузии и что посмотреть?
Достопримечательностей, от которых захватывает дух и которые останутся в памяти навсегда, в Грузии превеликое множество. Вот несколько мест, о посещении которых вы точно не пожалеете.
Старый город Тбилиси. Маленькие дворики, старинные парадные с лепниной, художественная ковка, фасады домов с искусным декором – всё это можно увидеть в центре грузинской столицы. А особенно туристам рекомендуют посетить крепость Нарикала и ботанический сад, утверждает большинство гидов.
Канатная дорога Парк Рике в Тбилиси. "Это, наверное, самое универсальное развлечение для всех гостей грузинской столицы" – "Хороший вид на Тбилиси с высоты птичьего полёта" – "Хорошие кабинки. Высоко поднимают. Быстро едут. Приятный вид", – такие отзывы о "канатке" оставляют пользователи tripadvisor.ru.
Батумский ботанический сад. Он был одним из самых крупных в СССР. В нём можно полюбоваться плантациями кактусов, зарослями чая, бамбуковым лесом и эвкалиптовой рощей. Также оттуда открывается роскошный вид на море и пляж.
Памятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси. Тут и сказать нечего, кроме как "Алло, Ларису Ивановну хочу".
Мост мира через реку Куру. Это одна из современных достопримечательностей Тбилиси, появившаяся в 2010 году.
Вардзия. Древний город (зародился в XII-XIII веках), расположенный недалеко от границы Грузии с Турцией.
Сванские башни. Они тоже были возведены давным-давно – в VIII-XIII веках.
Казбек. Живописная гора на границе с Россией.
Еда: какие блюда обязательно нужно попробовать в Грузии?
Блюд, которыми можно наесться от пуза, в Грузии – множество. Их не счесть.
Хинкали. Чтобы полакомиться ими, не понадобятся столовые приборы, есть их принято исключительно руками. Делается это так: возьмите хинкали за ножку и переверните вверх дном, надкусите "мешочек", выпейте из него бульон, а затем уже отведайте мясо с тестом. И помните, что ножку (или хвостик – кому как больше нравится) хинкали есть не нужно, это попросту не принято.
Ещё одно знаменитое грузинское блюдо – хачапури по-аджарски (и это не единственный вид хачапури, их тоже много).
Это лепёшки, похожие на открытые пироги. Они выглядят как "лодочки" – сдобные, наполненные сыром, яйцом и маслом. Есть их следует горячими: отрываешь кусочек теста и макаешь его в расплавленный сыр, перемешанный с жидким желтком.
Кроме того, туристы, побывавшие в Грузии, хвалят пхали. Это закуска в виде шариков из свёклы, шпината и капусты. С добавлением специй и грецкого ореха.
Теперь расскажем о традиционном грузинском (да и вообще кавказском) десерте – чурчхелле. Она представляет собой нанизанные на нитку грецкие орехи и фундук, покрытые застывшим виноградном киселём.
И это далеко не все гастрономические изыски, которыми вас может покорить страна… Вкусных и запоминающихся наименований десятки.
Ну а кроме как едой Грузия известна своими напитками. В частности, винами – и белыми, и красными. Киндзмараули, Кахети, Саперави и т.д.
Всего сортов вин – больше 20.
06:37:52 18-05-2023
А нас там ждут после 08.08.2008г. ?
08:56:27 18-05-2023
Гость (06:37:52 18-05-2023) А нас там ждут после 08.08.2008г. ?... Вот как раз после 08.08.08 все было более-менее нормально, как ни странно. А сейчас... Слишком много у них проблем из-за нас.
09:20:28 18-05-2023
бизнес не более
10:08:45 18-05-2023
Интересно, что грузины опять США не боятся. И не понятно, что случилось
10:28:08 18-05-2023
Во-первых, там к русским норм относятся. Был там в 2020 году, всю страну объехал - слова плохого в свой адрес не услышал. Возможно сейчас, после 24.02.22, когда туда набежало много всякой пены, что-то и изменилось, но не кардинально. Во-вторых, крайне скудно в сабже про интересные места, про гастрономию, про места для проживания. Там реально можно на любой кошелёк найти и гостиницу, и развлечения.
12:11:28 18-05-2023
Гость (10:28:08 18-05-2023) Во-первых, там к русским норм относятся. Был там в 2020 году... так там ничего интересного уникального и нету, ни в плане культуры ни в части еды
12:35:25 18-05-2023
Гость (12:11:28 18-05-2023) так там ничего интересного уникального и нету, ни в плане ку... Ой все... Не, ну кому что нужно, конечно. Можно в Чемале бухать, там и культура, и еда.
15:47:13 19-05-2023
Гость (12:11:28 18-05-2023) так там ничего интересного уникального и нету, ни в плане ку...
16:04:12 18-05-2023
Посетил в Тбилиси * Я английский паб * Всё традиционно * Плов, шашлык, кебаб
17:32:30 18-05-2023
Гость (12:11:28 18-05-2023) так там ничего интересного уникального и нету, ни в плане ку... А как же древние памятники архитектуры, типа Сванских башень или города Вардзия? Да и природа Кавказа довольно яркая и колоритная.
08:56:53 26-05-2023
Были с мужем там как раз в период отмены прямых рейсов в Грузию. Туда уехали напрямую. а возвращались уже через Казахстан. Родственники все переживали, типа куда едите. там неспокойно и русских не любят. Все мы разные, но все зависит от человека. Ничего там такого нет, практически все грузины между собой общаются на "добром" ломанном русском, старые дворики, как будто из СССР, они до сих пор в шашки и в домино играют во дворах, такие ощущения ни в одной Европейской стране не словишь. Головокружительный воздух, природа и люди там всетаки хорошие, очень хорошие, особенно старшее поколение. Единственное удивило количество цыган в Батуми, дети прям на глазах шайкой обворовывают людей, нападают как собачата. Но к русским они не лезут, в основном к арабам, которые с кучей жен. Выглядит это удручающе. Они нападают на араба внаглую и давай шарить по его карманам, хватают за руки и сумки, а его жены их отгоняют. Еда там ошаломительная))) + 5 кг у меня и +8 у мужа за две недели))). Но отказаться от такой вкуснотищи невозможно просто, все сделано для гостей. Всетаки они очень гостеприимный народ, примут как родного брата. Есть что посмотреть, куда съездить, чем детей развлеч, фрукты, вино, овощи и мясо, ни одного туриста не оставит равнодушным. Съездить туда стоит, и увидеть своими глазами все.