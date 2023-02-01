Митинги против роста тарифов ЖКХ хотят провести в Барнауле и других городах

Акция в краевой столице должна пройти 12 февраля, площадка ещё не согласована

01 февраля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: t.me/kprfaltay

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова подала в администрацию Барнаула уведомления о проведении митингов против повышения цен на услуги ЖКХ, сообщает в своём Telegram-канале региональное отделение КПРФ.

"Заявки поданы на три площади краевой столицы – митинг будет организован на одной из них после согласования с администрацией Барнаула", – говорится в сообщении.

Предварительно, мероприятие должно пройти в воскресенье, 12 февраля. Информацию о конкретном месте и времени опубликуют позднее.

Также митинги против роста тарифов ЖКХ пройдут в Рубцовске и Камне-на-Оби – они уже согласованы с местными властями.

В частности, как уточняет в своём Telegram-канале Прусакова, в Рубцовске мероприятие состоится 5 февраля – в 14:00 на Набережной им. Н.Ф. Петрова. В Камне-на-Оби – 12 февраля в 12:00 на площади 50 лет Советской власти (Набережная Оби).