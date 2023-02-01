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Митинги против роста тарифов ЖКХ хотят провести в Барнауле и других городах

Акция в краевой столице должна пройти 12 февраля, площадка ещё не согласована

01 февраля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: t.me/kprfaltay
Фото: t.me/kprfaltay

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова подала в администрацию Барнаула уведомления о проведении митингов против повышения цен на услуги ЖКХ, сообщает в своём Telegram-канале региональное отделение КПРФ.

"Заявки поданы на три площади краевой столицы – митинг будет организован на одной из них после согласования с администрацией Барнаула", – говорится в сообщении.

Предварительно, мероприятие должно пройти в воскресенье, 12 февраля. Информацию о конкретном месте и времени опубликуют позднее.

Также митинги против роста тарифов ЖКХ пройдут в Рубцовске и Камне-на-Оби – они уже согласованы с местными властями.

В частности, как уточняет в своём Telegram-канале Прусакова, в Рубцовске мероприятие состоится 5 февраля – в 14:00 на Набережной им. Н.Ф. Петрова. В Камне-на-Оби – 12 февраля в 12:00 на площади 50 лет Советской власти (Набережная Оби).

 

Комментарии 38

  • я так думаю, откажут в проведении митингов или разрешат его провести далеко от центра, где нибудь у Фомы на яиц.х
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Приду, сообщите только куда.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А что митинговать-то уже. Уже всё сделано.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Что за митинги против роста тарифов ЖКХ, ни че что уже повысили, на пол года не опоздали не?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати пусть СГК покажет как они подогревают отдельно воду, и отдельно за это берут плату! А то как то сильно много 3 гкалл теплоты потреблять на 60 кв м площади! Это реально баня с тепературой круглые сутки 75 градусов и минус 40 на улице. Это просто тепловой взрыв в квартире 3 гкал теплоты.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А вот во Франции акции против повышения пенсионного возраста, отстают "хранцузы"....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Машеньке может сразу задать вопрос Мишустину? Кабмин ведь принимал решение. В противном случае-просто пиар к выборам.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Мишустин наверное уже ответил, поэтому она и предлагает митинг. Чтобы он увидел, что есть недовольные
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Страшно за тех, кто влип с ипотекой в "элитарных" человейниках, нахапав квартиры "элитарной" площади с "элитарным" панорамным остеклением и внешними стенками в один силикатный блок и кусок пенопласта или минералваты. Там уже сейчас квартплата выше ипотеки, а ведь всё только начинается! И уже понятно, что платить придётся всё больше и больше!!!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • митингуй... не митингуй.. все равно получишь...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Паспорта с собой не забудьте Оформление быстрее пройдёт
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Смех-смехом, а за январь квитанция пришла с еще большими суммами уже более 9 тысяч хотят за 60 м.кв! Как выживать?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Январь был теплее, а по счету за отопление не скажешь. Сумма такая же.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Во Франции продолжительность жизни 81,2 года, пенсионный возраст-62 года и для женщин и для мужчин, правительство планирует поднять до 64 лет- и поэтому там сейчас проходят протестные митинги!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Январь был теплее, а по счету за отопление не скажешь. Сумма такая же.------ у меня сумма меньше
    01 февраля, Гость   Ответить
  • это все экономические требования! И пока не будут предприняты политические изменения, ни какие экономические требования не пройдут!!! это всё пускание пыли в глаза! детский сад...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Молодцы французы!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • всё идёт к добровольной отдачи жилья государству... и не государству а какой-нибудь корпорации типа ребС... пусть оно берёт на себя все расходы, а граждане будут платить только аренду...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а кто мешает россиянам становиться молодцами.Видимо, не все у нас плохо по сравнению с французами.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Перед Бастилией, с плакатом * Луи Шестнадцатый стоит * И требует тариф уменьшить * И собирает подписи
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А веревки свои приносить, или все таки за счет государства!!???
    01 февраля, Гость   Ответить
  • или все таки за счет государства!!? - с наследников через приставов спишут сумму
    01 февраля, Гость   Ответить
  • а ведь всё только начинается! **** Сталинка, пошла вон.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну женщинам нашим лучше с пенсионным возрастом, чем француженкам
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, дак вот сейчас и надо начинать. чтобы через полгода тыщ в 10 иль 15 не обходилась. дыней своей по дальше смотри. а не на полгода
    01 февраля, Гость   Ответить
  • СГК вы совсем обозрели? За январь счет за тепло еще больше, чем в декабре!!! Почти 6 тыс. за 60 квм. Понравилось людей обдирать... При таком расходе Гкл у нас должна быть невыносимая жара, а мы вынуждены обогреватель включать,потому как батареи порой были просто тепленькие!!!! Как такое возможно?! Нереальные деньги за тепло,которого нет! Монополисты,что хотят- то и творят! Пользуясь тем,что счетчиков индивидуальных нет! надоел этот произвол! Митинг нуженЭто лучше чем молчать!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • уже более 9 тысяч хотят за 60 м.кв - Да, за декабрь было 9, теперь 9,5 за 56 м2.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Капитализм, детка!" - можно и так сказать если бы всё добытое социалистическим трудом, по справедливости распределилось, а не попало бы к капиталистам/бизнесменам/буржуям с ценообразованием ЖКУ "как хочу так и верчу". "Дорого не покупай!" - можно и так сказать если можно было отключить услуги с обязательной платой (отопление, СОИ водоснабжение и электричество, газовое оборудование, вентиляция, вывоз мусора, квартирный налог, содержание помещения, капремонт, уборка подъезда).
    01 февраля, Гость   Ответить
  • КПРФ с его мразматиком Зюгановым давно потеряли связь с народом. Сейчас зовут народ на мероприятие которое ни на , что не влияет . Предвыборные игры . В Думе нужно отстаивать свои принципы и проявлять заботу о народе.о своих избирателях.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • За неоплату ЖКУ - пении, суды, штрафы, выселение и "места не столь отдалённые". Услуги ЖКХ - жизненно важные, бесконкурентные и должны начисляться на основе себестоимости и статистики инфляции. Льготы и субсидии не должны компенсироваться повышением цен и оплачиваться жильцами-частниками - "Капитализм, детка".
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему плата за отопление за январь не меньше как у многих, а больше!!! Что за нонсенс! Или теперь самая генерирующая компания из всех решила по-очереди барнаульцев " " нагревать" ?! В переносном смысле....на деньги,чтоб не все сразу возмущались? Или же" морозы были" конкретно для определённой части населения Барнаула,,например, в определенном доме? Когда кончится этот беспредел?;
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласен с вами полностю! Пока политические вопросы не будут решаться, экономические нет смысла поднимать. Это всё пиар перед выборами.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да просто не платить им и всё. Пусть снижают плату.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • 7 дней перешли с декабря на январь отсюда и суммы.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • прежде чем митинговать, нужно спросить где это мероприятие провести у правительства алтайского края,возможно оно не согласует время и место,тогда эта акция будет похожа на анархию, что абсолютно не приемлемо в нашем свободном и правовом государстве, возможно под прикрытием митинга, пятая колонна готовит провокации,пытаясь подорвать устои и безопасность края
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Мишустин наверное уже ответил, поэтому она и предлагает митинг. Чтобы он увидел, что есть недовольные===== лучше ему написать коллективное письмо прошение,когда он его прочитает, то сразу поймет весь трагизм ситуации, сурово накажет виновных, а нам вернет переплату и снизит тариф до минимума, просто он не знает .....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Никакие 7 дней никуда не перешли! Отопление за январь взято с 17 декабря по 17 января. Не знаю как у остальных, у нас так. И это абсолютно проверенная инфа.
    01 февраля, Гость   Ответить
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