Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ

В ходе совещания обсудили причины роста и механизм получения субсидий

20 января 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре прошло совещание с представителями антимонопольной службы, чиновниками и членами Общественной палаты. Стороны обсудили причины роста тарифов на услуги, а также механизм получения субсидий жителями региона.

Также отмечается, что ведомство проверит законность начисления сумм, которые потребители увидели в своих квитанциях.

Напомним, что повышение стоимости услуг связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги, которое произошло 1 декабря 2022 года. Это повышение стало вторым за год.

Ранее глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина рассказала о том, что в Алтайском крае число людей, получающих субсидии на оплату ЖКУ, выросло на 9%.