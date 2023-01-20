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Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ

В ходе совещания обсудили причины роста и механизм получения субсидий

20 января 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края начала проверку законности установленных тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре прошло совещание с представителями антимонопольной службы, чиновниками и членами Общественной палаты. Стороны обсудили причины роста тарифов на услуги, а также механизм получения субсидий жителями региона.

Также отмечается, что ведомство проверит законность начисления сумм, которые потребители увидели в своих квитанциях.

Напомним, что повышение стоимости услуг связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги, которое произошло 1 декабря 2022 года. Это повышение стало вторым за год.

Ранее глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина рассказала о том, что в Алтайском крае число людей, получающих субсидии на оплату ЖКУ, выросло на 9%.

 

Комментарии 55

  • По аналогии с "А судьи кто" возникает такой же риторический вопрос "А прокуроры кто". Однако посмотрим к чему приведет разбирательство.
    20 января, Гость   Ответить
  • Да и поспорить то не с кем - ничего не найдут кримминального/перерасчета не ждите. Или кто хочет забиться?)))
    20 января, Гость   Ответить
  • Конечно,ничего криминального не найдут.Просто честный отъём денег у граждан.Хотя и не сказать что там чтут уголовный кодекс.
    20 января, Гость   Ответить
  • По итогам разбирательств выяснилось, надо ещё на что-то приподнять.
    20 января, Гость   Ответить
  • Рост цен то произошел не из-за роста тарифов, а из-за дикого кол-ва калорий, что якобы ушли на обогрев. Писали же об этом и говорили же неоднократно. По тарифам то смысла нет проверять, там все гладко будет.
    20 января, Гость   Ответить
  • надо ещё на что-то приподнять - Эт точно сейчас еще и доначислят)
    20 января, Гость   Ответить
  • Кто сможет растолмачить цену гигакалории в Новосибирске- 1873 рубля? И СГК та же, и уголь из Кузбаса.....
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну вот и с механизмом ценообразования пора разобраться: ТЭЦ работает на угле , стоимость угля уже оплачена гигакалориями, электричество и подогрев воды - побочные продукты!
    20 января, Гость   Ответить
  • Давно понятно, что как уже платим за еду и вещи дороже, чем на "выгнивающем западе", также будем платить за квартиры, как немцы какие-то. Тем более, что при нашем сибирском климате всё застраивают человейниками со стёклами от пола до потолка и стенами в один силикатный блок и лист пенопласта как в анталии.
    20 января, Гость   Ответить
  • Кто сможет растолмачить цену гигакалории в Новосибирске- 1873 рубля? И СГК та же, и уголь из Кузбаса.....А сети такие же как в НСКе? У нас они изношены больше, чем в НСКе
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, не покупай квартиру со стеклами до потолка и стеной в один кирпич, твой выбор. Ну а если купил - не ной, сам выбирал. Квартиры разные есть и новые, сам много пересмотрел перед покупкой.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, дороже чем на западе ты не платишь, это точно. Был там неоднократно, могу сказать что у нас дешевле, многое в разы. Так что не надо врать. На Ютубе есть блоггер, западный, он ходит по нашим магазинам, и снимает ассортимент и цены. И почитай комменты от амеров и прочих европейцев, они в один голос вопят что им такие низкие цены и не снились. А ходит он по московским и питерским магазинам, а там все часто несколько дороже чем у нас. Но тебе же лишь бы поныть, ага ?
    20 января, Гость   Ответить
  • они в один голос вопят что им такие низкие цены и не снились. " А нам их доходы не снились!
    20 января, Гость   Ответить
  • Скажем так, мы что в другом государстве живём с Новосибирском? Там люди, а мы кто? ПОЧЕМУ там за квартиру 58 м платят 4000,а я за 48м - 8600.Там не всегда повышают тарифы, какой то год пропустили, а у нас повысили на 14 %, а потом на эту вышку опять вышку. Вот мы и впереди Сибири всей. А зарплаты и пенсии позади. Что жарят, это одно. А ещё могут и завышать показания общедомовых счётчиков тепла. ПЕРЕДАДУТ завышенные показания счётчика, разделят на нас расход тепла, мы заплатим, деньги поступят в СГК, а там найдут куда их пристроить. Я задавала в УК вопрос, как передаются показания в СГК - автоматом или кто то передаёт? Чёткого ответа не получила. Вот так. А нам с высоких трибун врут, и зима то очень морозная, и сети изношены, и бегите за субсидиями. Да чтобы добиться субсидий, надо побегать и не получишь. Зато давайте по радуемся, что число коттеджей, И каких! У нас растёт и растёт! РАДУЕМСЯ!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • На Западе есть аутлеты со скидками до долей процентов и распродажи по субботам буквально за евроценты. А социальщики вообще всё раз в неделю бесплатно получают, включая тропические фрукты, красную рыбу и торты. Бывали, собственными глазами всё видели. Так что никто не врёт.
    20 января, Гость   Ответить
  • У нас они изношены больше, чем в НСКе" Вы сравнивали? Они свои не изнашивали?Или ваша фамилия Холодков? Тогда в Кемерово 1978 руб.- тоже мало изношенные? Красноярск-2038 руб?
    20 января, Гость   Ответить
  • Отчего-то газа мой газовый котёл в декабре сжёг на 750 рублей, а в прешествовавшем ему ноябре на 1200 рублей... т.е. автоматика котла намеренно пыталась заморозить меня? Ну нет же, температура поддерживалась комфортная, 23 градуса... А может быть, какие-то бандиты, имеющие свою основную хазу на Кипре, кому-то вкручивают в ухо фуфайку про аномальные морозы в декабре, выкосившие всю популяцию воробьёв?
    20 января, Гость   Ответить
  • Перед передачей в концессию сразу увеличили тариф,объясняя необходимостью больших вложений и заверив,что потом будет формула: тариф +инфляция + 3% Может прокуратуре с этого начинать?
    20 января, Гость   Ответить
  • Кому нравится заграница бога ради езжейте, а моя родина здесь и хочется чтобы меня как и других услышали и если можно обратили внмане на народ от которого в общем то кормят я.
    20 января, Гость   Ответить
  • В ДНР и ЛНР до войны в 2020 коммуналка была в 3 раза ниже, чем в Барнауле. Даже летом.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, конечно только там на западе да и в Москве зарплаты и пенсии в разы выше.
    20 января, Гость   Ответить
  • Все идёт к отёму частного жилья в пользу одной двух корпораций. И цены из-за этого задирают и тарифы, и свидетельство на право собственности перестали выдавать только выписку действительную несколько дней, и новую ипотеку в виде лизинга вводят на жильё... Ищите качующая элита...
    20 января, Гость   Ответить
  • В ДНР и ЛНР до войны в 2020 коммуналка была в 3 раза ниже, чем в Барнауле. ----- Сын, мобилизованный, тоже говорит, что живут лучше и богаче нас.
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну хоть какой нибудь сдвиг может будет, а то 11.500 за кварплатоту очень дорого, при пенсии 17 тыс на чё жить то остаётся, а если заболел. Я просто в шоке от таких руководителей кто принимал решение по понятию кварплаты.
    20 января, Гость   Ответить
  • Начал собирать документы на субсидию
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, у нас в крае губернатор Ткаченко поднял планку тарифа на наибольшую высоту по просьбе своего дружка Мельниченко наверное не за бесплатно коррупция зашкаливает. К стати Мельниченко является гражданином США а проживает в ОАЭ миллиарды выводят за бугор вот и износ магистралей и оборудования 70 процентов но их это не волнует вот увидите в следующем году опять буду просить денег обосновывая что не хватает на ремонт это будет продолжатся пока не сменится экономическая политика кремля или власть потому что дальше уже некуда страна не развивается живёт за счёт того что построено при СССР и ничего нового нет теже люди сидят в верхах только с места на место передвигаиются а воз и ныне там.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, в Беларусии износ 28-30 у нас 70-75 процентов износа кто виноват в чем причина? А причина во власти которая все это контролирует КОРУПЦИЯ!
    20 января, Гость   Ответить
  • Прокуратура проверит, ФАС проверит и дадут заключение: Все законно! И видимость работы и "яко бы" забота о народе. Бездельники.
    20 января, Гость   Ответить
  • Система ЖКХ должна быть в руках государства,а не частников.Частники взвалили на нас все расходы и даже больше,а государству(раньше) мы возмещали часть его расходов на ЖКХ.поэтому и не было такого ужаса .Ну правда,что они о нас думают,утверждая тарифы?Ничего не думают,только о себе
    20 января, Гость   Ответить
  • ***Гость, в Беларусии износ 28-30 у нас 70-75 процентов износа кто виноват в чем причина?*** В чем причина? Да все просто, причина в том, что мы живем в Сибири, где, как вам будет известно, бывают сильные морозы, а стало быть приходится поднимать температуру носителя, да и протяженность теплосетей у нас намного больше, чем в той же карликовой Белоруссии, так что еще и давление намного выше в сетях, а отсюда и износ. Так что не надо сравнивать относительно теплый климат в Белоруссии и Сибирь.
    20 января, Гость   Ответить
  • они в один голос вопят что им такие низкие цены и не снились. " А нам их доходы не снились! +++++++++)
    20 января, Гость   Ответить
  • «Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя»
    20 января, Гость   Ответить
  • ...давайте поможем прокуратуре алтайского края посчитать все вместе: за ноябрь 2022 г. в платежке стояла цифра 6579 руб. ( и так выше крыши ), а за декабрь уже 9554 руб. - это увеличение на 45,219 %. а не 11-14% ( из утверждения МинСОЦЗАЩИТЫ Натальи Оськиной ) и пригласить надо президента для народного обсуждения ....
    20 января, Гость   Ответить
  • Так что не надо сравнивать относительно теплый климат в Белоруссии и Сибирь.------ Вот только если сравнить зарплаты там и унас, выть от отчаяния хочется!
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, ага, они со смеху не умирают от на размера наших зарплат и пенсий?
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а ещё давайте порадуемся, обещаниям, что за январь платёжки не будут выше, чем в декабре!!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • Прокуратуре надо начинать с того, что почему тепло производит Сибирская генерирующая компания, а согласно квитанциям мы платим некой Сибирской теплосбытовой компании, в уставной деятельности которой отсутствует производства тепла и тепловой энергии. Мы платим посреднику, фирме-прокладке. И интересно кто это допустил и закрыл на это глаза. Тарифы установлены для CUR? так почему деньги потребителей уходят СТК? А что касается тарифов и СГК. Никто не хочет проверить законность установления расчета тарифов за отопление по методу альтернативной котельной? Мы единственные с подачи Губернатора в стране так платим.
    20 января, Гость   Ответить
  • Давайте позовём в качестве экспертов владельцев домов с газовыми котлами, пусть расскажут, как на самом деле расходовался газ в различные периоды. Вся статистик в приложении "Мой газ" есть. Лично у меня в ноябре потребление газа было даже больше, чем в декабре, откуда эти недоделанные энергетики взяли страшные морозы в декабре????
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, ..Люди это цель и соцЗАЩИТА, - это обязанность Государства, а земля и все что создано Богом передано ИМ человеку и ради человека.....
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, поправка, люди определенного класса. В нашем случае класс, которому принадлежат средства производства и вот о них гос-во очень хорошо заботится и защищает
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, а Воронеж 2987 тариф
    20 января, Гость   Ответить
  • Численность населения в Алтайском крае в 2022 году 2 154 932 человека , если по 1 рублю с каждого это 2 154 932 рубля окажется .
    20 января, Гость   Ответить
  • Только в Воронеже среднегодовая температура +10. Они и платят2987 за 3 гигокалории 2 дня в январе..А мы то? 8 месяцев в году!
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Все верно 50
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость3, европейцам и наши нищенские доходы тоже не снились! Тарифы ЖКХ и цены на продукты надо учитывать пропорционально доходу! Исходя из такого расчета, получится, что россияне платят большую(!) часть(!) своих (нищих) доходов, чем европейцы А наши чиновники сравнивают абсолютные (номинальные) цифры! ОНИ же (чиновники)не грамотные!
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, Показания общедомового счетчика снимаются с 20 ноября по 20 декабря, а не за календарный месяц. [img=_20-01-2023_233415.jpg ]
    20 января, Гость   Ответить
  • Всё от того что не было и сейчас нет никакой власти и порядка на Алтае, что хотят, то и творят везде и во всём, полное беззаконие
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, причем тут сибирь и карликовая белорусия ,нас что из москвы отапливают?вообще то в каждом городе своя тэц
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, при СССР нас было 5 миллионов
    21 января, Гость   Ответить
  • Не надо платить по ходу-может тогда и вразумятся!!!
    21 января, Гость   Ответить
  • Надо вводить потолк цен на газ и отопление.
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Почему, сразу, не ной? Ведь вопрос прпвильно поставлен. Зачем изначально строить неправильно. Мы не на юге живем
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Стоимость гигакаллории в Мамонтовоском районе Алтайского края 3790 рублей...не чудо ли...
    22 января, Гость   Ответить
  • Почему губернатор молчит?
    22 января, Гость   Ответить
  • Гоcть, Вы неправы, проверять нужно именно расчет тарифов, вот только кто это будет делать? Тот, кто их утвердил не будет говорить, что был неправ. Нужна независимая комиссия, формировать её тоже никто не будет, как не будут публиковать и сами расчеты. Одна надежда на ФАС...
    22 января, Гость   Ответить
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