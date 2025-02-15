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Мизулина и SHAMAN поели в барнаульском ТЦ Galaxy. Видео

Они приехали в столицу Алтайского края по делам

15 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) приехали в Барнаул и позавтракали в ТЦ Galaxy.

"Всем привет из Барнаула. Сегодня заехали в торговый центр, завтракаем. Вкусно тебе?" – спросила Мизулина у артиста.

В соцсетях горожане также сообщили, что видели знаменитостей в этом ТЦ.

Екатерина Мизулина приехала в Барнаул, чтобы встретиться со школьниками и студентами. Мероприятие пройдет 16 февраля в корпусе "Д" АлтГУ.

SHAMAN в этот же день даст концерт в "Титов-Арене". Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в телеграм-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Барнаул культура Знаменитости

Комментарии 13

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Гость

17:07:09 15-02-2025

Билеты есть?

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Шинник

17:21:13 15-02-2025

Катя - Ютюб разблокируй !

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Гость

17:26:03 15-02-2025

Радость то какая))))))

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Гость

18:54:23 15-02-2025

Отвратительно! Еще и школьников со студентами в их законный выходной на встречу с этой неадекватной нагонят.

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Элен без ребят

19:14:37 15-02-2025

бггг.... типа мы так близки к народу, что завтракаем на фудкорте))

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Гость

19:24:34 15-02-2025

почему комментарии не закрыты?

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Гость

21:08:57 15-02-2025

ДА УЖ....

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Гость

22:37:25 15-02-2025

Теперь Галакси придется освящать заново. Дух дьявольский изгонять, ибо благодати предпринимателям тамошним не видать отныне и пристно и во веки веков.
Зовите экзорциста, короче. Ну или просто попа с кадилом.

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Гость

02:28:03 16-02-2025

Хотела "встретиться" с молодёжью, в итоге позавтракала с шаманом в GALAXY. Мечты сбываются😁

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Трюк

03:37:26 16-02-2025

Руки прочь от Барнаула и Алтая! Брысь, клоуны!

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Гость

07:09:40 16-02-2025

Вообще по барабану....

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Warlock

08:21:42 16-02-2025

Радость-то какая...

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гость

11:33:54 16-02-2025

Кто такие?

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