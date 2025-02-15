Мизулина и SHAMAN поели в барнаульском ТЦ Galaxy. Видео
Они приехали в столицу Алтайского края по делам
15 февраля 2025, 17:05, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) приехали в Барнаул и позавтракали в ТЦ Galaxy.
"Всем привет из Барнаула. Сегодня заехали в торговый центр, завтракаем. Вкусно тебе?" – спросила Мизулина у артиста.
В соцсетях горожане также сообщили, что видели знаменитостей в этом ТЦ.
Екатерина Мизулина приехала в Барнаул, чтобы встретиться со школьниками и студентами. Мероприятие пройдет 16 февраля в корпусе "Д" АлтГУ.
SHAMAN в этот же день даст концерт в "Титов-Арене". Начало – в 19:00.
Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в телеграм-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".
17:07:09 15-02-2025
Билеты есть?
17:21:13 15-02-2025
Катя - Ютюб разблокируй !
17:26:03 15-02-2025
Радость то какая))))))
18:54:23 15-02-2025
Отвратительно! Еще и школьников со студентами в их законный выходной на встречу с этой неадекватной нагонят.
19:14:37 15-02-2025
бггг.... типа мы так близки к народу, что завтракаем на фудкорте))
19:24:34 15-02-2025
почему комментарии не закрыты?
21:08:57 15-02-2025
ДА УЖ....
22:37:25 15-02-2025
Теперь Галакси придется освящать заново. Дух дьявольский изгонять, ибо благодати предпринимателям тамошним не видать отныне и пристно и во веки веков.
Зовите экзорциста, короче. Ну или просто попа с кадилом.
02:28:03 16-02-2025
Хотела "встретиться" с молодёжью, в итоге позавтракала с шаманом в GALAXY. Мечты сбываются😁
03:37:26 16-02-2025
Руки прочь от Барнаула и Алтая! Брысь, клоуны!
07:09:40 16-02-2025
Вообще по барабану....
08:21:42 16-02-2025
Радость-то какая...
11:33:54 16-02-2025
Кто такие?