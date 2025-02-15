Мизулина и SHAMAN поели в барнаульском ТЦ Galaxy. Видео

Они приехали в столицу Алтайского края по делам

15 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) приехали в Барнаул и позавтракали в ТЦ Galaxy.

"Всем привет из Барнаула. Сегодня заехали в торговый центр, завтракаем. Вкусно тебе?" – спросила Мизулина у артиста.

В соцсетях горожане также сообщили, что видели знаменитостей в этом ТЦ.

Екатерина Мизулина приехала в Барнаул, чтобы встретиться со школьниками и студентами. Мероприятие пройдет 16 февраля в корпусе "Д" АлтГУ.

SHAMAN в этот же день даст концерт в "Титов-Арене". Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в телеграм-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".