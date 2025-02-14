Стало известно время встречи Мизулиной с барнаульскими школьниками и студентами
Мероприятие пройдет в 13:00 в корпусе "Д" Алтайского государственного университета
14 февраля 2025, 11:35, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится со школьниками и студентами. Мероприятие пройдет в актовом зале корпуса "Д" АлтГУ 16 февраля в 13:00 по адресу ул. Димитрова, 66.
"Екатерина Мизулина пообщается со студентами вузов и колледжей, а также со школьниками на тему безопасности в интернете в формате "вопрос-ответ". После встречи все желающие смогут сфотографироваться с Екатериной Мизулиной", – рассказали в пресс-службе вуза.
Кто такая Екатерина Мизулина?
Екатерина Мизулина – российский общественный деятель, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета, а также блогер. Дочь бывшего сенатора и депутата Госдумы Елены Мизулиной, которая известна своими резонансными инициативами.
Екатерина Мизулина стала популярной из-за того, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на российских музыкальных исполнителей, стримеров и других публичных лиц.
13:05:57 14-02-2025
Кто такая?
Чувиха Шамана...!
Поэтому с ним и катается по стране.
Он миллионы в день рубит за концерт, ну и она рядом...
С днём всех влюбленных!
13:30:46 14-02-2025
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13:31:57 14-02-2025
Я надеюсь, никто не придёт.
21:11:07 15-02-2025
Гражданин (13:31:57 14-02-2025) Я надеюсь, никто не придёт.... Самое главное, чтобы, ты, не пришло.