Стало известно время встречи Мизулиной с барнаульскими школьниками и студентами

Мероприятие пройдет в 13:00 в корпусе "Д" Алтайского государственного университета

14 февраля 2025, 11:35, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото со страницы Екатерины Мизулиной во "ВКонтакте"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится со школьниками и студентами. Мероприятие пройдет в актовом зале корпуса "Д" АлтГУ 16 февраля в 13:00 по адресу ул. Димитрова, 66.

"Екатерина Мизулина пообщается со студентами вузов и колледжей, а также со школьниками на тему безопасности в интернете в формате "вопрос-ответ". После встречи все желающие смогут сфотографироваться с Екатериной Мизулиной", – рассказали в пресс-службе вуза.

Кто такая Екатерина Мизулина?

Екатерина Мизулина – российский общественный деятель, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета, а также блогер. Дочь бывшего сенатора и депутата Госдумы Елены Мизулиной, которая известна своими резонансными инициативами.

Екатерина Мизулина стала популярной из-за того, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на российских музыкальных исполнителей, стримеров и других публичных лиц.