Мизулина написала заявление в полицию на Пашу Техника
Поводом для этого, по ее словам, стали "обращения граждан"
20 декабря 2023, 20:10, ИА Амител
Кадр из видео
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на Пашу Техника. Об этом сообщает "Осторожно, новости".
"Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером "Паша Техник" запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", – написала Мизулина в соцсетях.
По ее словам, поводом для написания заявления в полицию стали многочисленные обращения людей, связанные якобы с мошенническими действиями.
20:31:24 20-12-2023
Посмотрела бабка порно, разрыдалась как в бреду. А меня пытали так же, в восемнадцатом году !!!