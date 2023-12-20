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Мизулина написала заявление в полицию на Пашу Техника

Поводом для этого, по ее словам, стали "обращения граждан"

20 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на Пашу Техника. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

"Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером "Паша Техник" запрещенных  веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", – написала Мизулина в соцсетях.

По ее словам, поводом для написания заявления в полицию стали многочисленные обращения людей, связанные якобы с мошенническими действиями.

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Комментарии 1

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Гость

20:31:24 20-12-2023

Посмотрела бабка порно, разрыдалась как в бреду. А меня пытали так же, в восемнадцатом году !!!

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