Поводом для этого, по ее словам, стали "обращения граждан"

20 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Кадр из видео

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявление в полицию на Пашу Техника. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

"Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером "Паша Техник" запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента", – написала Мизулина в соцсетях.

По ее словам, поводом для написания заявления в полицию стали многочисленные обращения людей, связанные якобы с мошенническими действиями.