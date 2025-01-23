Мизулина назвала кощунством слова Трампа о помощи РФ США во Второй мировой войне
Общественница подчеркнула, что считает такие высказывания крайне сомнительными
23 января 2025, 12:20, ИА Амител
Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, являются "кощунством" и "издевательством" над памятью ветеранов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи с участниками международного фестиваля КВН в Сочи.
Ранее Трамп заявил, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, призвав не забывать об этом. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям РФ.
"Я сегодня увидела пост Трампа. Надеюсь и думаю, что после него весь восторг у большинства людей уже ушел на задний план. Потому что заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну – это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", – сказала Мизулина.
Общественница подчеркнула, что считает такие высказывания крайне сомнительными, а иначе это воспринимать у нее не получается.
12:39:15 23-01-2025
мизулина тебе все не нравится. Геи , бисексуалы тебе мешают. Закройся уже , вместе с мамочкой......
13:04:08 23-01-2025
Гость (12:39:15 23-01-2025) мизулина тебе все не нравится. Геи , бисексуалы тебе мешают... а тебе вышеописанные двуногие нравятся?
13:23:10 23-01-2025
Гость (12:39:15 23-01-2025) мизулина тебе все не нравится. Геи , бисексуалы тебе мешают... Мамочка в Испанию свалила уже давно. И живёт припеваючи.
12:42:38 23-01-2025
красивая
13:16:48 23-01-2025
Гость (12:42:38 23-01-2025) красивая... косноязычная
12:44:18 23-01-2025
ну-да, ну-да, пошел я нафиг
12:45:14 23-01-2025
А что не так то? Восточный фронт это лишь один из театров военных действий. Во второй мировой войне таких театров было 6 и только на одном из них СССР принимало участие, в отличии от США которые полноценно воевали на 2-х театрах. А то что СССР принял на себя основной удар нацистов и понес колоссальные потери, это вопрос уже не к союзникам и внешней и внутренней политике проводимой руководством СССР в канун и во время войны.
13:37:40 23-01-2025
Гость (12:45:14 23-01-2025) А что не так то? Восточный фронт это лишь один из театров во... ну скажем потери за одни сутки в Сталинграде красной армии и мирного населения в среднем равнялись потерям США за все виды войн в их истории включая 2 мировую тоже. А это говорит о том как они воевали ибо ни одна война без потерь не обходится. Отсюда вывод -сша вообще не воевали. Их вклад в войну с 3 рейхом можно принять за статистическую погрешность. Но опломба и вранья англосаксы делают много. Они враньем живут. И воевать они не умеют и не умели никогда. Вдолбить в голову вранье можно но это их и ослабит в дальнейшем. Так что поровну че там Трамп говорит. Посмотрим что он делать станет
14:42:52 23-01-2025
майор (13:37:40 23-01-2025) ну скажем потери за одни сутки в Сталинграде красной армии и... Главное - не процесс, а результат. А по результату США несомненно выиграли больше всех.
16:19:20 23-01-2025
майор (13:37:40 23-01-2025) ну скажем потери за одни сутки в Сталинграде красной армии и... Это говорит о том, что они воевали с умом. Не провалили внешнюю политику, не пошли на союз с Рейхом, не развязали ВМВ на пару с ним и не получили потом удар в спину от него. А то что потери в у России были громадные, так это результат громадных ошибок что допустили коммунисты в канун и во время войны.
Большие потери это признак не большого вклада, а признак полного провала.
12:46:58 23-01-2025
Пусть Мизулина учит историю, II МВ и ВОВ немного различаются по времени, локализации. Деды наши воевали во ВОВ, в Европе и на ДВ, а не в Малазии или Африке..
13:21:55 23-01-2025
бгг (12:46:58 23-01-2025) Пусть Мизулина учит историю, II МВ и ВОВ немного различаются... Военные действия на ДВ выделены в отдельную компанию под названием Советско-Японская война. ВОВ это только восточный европейский театр военных действий.
12:50:49 23-01-2025
Кощунство и издевательство над памятью дедов и прадедов мавзолей укрывать на 9 мая. А старому американцу в рот заглядывать - так себе занятие
13:07:17 23-01-2025
Уголовное дело на трампа заведут? В розыск подадут?
13:09:44 23-01-2025
ну любят в России авансами дифирамбы петь.
как будет при Трампа - это надо посмотреть, сейчас вообще ни о чем нет смысла выводы делать.
13:23:13 23-01-2025
Помню как она быстро стухла на встрече со студентами в г. Казани, быстро скатившись до угроз. Не большого ума функционерка.
14:26:56 23-01-2025
А разве РФ воевала во второй мировой войне?????
14:39:56 23-01-2025
Кроме того, что воевал СССР, а не Россия, понятие "победа" (выгода от войны) для США очевидна...Начиная от введения долларовой системы по всему миру, заканчивая полученным статусом мирового гегемона. И главное здесь - во 2 Мировой, а не в Отечественной, где победа СССР бесспорна.
15:24:52 23-01-2025
Это кто такая? Которая шаману яйца жарит на завтрак?
16:07:08 23-01-2025
Гость (15:24:52 23-01-2025) Это кто такая? Которая шаману яйца жарит на завтрак? ... Зачем шаману яйца жарят?
16:12:49 23-01-2025
Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне --- ну а если и наоборот, что тут уж прям кощунственного, мы помогли им, они нам, вместе выиграли. Цену только разную заплатили. Да и сказать, что США прям так уж воевали, сильно натянуто. США вот атомные бомбы на Японию сбросили, вот там они полностью победили, японцы их до сих пор уважают. Есть нации, которые уважают тех, кто их сразу бомбами выносит, а не мнут
16:55:02 23-01-2025
Восторг вышел у большинства людей? С чего ради у людей от Трампа должен быть восторг?
16:55:07 23-01-2025
вымарывание исторических фактов - это называется.
при чём это можно конвертировать в реальную прибыль!
врать всем что америка не бомбила японию, сказать что америка победила фашизм, сказать всем что поэтому америка самая сильная в мире страна, и что все должны пользоваться их не настоящими деньгами выпускаемыми частной лавочкой...!
а возможно это стало ровно потому, что самый главный противовес америки - Россия, (Мы), стала отмежёвываться от Советского Союза!!!...
если бы ни одна сволочь ни внутри ни снаружи не могла бы пикнуть что СССР это было, есть и будет плохо!!!
то ни одна бы "америка" не трепыхалась бы присваивать себе наши Победы!!!