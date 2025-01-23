Мизулина назвала кощунством слова Трампа о помощи РФ США во Второй мировой войне

Общественница подчеркнула, что считает такие высказывания крайне сомнительными

23 января 2025, 12:20, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, являются "кощунством" и "издевательством" над памятью ветеранов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время встречи с участниками международного фестиваля КВН в Сочи.

Ранее Трамп заявил, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, призвав не забывать об этом. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям РФ.

"Я сегодня увидела пост Трампа. Надеюсь и думаю, что после него весь восторг у большинства людей уже ушел на задний план. Потому что заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну – это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов", – сказала Мизулина.

Общественница подчеркнула, что считает такие высказывания крайне сомнительными, а иначе это воспринимать у нее не получается.