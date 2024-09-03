Мизулина подала в суд на блогеров Лебедева и Дудя*
Она говорила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей
03 сентября 2024, 22:15, ИА Амител
Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Мизулина заявляла, что в интервью Лебедева блогеру есть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Она говорила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, однако средства пойдут на помощь семьям участников специальной военной операции.
Напомним, что Лебедев уже извинялся перед Мизулиной. Он отметил, что беседа с интервьюером пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил главу Лиги.
22:53:39 03-09-2024
В понимании Мизулиной безопасный интернет - это когда он отключен вообще
07:38:12 04-09-2024
Тёма вполне обеспеченный чувак, может себе позволить хороших адвокатов. Снизят исковые до 100 тысяч, а сотку и не жалко на хорошее дело) а Мизулина просто дутая фигура, ее Лига - просто общественная шарашка, не имеющая никаких полномочий. Это как если бы несколько комментаторов с Амика собрались и назвали себя всепланетным комитетом управления. Уровень влияния одинаковый.
08:50:58 04-09-2024
Гость (07:38:12 04-09-2024) Тёма вполне обеспеченный чувак, может себе позволить хороших... Как лидер Всепланетного комитета управления я требую ликвидировать Лигу безопасного интернета, как бесполезную и вредную структуру, а Мизулину отправить на принудительные работы.
13:14:54 04-09-2024
Гость (08:50:58 04-09-2024) Как лидер Всепланетного комитета управления я требую ликвиди... или лечение
16:53:40 04-09-2024
Гость (08:50:58 04-09-2024) Как лидер Всепланетного комитета управления я требую ликвиди... я с вами, милорд!
08:51:06 04-09-2024
Какая же она мерзкая. По факту блогерша со связями своей мамки сенатора, которая находит жертву и пиарится портя жизнь судебными претензиями.
12:07:14 04-09-2024
Гость (08:51:06 04-09-2024) Какая же она мерзкая. По факту блогерша со связями своей мам... Да и Дудь такой же чмошник... Точь-в-точь мелкая Мизулина...
09:53:18 04-09-2024
Так а с Дудя ничего не возьмешь, у него в России наверное нет имущества
23:57:33 04-09-2024
и правильно. два отбитых чувака.