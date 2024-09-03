Мизулина подала в суд на блогеров Лебедева и Дудя*

Она говорила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей

03 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Мизулина заявляла, что в интервью Лебедева блогеру есть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Она говорила, что Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, однако средства пойдут на помощь семьям участников специальной военной операции.

Напомним, что Лебедев уже извинялся перед Мизулиной. Он отметил, что беседа с интервьюером пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил главу Лиги.