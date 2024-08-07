Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева
Она заявила, что приложит их к исковому заявлению
07 августа 2024, 20:59, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева. Как сообщает телеканал "360", она написала, что приложит их к исковому заявлению.
"Одно дело – критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело – пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию", – заявила она.
Напомним, что в интервью Юрию Дудю* дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. После этого глава организации заявила, что подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и интервьюеру. Позднее Лебедев извинился, отметив, что беседа пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил Мизулину.
21:22:39 07-08-2024
Ну всё. Хана пацану.
21:29:07 07-08-2024
Всё таки в очередной раз подтверждается, что, чем больше титьки у тётушек, тем они добрее.
А тут ещё и пустобрюхость делает своё.
21:49:28 07-08-2024
Пусть он ответит по всей строгости российских законов.То есть деньги заплатит.
06:12:35 08-08-2024
Я тоже не принял извинения Лебедева, т.к. не вижу ни состава преступления, ни оскорбления. А вот Мизулиной бы отчитаться о своей полезности и расходовании средств.
07:51:36 08-08-2024
Ну и ходи как дура, без подарка (с)
09:17:27 08-08-2024
Борьба была равна... Кушайте друг друга, ребята.
11:54:44 08-08-2024
Два клоуна.