Она заявила, что приложит их к исковому заявлению

07 августа 2024, 20:59, ИА Амител

Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева. Как сообщает телеканал "360", она написала, что приложит их к исковому заявлению.

"Одно дело – критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело – пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию", – заявила она.

Напомним, что в интервью Юрию Дудю* дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. После этого глава организации заявила, что подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и интервьюеру. Позднее Лебедев извинился, отметив, что беседа пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил Мизулину.