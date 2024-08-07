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Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева

Она заявила, что приложит их к исковому заявлению

07 августа 2024, 20:59, ИА Амител

Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера Артемия Лебедева. Как сообщает телеканал "360", она написала, что приложит их к исковому заявлению.

"Одно дело – критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело – пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию", – заявила она.

Напомним, что в интервью Юрию Дудю* дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. После этого глава организации заявила, что подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и интервьюеру. Позднее Лебедев извинился, отметив, что беседа пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил Мизулину.

блогеры

Комментарии 7

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Гость

21:22:39 07-08-2024

Ну всё. Хана пацану.

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Гость

21:29:07 07-08-2024

Всё таки в очередной раз подтверждается, что, чем больше титьки у тётушек, тем они добрее.
А тут ещё и пустобрюхость делает своё.

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Гость

21:49:28 07-08-2024

Пусть он ответит по всей строгости российских законов.То есть деньги заплатит.

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Гость

06:12:35 08-08-2024

Я тоже не принял извинения Лебедева, т.к. не вижу ни состава преступления, ни оскорбления. А вот Мизулиной бы отчитаться о своей полезности и расходовании средств.

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Гость

07:51:36 08-08-2024

Ну и ходи как дура, без подарка (с)

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Гость

09:17:27 08-08-2024

Борьба была равна... Кушайте друг друга, ребята.

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Гость

11:54:44 08-08-2024

Два клоуна.

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