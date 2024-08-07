Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю*
Вместе с тем он не отказался от критики общественной деятельности главы Лиги безопасного интернета
07 августа 2024, 16:15, ИА Амител
Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю*. В своем новом обзоре новостей, опубликованном во "ВКонтакте", он заверил, что не хотел оскорблять общественную деятельницу.
Он отметил, что беседа с интервьюером пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил Мизулину.
"Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", – сказал он, добавив, что все еще не поддерживает общественную деятельность главы Лиги.
Говоря о решении Мизулиной подать на него в суд, Лебедев подчеркнул, что это ее безусловное право. Он уверен, что суд в результате вынесет справедливое решение.
Напомним, что в интервью дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. После этого глава организации заявила, что подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
16:21:46 07-08-2024
Ссыкун крашеный
16:30:42 07-08-2024
Сказал правду, а потом от отказался от своих слов. Как то не по мужски.
19:19:18 07-08-2024
Кушать и зарабатывать он хочет, а идеологическим борцом за правду быть невыгодно
16:49:36 07-08-2024
При том, что к Тёме в целом отношусь положительно, а к Мизулиной вообще никаких симпатий не питаю, видос с Дудём был чисто интервью с ужом на сковородке, и это оправдание туда же.
16:53:33 07-08-2024
и мамка не поможет
17:49:31 07-08-2024
Слабак
19:16:03 07-08-2024
За считанные дни 16 млн просмотров интервью! Что хотел , до публики донёс. Теперь можно извиниться перед Мизулиной как женщиной)))