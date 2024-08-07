Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ней в интервью Дудю*

Вместе с тем он не отказался от критики общественной деятельности главы Лиги безопасного интернета

07 августа 2024, 16:15, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube-канал Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью журналисту Юрию Дудю*. В своем новом обзоре новостей, опубликованном во "ВКонтакте", он заверил, что не хотел оскорблять общественную деятельницу.

Он отметил, что беседа с интервьюером пошла "в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбил Мизулину.

"Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", – сказал он, добавив, что все еще не поддерживает общественную деятельность главы Лиги.

Говоря о решении Мизулиной подать на него в суд, Лебедев подчеркнул, что это ее безусловное право. Он уверен, что суд в результате вынесет справедливое решение.

Напомним, что в интервью дизайнер раскритиковал деятельность Мизулиной, заявив, что она отпугивает людей. После этого глава организации заявила, что подает иск о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов