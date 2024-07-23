Мизулина обвинила блогера из Чечни Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

Одновременно с этим ей стали поступать угрозы с требованием извиниться перед Тамаевым

23 июля 2024, 07:18, ИА Амител

Судебный молоток / Фото: pxhere.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, в публикации персональных данных граждан и других правонарушениях. Как сообщает "Газета.ru", об этом она написала в своем Telegram-канале.

Мизулина обратила внимание, что на Тамаева было сделано разоблачение на YouTube, в котором по полочкам "разложили весь его скам". Речь идет о том, что Тамаев неоднократно рекламировал некую "Ракетку", которая якобы может принести серьезную прибыль. Мизулина в своем канале публиковала отзывы людей, потерявших на рекламируемом чеченским блогером проекте приличные суммы денег.

"Скамер задоксил (выяснил личные данные. – Прим. ред.) парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил его приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследования были и в наших письмах в ФНС, и в правоохранительные органы", – написала Мизулина о "Министерстве правды".

В своих публикациях глава организации добавила, что Тамаев не уважает ислам, поскольку вовлекает детей в азартные игры и подает пример. Она считает, что если посты "Министерства правды" оскорбили блогера, то он мог бы обратиться в суд, если счел данные недостоверными. По мнению Мизулиной, извиняться следует Тамаеву – и не перед народом Чечни, а перед всеми россиянами за его "скам".

После публикации серии постов Мизулина стала получать угрозы. Неизвестные пообещали, что за ней "придут". Сама глава организации заявила, что ничего не боится: она "русская и идет до конца".