Мизулина обвинила блогера из Чечни Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться
Одновременно с этим ей стали поступать угрозы с требованием извиниться перед Тамаевым
23 июля 2024, 07:18, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, в публикации персональных данных граждан и других правонарушениях. Как сообщает "Газета.ru", об этом она написала в своем Telegram-канале.
Мизулина обратила внимание, что на Тамаева было сделано разоблачение на YouTube, в котором по полочкам "разложили весь его скам". Речь идет о том, что Тамаев неоднократно рекламировал некую "Ракетку", которая якобы может принести серьезную прибыль. Мизулина в своем канале публиковала отзывы людей, потерявших на рекламируемом чеченским блогером проекте приличные суммы денег.
"Скамер задоксил (выяснил личные данные. – Прим. ред.) парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил его приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследования были и в наших письмах в ФНС, и в правоохранительные органы", – написала Мизулина о "Министерстве правды".
В своих публикациях глава организации добавила, что Тамаев не уважает ислам, поскольку вовлекает детей в азартные игры и подает пример. Она считает, что если посты "Министерства правды" оскорбили блогера, то он мог бы обратиться в суд, если счел данные недостоверными. По мнению Мизулиной, извиняться следует Тамаеву – и не перед народом Чечни, а перед всеми россиянами за его "скам".
После публикации серии постов Мизулина стала получать угрозы. Неизвестные пообещали, что за ней "придут". Сама глава организации заявила, что ничего не боится: она "русская и идет до конца".
07:43:06 23-07-2024
за его "скам" -- а слово "афера" она не знает? Вроде русская женщина
09:00:56 23-07-2024
Гость (07:43:06 23-07-2024) за его "скам" -- а слово "афера" она не знает? Вроде русска... А с каких пор слово "афера" стало русским?) Ну и вишенкой на торте - а что, у нас мошеннику достаточно извиниться, и все, дело закрыто? Вроде бы до сих пор это статься была...
09:20:26 23-07-2024
Нужно её к сыну Рамзана на разборки отправить, он решит конфликт
11:00:01 23-07-2024
болею за обе команды