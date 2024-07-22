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Глюкозу захотели проверить на наркотики после скандала в Красноярске

Екатерина Мизулина считает, что неадекватное поведение певицы на сцене может быть связано с запрещенными веществами

22 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Глюкоза / Фото: соцсети певицы
Глюкоза / Фото: соцсети певицы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики перед концертами.

Поводом для такой инициативы стало выступление певицы на День металлурга в Красноярске, где она вела себя неадекватно, не попадала в фонограмму, а также трогала себя за интимные места и, со слов очевидцев, материлась со сцены.

Мизулина предположила, что такое поведение может быть следствием употребления запрещенных препаратов.

"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", – написала Мизулина.

Также она отметила, что сами красноярцы возмущены произошедшим и требуют привлечь певицу к ответственности.

культура инициативы

Комментарии 12

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Гость

09:05:30 22-07-2024

Почему только её, можно и всех. Ну а что, кого то из Би-2 ловили с травой на футбольном матче и забылось

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Гость

10:06:25 22-07-2024

Гость (09:05:30 22-07-2024) Почему только её, можно и всех. Ну а что, кого то из Би-2 ло... По заграницам за ними ехать? Пусть они там в любые двери заходят, просто не пускать обратно

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Гость

09:15:57 22-07-2024

При чём здесь интернет и её выступление?
Какое право администрация города имеет проверять её на наркотики?

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Гость

10:13:14 22-07-2024

Гость (09:15:57 22-07-2024) При чём здесь интернет и её выступление?Какое право адми... Точно, Интернет давно пора запретить, а возмущающихся красноярцев сослать в Сибирь

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гостьЯ

09:58:34 22-07-2024

Забанить эту старую кошелку после таких "выступлений" , посмотрим как она тогда запоет

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Гость

10:11:59 22-07-2024

гостьЯ (09:58:34 22-07-2024) Забанить эту старую кошелку после таких "выступлений" , посм... Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её матерью Еленой Мизулиной.

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Гость

10:36:05 22-07-2024

Гость (10:11:59 22-07-2024) Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её ма...
Я про Глюкозу)))

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гость

11:35:37 22-07-2024

Гость (10:11:59 22-07-2024) Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её ма...
Вы посмотрите видео с этого выступления, рвотные спазмы от увиденного...

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Гость

11:46:57 22-07-2024

гость (11:35:37 22-07-2024) Вы посмотрите видео с этого выступления, рвотные спазмы ... Мне всегда было интересно - у людей рвотные спазмы, но они с упорством. достойным лучшего применения, ищут в сети видео и вдумчиво смотрят. Хотя казалось бы... Не нравится тебе - так не все ли равно, как она поет и выглядит?

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Мусик

10:14:12 22-07-2024

обследовать поздно.
личить надо, спасать талант от сетей.

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Гость

13:01:50 22-07-2024

девушка красивая... но и симптомы конкретные - надо лечить!

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Гость

14:33:50 22-07-2024

Да без проверки всех в тюрьму, и Глюкозу и Мизулину. Всё это плесень на теле народа.

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