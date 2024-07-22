Глюкозу захотели проверить на наркотики после скандала в Красноярске

Екатерина Мизулина считает, что неадекватное поведение певицы на сцене может быть связано с запрещенными веществами

22 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Глюкоза / Фото: соцсети певицы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики перед концертами.

Поводом для такой инициативы стало выступление певицы на День металлурга в Красноярске, где она вела себя неадекватно, не попадала в фонограмму, а также трогала себя за интимные места и, со слов очевидцев, материлась со сцены.

Мизулина предположила, что такое поведение может быть следствием употребления запрещенных препаратов.

"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", – написала Мизулина.

Также она отметила, что сами красноярцы возмущены произошедшим и требуют привлечь певицу к ответственности.