Глюкозу захотели проверить на наркотики после скандала в Красноярске
Екатерина Мизулина считает, что неадекватное поведение певицы на сцене может быть связано с запрещенными веществами
22 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики перед концертами.
Поводом для такой инициативы стало выступление певицы на День металлурга в Красноярске, где она вела себя неадекватно, не попадала в фонограмму, а также трогала себя за интимные места и, со слов очевидцев, материлась со сцены.
Мизулина предположила, что такое поведение может быть следствием употребления запрещенных препаратов.
"Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики", – написала Мизулина.
Также она отметила, что сами красноярцы возмущены произошедшим и требуют привлечь певицу к ответственности.
09:05:30 22-07-2024
Почему только её, можно и всех. Ну а что, кого то из Би-2 ловили с травой на футбольном матче и забылось
10:06:25 22-07-2024
Гость (09:05:30 22-07-2024) Почему только её, можно и всех. Ну а что, кого то из Би-2 ло... По заграницам за ними ехать? Пусть они там в любые двери заходят, просто не пускать обратно
09:15:57 22-07-2024
При чём здесь интернет и её выступление?
Какое право администрация города имеет проверять её на наркотики?
10:13:14 22-07-2024
Гость (09:15:57 22-07-2024) При чём здесь интернет и её выступление?Какое право адми... Точно, Интернет давно пора запретить, а возмущающихся красноярцев сослать в Сибирь
09:58:34 22-07-2024
Забанить эту старую кошелку после таких "выступлений" , посмотрим как она тогда запоет
10:11:59 22-07-2024
гостьЯ (09:58:34 22-07-2024) Забанить эту старую кошелку после таких "выступлений" , посм... Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её матерью Еленой Мизулиной.
10:36:05 22-07-2024
Гость (10:11:59 22-07-2024) Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её ма...
Я про Глюкозу)))
11:35:37 22-07-2024
Гость (10:11:59 22-07-2024) Кто старая кошелка? Вы перепутали Екатерину Мизулину с её ма...
Вы посмотрите видео с этого выступления, рвотные спазмы от увиденного...
11:46:57 22-07-2024
гость (11:35:37 22-07-2024) Вы посмотрите видео с этого выступления, рвотные спазмы ... Мне всегда было интересно - у людей рвотные спазмы, но они с упорством. достойным лучшего применения, ищут в сети видео и вдумчиво смотрят. Хотя казалось бы... Не нравится тебе - так не все ли равно, как она поет и выглядит?
10:14:12 22-07-2024
обследовать поздно.
личить надо, спасать талант от сетей.
13:01:50 22-07-2024
девушка красивая... но и симптомы конкретные - надо лечить!
14:33:50 22-07-2024
Да без проверки всех в тюрьму, и Глюкозу и Мизулину. Всё это плесень на теле народа.