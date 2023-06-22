Мизулина призвала отменить концерт Темниковой в Санкт-Петербурге

По ее словам, исполнительница выступает против России

22 июня 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

"Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами", – написала Мизулина.

Она выразила надежду на то, что организаторы выступления обратят на это внимания и не допустят проведения концерта.