Мизулина призвала отменить концерт Темниковой в Санкт-Петербурге
По ее словам, исполнительница выступает против России
22 июня 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.
"Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами", – написала Мизулина.
Она выразила надежду на то, что организаторы выступления обратят на это внимания и не допустят проведения концерта.
16:52:24 22-06-2023
Правильно!!!Но не в ручном режиме. Определить статус этих мразей через возбуждение уголовных дел за оскорбление чести и достоинства и клевету на народ страну и одновременно провести проверку засевших русофобов расистов особенно в администрации вредителей умышленно не только дезорентировавших народ в отношении этих подонков, но и злоупотребляя своим служебным положением оказывающими им помощь в уходе их от ответственности перед страной и народом.
17:06:13 22-06-2023
Мизулина сама-то за Россию? Ну-ну.. Что она, что ее мамаша.
18:12:57 22-06-2023
Призывать не надо, законодательно запретить выступление всех чихнувших ни в ту сторону. И выслать из страны.
19:13:24 22-06-2023
мизулина, против войны больше половины россии. не ссыте в уши
00:36:08 23-06-2023
Освистать!!! как болельщики Зенита освистали БИ-2
07:40:32 23-06-2023
а это мнение закона или лично ее мнение?