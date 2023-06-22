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Мизулина призвала отменить концерт Темниковой в Санкт-Петербурге

По ее словам, исполнительница выступает против России

22 июня 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление Елены Темниковой в Санкт-Петербурге. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

"Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами", – написала Мизулина.

Она выразила надежду на то, что организаторы выступления обратят на это внимания и не допустят проведения концерта. 

культура

Комментарии 6

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Гость

16:52:24 22-06-2023

Правильно!!!Но не в ручном режиме. Определить статус этих мразей через возбуждение уголовных дел за оскорбление чести и достоинства и клевету на народ страну и одновременно провести проверку засевших русофобов расистов особенно в администрации вредителей умышленно не только дезорентировавших народ в отношении этих подонков, но и злоупотребляя своим служебным положением оказывающими им помощь в уходе их от ответственности перед страной и народом.

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Гость

17:06:13 22-06-2023

Мизулина сама-то за Россию? Ну-ну.. Что она, что ее мамаша.

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Гость

18:12:57 22-06-2023

Призывать не надо, законодательно запретить выступление всех чихнувших ни в ту сторону. И выслать из страны.

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giena

19:13:24 22-06-2023

мизулина, против войны больше половины россии. не ссыте в уши

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Гость

00:36:08 23-06-2023

Освистать!!! как болельщики Зенита освистали БИ-2

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гость

07:40:32 23-06-2023

а это мнение закона или лично ее мнение?

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