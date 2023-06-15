Стало известно, почему из радиоэфира пропали песни Люси Чеботиной

"Русская медиагруппа" заявляет, что это произошло по желанию певицы

15 июня 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео

Представители "Русской медиагруппы" рассказали о том, почему из эфиров радиостанций пропали песни исполнительницы Люси Чеботиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов заявил о том, что Чеботина сама попросила убрать ее музыку из ротации, несмотря на то, что представители медиагруппы пытались объяснить, что поступают только во благо.

Освободившееся эфирное время потратят на других исполнителей.

Сама Чеботина ситуацию не комментировала.