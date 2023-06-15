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Стало известно, почему из радиоэфира пропали песни Люси Чеботиной

"Русская медиагруппа" заявляет, что это произошло по желанию певицы

15 июня 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Представители "Русской медиагруппы" рассказали о том, почему из эфиров радиостанций пропали песни исполнительницы Люси Чеботиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов заявил о том, что Чеботина сама попросила убрать ее музыку из ротации, несмотря на то, что представители медиагруппы пытались объяснить, что поступают только во благо.

Освободившееся эфирное время потратят на других исполнителей.

Сама Чеботина ситуацию не комментировала.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 10

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Гость

08:50:08 15-06-2023

кто это?

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Гость

09:17:58 15-06-2023

Гость (08:50:08 15-06-2023) кто это?... Люся Чеботина

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123

09:33:09 15-06-2023

песнИ? всего 1: зачем мне солнце Монако, явно не партиотичная пестнЯ, других же нет

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Гость

09:34:58 15-06-2023

Чеботина сама попросила убрать --- деньги больше считать не могла

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Гость

09:38:38 15-06-2023

Она букву "Ч" сама приписала к фамилии ?

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Гость

10:11:58 15-06-2023

Гость (09:38:38 15-06-2023) Она букву "Ч" сама приписала к фамилии ?... Ну без "Ч" ей только к Шнуру в банду надо было бы

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Гость

12:40:44 15-06-2023

Стало известно, почему из радиоэфира пропали песни Люси Чеботиной-------------------------- вот-вот, только из вашей публикации можно узнать о существовании некой Люси. Видимо, пиар-ход, чтобы пробудить интерес к никому неизвестной особи

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Гость

15:18:37 15-06-2023

Рву на ягодицах мохер и мажу скупые мужские слёзы по лицу- как же я не услышу творений Людмилы Чеботиной? Кстати, кто это?

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Гость

19:45:10 15-06-2023

Гость (15:18:37 15-06-2023) Рву на ягодицах мохер и мажу скупые мужские слёзы по лицу- к... Рви, рвать то нечего. Тоже не знаю, кто, но рви. Рвать то нечего, но рви. Рэп получился,

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Гость

14:12:37 20-06-2023

Вы серьезно? И это типа новость?! Понятия не имею кто это вообще! Вот если бы пропали песни Цоя,КиШ,Сектор Газа,Алиса,ЧиЖ и т.д.,было бы обидно,а так.... Одной псевдопевицей больше,одной меньше, всё равно!

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