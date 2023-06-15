Стало известно, почему из радиоэфира пропали песни Люси Чеботиной
"Русская медиагруппа" заявляет, что это произошло по желанию певицы
15 июня 2023, 08:35, ИА Амител
Кадр из видео
Представители "Русской медиагруппы" рассказали о том, почему из эфиров радиостанций пропали песни исполнительницы Люси Чеботиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов заявил о том, что Чеботина сама попросила убрать ее музыку из ротации, несмотря на то, что представители медиагруппы пытались объяснить, что поступают только во благо.
Освободившееся эфирное время потратят на других исполнителей.
Сама Чеботина ситуацию не комментировала.
08:50:08 15-06-2023
кто это?
09:17:58 15-06-2023
Гость (08:50:08 15-06-2023) кто это?... Люся Чеботина
09:33:09 15-06-2023
песнИ? всего 1: зачем мне солнце Монако, явно не партиотичная пестнЯ, других же нет
09:34:58 15-06-2023
Чеботина сама попросила убрать --- деньги больше считать не могла
09:38:38 15-06-2023
Она букву "Ч" сама приписала к фамилии ?
10:11:58 15-06-2023
Гость (09:38:38 15-06-2023) Она букву "Ч" сама приписала к фамилии ?... Ну без "Ч" ей только к Шнуру в банду надо было бы
12:40:44 15-06-2023
Стало известно, почему из радиоэфира пропали песни Люси Чеботиной-------------------------- вот-вот, только из вашей публикации можно узнать о существовании некой Люси. Видимо, пиар-ход, чтобы пробудить интерес к никому неизвестной особи
15:18:37 15-06-2023
Рву на ягодицах мохер и мажу скупые мужские слёзы по лицу- как же я не услышу творений Людмилы Чеботиной? Кстати, кто это?
19:45:10 15-06-2023
Гость (15:18:37 15-06-2023) Рву на ягодицах мохер и мажу скупые мужские слёзы по лицу- к... Рви, рвать то нечего. Тоже не знаю, кто, но рви. Рвать то нечего, но рви. Рэп получился,
14:12:37 20-06-2023
Вы серьезно? И это типа новость?! Понятия не имею кто это вообще! Вот если бы пропали песни Цоя,КиШ,Сектор Газа,Алиса,ЧиЖ и т.д.,было бы обидно,а так.... Одной псевдопевицей больше,одной меньше, всё равно!