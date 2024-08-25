Мизулина считает, что за арестом Дурова могут стоять США

Она предположила, что это также может быть попыткой влияния на рынок криптовалют

25 августа 2024, 10:03, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о том, что за арестом Павла Дурова во Франции могут стоять США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Я давно считала, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России – большой риск, арестовать могли в любой момент, похожие ситуации по запросу США ведь были и прежде. Думала, что не трогают как раз из-за вероятного сотрудничества с западными спецслужбами. Все, видимо, несколько иначе, как показывают последние новости", – написала Мизулина.

Она добавила, что арест бизнесмена также может быть попыткой нанести удар по криптовалюте TON.



Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.