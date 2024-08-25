Специалисты уверены, что мессенджер не закроют

25 августа 2024, 09:03, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: t.me/durov

Эксперты поделились мнением о том, продолжит ли мессенджер Telegram работу после ареста Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что Дуров может найти "точки соприкосновения" с французскими властями, если мессенджер начнет мониторить каналы террористической направленности.

В том, что Telegram продолжит работу, с Кусковым согласился и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он также добавил, что новым руководителем Telegram после ареста Дурова может стать его друг и партнер, вице-президент компании Илья Перекопский.

По словам Зыкова, с точки зрения бизнеса мессенджер до сих пор остается очень анонимным, потому что непонятно, на какие деньги он существует.



Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.



Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.