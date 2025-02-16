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Мизулина встретила барнаульскую молодежь под песню SHAMAN "Я русский"

Студенты и школьники Барнаула скандировали "Россия", приветствуя главу Лиги безопасного интернета

16 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла на сцену концертного зала корпуса "Д" АлтГУ для встречи с молодежью Барнаула под песню SHAMAN "Я русский".

Корреспондент amic.ru передает, что зал "битком" заполнен людьми. Более того, очередь на встречу с Мизулиной тянется уже по меньшей мере с проспекта Ленина.

После выхода Екатерины Мизулиной барнаульские студенты и школьники еще на протяжении некоторого времени патриотично скандировали "Россия".

После мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина будет общаться с барнаульской молодежью на тему безопасности в интернете.

Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Барнаул студенты Знаменитости

Комментарии 10

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Гость

13:57:53 16-02-2025

Реальные дела этой Лиги безопасного интернета в чем заключаются? Или её самая большая заслуга-это отношения с Шаманом?

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Гость из будущего

15:45:27 16-02-2025

Где тошнотный смайлик, когда он так нужен?

С одной стороны мы все знаем как осуществляется такая явка. С другой - если таи хоть половина по своей инициативе, то нас ждёт страшное будущее

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Гость

18:16:19 16-02-2025

Гость из будущего (15:45:27 16-02-2025) Где тошнотный смайлик, когда он так нужен?С одной ст... нас ждёт страшное будущее - Да, "пятую колонну" в вашем лице ждет страшное будущее.

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гость

16:46:20 16-02-2025

Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?

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Гость

17:51:06 16-02-2025

гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?... Какой праздник?

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Гость

19:51:46 16-02-2025

Гость (17:51:06 16-02-2025) Какой праздник? ... Это траур? По поводу?

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гость

19:53:54 16-02-2025

Гость (17:51:06 16-02-2025) Какой праздник? ... Как какой,себя прорекламировала,отдохнула-это разве не праздник

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Sic semper tyrannis

21:07:36 16-02-2025

гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?...
В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (вариант после цензуры), в оригинале же было «Народ, народ, батюшка»

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гость-гостю

22:16:57 16-02-2025

гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?... А ты что , не заметил, что у тебя карманы пустые

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Дюша

09:06:34 17-02-2025

Кто такая Мизулина и чем она известна кроме отношений со звездой казенного патриотизма Шаманом? Ей уделили уже половину эфира...Кого интересует ее мнение?

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