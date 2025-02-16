Мизулина встретила барнаульскую молодежь под песню SHAMAN "Я русский"

Студенты и школьники Барнаула скандировали "Россия", приветствуя главу Лиги безопасного интернета

16 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла на сцену концертного зала корпуса "Д" АлтГУ для встречи с молодежью Барнаула под песню SHAMAN "Я русский".

Корреспондент amic.ru передает, что зал "битком" заполнен людьми. Более того, очередь на встречу с Мизулиной тянется уже по меньшей мере с проспекта Ленина.

После выхода Екатерины Мизулиной барнаульские студенты и школьники еще на протяжении некоторого времени патриотично скандировали "Россия".

После мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина будет общаться с барнаульской молодежью на тему безопасности в интернете.

Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".