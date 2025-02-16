Мизулина встретила барнаульскую молодежь под песню SHAMAN "Я русский"
Студенты и школьники Барнаула скандировали "Россия", приветствуя главу Лиги безопасного интернета
16 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла на сцену концертного зала корпуса "Д" АлтГУ для встречи с молодежью Барнаула под песню SHAMAN "Я русский".
Корреспондент amic.ru передает, что зал "битком" заполнен людьми. Более того, очередь на встречу с Мизулиной тянется уже по меньшей мере с проспекта Ленина.
После выхода Екатерины Мизулиной барнаульские студенты и школьники еще на протяжении некоторого времени патриотично скандировали "Россия".
После мероприятия все желающие смогут сфотографироваться с главой Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина будет общаться с барнаульской молодежью на тему безопасности в интернете.
Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.
Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".
13:57:53 16-02-2025
Реальные дела этой Лиги безопасного интернета в чем заключаются? Или её самая большая заслуга-это отношения с Шаманом?
15:45:27 16-02-2025
Где тошнотный смайлик, когда он так нужен?
С одной стороны мы все знаем как осуществляется такая явка. С другой - если таи хоть половина по своей инициативе, то нас ждёт страшное будущее
18:16:19 16-02-2025
Гость из будущего (15:45:27 16-02-2025) Где тошнотный смайлик, когда он так нужен?С одной ст... нас ждёт страшное будущее - Да, "пятую колонну" в вашем лице ждет страшное будущее.
16:46:20 16-02-2025
Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?
17:51:06 16-02-2025
гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?... Какой праздник?
19:51:46 16-02-2025
Гость (17:51:06 16-02-2025) Какой праздник? ... Это траур? По поводу?
19:53:54 16-02-2025
Гость (17:51:06 16-02-2025) Какой праздник? ... Как какой,себя прорекламировала,отдохнула-это разве не праздник
21:07:36 16-02-2025
гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?...
В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (вариант после цензуры), в оригинале же было «Народ, народ, батюшка»
22:16:57 16-02-2025
гость (16:46:20 16-02-2025) Интересно,а за чей счет этот праздник происходит?... А ты что , не заметил, что у тебя карманы пустые
09:06:34 17-02-2025
Кто такая Мизулина и чем она известна кроме отношений со звездой казенного патриотизма Шаманом? Ей уделили уже половину эфира...Кого интересует ее мнение?