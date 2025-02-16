Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной
Очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина
16 февраля 2025, 13:08, ИА Амител
Молодежь Барнаула собралась в концертном зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета для встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
"Играет исключительно SHAMAN", – передает корреспондент amic.ru.
Екатерина Мизулина будет общаться со студентами и школьниками на тему безопасности в интернете. После мероприятия все желающие смогут с ней сфотографироваться.
Между тем очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина.
Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.
Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".
Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.
13:57:47 16-02-2025
И счастливое лицо блондинки внизу слева о многом говорит))
16:19:01 16-02-2025
Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли уважение к человеку труда - хлеборобам, дояркам, шахтерам, учителям, врачам и пр. А что сейчас? Что хотят услышать эти молодые люди от Шамана и Мизулиной? Какую цель преследует сие мероприятие? Вот если бы после своих мероприятий Мизулина со товарищи единым порывом взяли бы да и очистили тротуары по пр-ту Ленина, вот тогда была бы польза.
17:52:02 16-02-2025
Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Сам лопату в руки возьми, че ты другим то советуешь?
20:08:47 16-02-2025
Гость (17:52:02 16-02-2025) Сам лопату в руки возьми, че ты другим то советуешь?... Не вижу тебя с лопатой.
18:19:52 16-02-2025
Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... А самому-то слабо тротуары очистить в родном-то городе? Пока писал этот пост, мог бы и почистить.
19:50:16 16-02-2025
Гость (18:19:52 16-02-2025) А самому-то слабо тротуары очистить в родном-то городе? Пока... Каждый должен заниматься своим делом.
Чистить тротуары должна администрация города, по крайней мере следить за этим, и управляшки.
А молодежь должна к труду привыкать, а не к безделью.
22:11:28 16-02-2025
Гость (19:50:16 16-02-2025) Каждый должен заниматься своим делом.Чистить тротуары до... А чего ж Мизулину призывал чистить тротуары, если это должна делать администрация города? С головой своей разберись.
23:23:00 16-02-2025
Гость (22:11:28 16-02-2025) А чего ж Мизулину призывал чистить тротуары, если это должна... Активист?
10:35:53 17-02-2025
Гость (23:23:00 16-02-2025) Активист?... Пассивист? Бывает...
22:08:29 16-02-2025
Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Что хотят услышать эти молодые люди от Шамана и Мизулиной? - что хотели, то и услышали. Тебя-то что так корежит?
19:38:41 16-02-2025
Люди встают под гимн своей страны... А тут что?
10:38:32 17-02-2025
гость (19:38:41 16-02-2025) Люди встают под гимн своей страны... А тут что?... Да ты и под гимн Росси не встаешь. Разве что под щеневмерла...
21:34:26 16-02-2025
Могут посадить...
23:28:43 16-02-2025
хорошо, что старший с первого класса, а младший с пяти лет индивидуально языком занимаются
11:23:17 17-02-2025
Гость (23:28:43 16-02-2025) хорошо, что старший с первого класса, а младший с пяти лет и... Да ты што! И что они научились делать языком? Марки клеить?
08:06:25 17-02-2025
Он хоть в штанах был?
09:30:48 17-02-2025
они бы ещё на колени упали... позорище.
ржали над украми, а сами что творят?!
жертвы реформы образования или чего еще, запомните, вставать нужно только на Гимн своей Родины.
ни один продажный клоун на свете не достоин того, что вы сделали! мелкие людишки... фу быть такими.
09:35:16 17-02-2025
Элен без ребят (09:30:48 17-02-2025) они бы ещё на колени упали... позорище. ржали над украми... А тебе то что за дело?
09:33:57 17-02-2025
Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Чего ты такой душнила?
09:38:07 17-02-2025
Лера (09:33:57 17-02-2025) Чего ты такой душнила? ... она утренний желудь от юсаид не получила. и не получит уже.
так и кирдыкнется.
помянем...
15:29:34 17-02-2025
Кто на неё пошёл, что там хотите услышать? Очередной придуманный предлог блокировки чего то? Пусть себя заблокирует и едим домой.
С какого перепугу она рулит безопасностью инета?
15:32:16 17-02-2025
Хоть бы Газманова пригласили, в утеху давноживущим.