НОВОСТИОбщество

Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной

Очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина

16 февраля 2025, 13:08, ИА Амител

Молодежь Барнаула собралась в концертном зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета для встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

"Играет исключительно SHAMAN", – передает корреспондент amic.ru.

Екатерина Мизулина будет общаться со студентами и школьниками на тему безопасности в интернете. После мероприятия все желающие смогут с ней сфотографироваться.

Между тем очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина.

Фото: amic.ru

Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.

Барнаул студенты Знаменитости

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

13:57:47 16-02-2025

И счастливое лицо блондинки внизу слева о многом говорит))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:01 16-02-2025

Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли уважение к человеку труда - хлеборобам, дояркам, шахтерам, учителям, врачам и пр. А что сейчас? Что хотят услышать эти молодые люди от Шамана и Мизулиной? Какую цель преследует сие мероприятие? Вот если бы после своих мероприятий Мизулина со товарищи единым порывом взяли бы да и очистили тротуары по пр-ту Ленина, вот тогда была бы польза.

  62 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:02 16-02-2025

Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Сам лопату в руки возьми, че ты другим то советуешь?

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:08:47 16-02-2025

Гость (17:52:02 16-02-2025) Сам лопату в руки возьми, че ты другим то советуешь?... Не вижу тебя с лопатой.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:52 16-02-2025

Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... А самому-то слабо тротуары очистить в родном-то городе? Пока писал этот пост, мог бы и почистить.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:16 16-02-2025

Гость (18:19:52 16-02-2025) А самому-то слабо тротуары очистить в родном-то городе? Пока... Каждый должен заниматься своим делом.
Чистить тротуары должна администрация города, по крайней мере следить за этим, и управляшки.
А молодежь должна к труду привыкать, а не к безделью.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:28 16-02-2025

Гость (19:50:16 16-02-2025) Каждый должен заниматься своим делом.Чистить тротуары до... А чего ж Мизулину призывал чистить тротуары, если это должна делать администрация города? С головой своей разберись.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:00 16-02-2025

Гость (22:11:28 16-02-2025) А чего ж Мизулину призывал чистить тротуары, если это должна... Активист?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:53 17-02-2025

Гость (23:23:00 16-02-2025) Активист?... Пассивист? Бывает...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:29 16-02-2025

Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Что хотят услышать эти молодые люди от Шамана и Мизулиной? - что хотели, то и услышали. Тебя-то что так корежит?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:38:41 16-02-2025

Люди встают под гимн своей страны... А тут что?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:32 17-02-2025

гость (19:38:41 16-02-2025) Люди встают под гимн своей страны... А тут что?... Да ты и под гимн Росси не встаешь. Разве что под щеневмерла...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Без коментариев

21:34:26 16-02-2025

Могут посадить...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:43 16-02-2025

хорошо, что старший с первого класса, а младший с пяти лет индивидуально языком занимаются

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:17 17-02-2025

Гость (23:28:43 16-02-2025) хорошо, что старший с первого класса, а младший с пяти лет и... Да ты што! И что они научились делать языком? Марки клеить?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:25 17-02-2025

Он хоть в штанах был?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:30:48 17-02-2025

они бы ещё на колени упали... позорище.
ржали над украми, а сами что творят?!
жертвы реформы образования или чего еще, запомните, вставать нужно только на Гимн своей Родины.
ни один продажный клоун на свете не достоин того, что вы сделали! мелкие людишки... фу быть такими.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лера

09:35:16 17-02-2025

Элен без ребят (09:30:48 17-02-2025) они бы ещё на колени упали... позорище. ржали над украми... А тебе то что за дело?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лера

09:33:57 17-02-2025

Гость (16:19:01 16-02-2025) Когда-то люди радовались полету человека в космос, проявляли... Чего ты такой душнила?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:38:07 17-02-2025

Лера (09:33:57 17-02-2025) Чего ты такой душнила? ... она утренний желудь от юсаид не получила. и не получит уже.
так и кирдыкнется.
помянем...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вадим

15:29:34 17-02-2025

Кто на неё пошёл, что там хотите услышать? Очередной придуманный предлог блокировки чего то? Пусть себя заблокирует и едим домой.
С какого перепугу она рулит безопасностью инета?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:16 17-02-2025

Хоть бы Газманова пригласили, в утеху давноживущим.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров