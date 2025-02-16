Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной

Очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина

16 февраля 2025, 13:08, ИА Амител

Молодежь Барнаула собралась в концертном зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета для встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

"Играет исключительно SHAMAN", – передает корреспондент amic.ru.

Екатерина Мизулина будет общаться со студентами и школьниками на тему безопасности в интернете. После мероприятия все желающие смогут с ней сфотографироваться.

Между тем очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина.

Фото: amic.ru

Напомним, также сегодня в "Титов-Арене" даст концерт певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Начало – в 19:00.

Даты выступлений Мизулиной совпадают с шоу Дронова и в других городах. В СМИ и в соцсетях давно ходят слухи об их отношениях. В начале февраля они поцеловались в московской школе и опубликовали в Telegram-каналах совместное фото, обратившись друг другу "Ты мой" и "Ты моя".

Ранее Екатерину Мизулину и SHAMAN заметили в барнаульском ТЦ Galaxy.