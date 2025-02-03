Шаман и Мизулина поцеловались во время концерта в московской школе

Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись

03 февраля 2025, 21:53, ИА Амител

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом пишет "360" со ссылкой на СМИ.

Певец приехал в столичную школу № 1409 и под крики "Горько!" от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи "Shaman", "Екатерина" и "Школа № 1409".