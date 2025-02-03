Шаман и Мизулина поцеловались во время концерта в московской школе
Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись
03 февраля 2025, 21:53, ИА Амител
Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом пишет "360" со ссылкой на СМИ.
Певец приехал в столичную школу № 1409 и под крики "Горько!" от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись.
К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи "Shaman", "Екатерина" и "Школа № 1409".
22:09:48 03-02-2025
Впервые я пожалел, что не потерял зрение после черепно-мозговой травмы
10:57:29 04-02-2025
Гость (22:09:48 03-02-2025) Впервые я пожалел, что не потерял зрение после черепно-мозго... довесить?
13:48:36 04-02-2025
Musik (10:57:29 04-02-2025) довесить?... Спасибо я пешком
22:58:40 03-02-2025
ученики кричали "Горько":)?
05:50:10 04-02-2025
Какая муть
06:08:22 04-02-2025
Как теперь интернет считать безопасным?
06:50:13 04-02-2025
Дело Прохора Шаляпина процветает.
06:58:35 04-02-2025
Фууу
07:44:37 04-02-2025
Какие все целомудренные! Ещё вернутся брежневские времена,когда мужики "в дёсна бились", причём руководители и без гомосятины.😊
10:15:00 04-02-2025
Гость (07:44:37 04-02-2025) Какие все целомудренные! Ещё вернутся брежневские времена,ко... Дело в не целомудренности, а в том, что это крайне неприятные персонажи.
08:13:10 04-02-2025
тьфу
08:24:55 04-02-2025
Теперь интервью из постели этих милых блондинчиков показать осталось...Похоже, у главного "патриота" наступил кризис жанра. Нет?
08:43:48 04-02-2025
Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличились
09:24:34 04-02-2025
Гость (08:43:48 04-02-2025) Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличилис... думаешь шама забеременеет от мизульки?
18:49:55 04-02-2025
Гость (08:43:48 04-02-2025) Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличилис... Уже.
08:45:16 04-02-2025
Цирк да и только!
09:14:15 04-02-2025
А Терешкова знает ?
11:13:04 04-02-2025
Гость (09:14:15 04-02-2025) А Терешкова знает ?...
Знает и завидует. Ее никто целовать не станет.
11:44:33 04-02-2025
Кто. Все. Эти. Люди???
12:02:03 04-02-2025
Гость (11:44:33 04-02-2025) Кто. Все. Эти. Люди???... Это Шаман, а это - его близкие (с)
21:54:03 04-02-2025
Пока читала комментарии, забыла, что хотела написать. Но, в основном, поддерживаю комментаторов.