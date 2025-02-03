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Шаман и Мизулина поцеловались во время концерта в московской школе

Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись

03 февраля 2025, 21:53, ИА Амител

Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом пишет "360" со ссылкой на СМИ.

Певец приехал в столичную школу № 1409 и под крики "Горько!" от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. Однако с другого ракурса можно заметить, что губы знаменитостей не соприкоснулись.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи "Shaman", "Екатерина" и "Школа № 1409".

Знаменитости

Комментарии 21

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Гость

22:09:48 03-02-2025

Впервые я пожалел, что не потерял зрение после черепно-мозговой травмы

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Musik

10:57:29 04-02-2025

Гость (22:09:48 03-02-2025) Впервые я пожалел, что не потерял зрение после черепно-мозго... довесить?

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Гость

13:48:36 04-02-2025

Musik (10:57:29 04-02-2025) довесить?... Спасибо я пешком

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Гость

22:58:40 03-02-2025

ученики кричали "Горько":)?

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Гена

05:50:10 04-02-2025

Какая муть

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Гость

06:08:22 04-02-2025

Как теперь интернет считать безопасным?

  18 Нравится
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Гость

06:50:13 04-02-2025

Дело Прохора Шаляпина процветает.

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Гость

06:58:35 04-02-2025

Фууу

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Гость

07:44:37 04-02-2025

Какие все целомудренные! Ещё вернутся брежневские времена,когда мужики "в дёсна бились", причём руководители и без гомосятины.😊

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Гость

10:15:00 04-02-2025

Гость (07:44:37 04-02-2025) Какие все целомудренные! Ещё вернутся брежневские времена,ко... Дело в не целомудренности, а в том, что это крайне неприятные персонажи.

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Гость

08:13:10 04-02-2025

тьфу

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Гость

08:24:55 04-02-2025

Теперь интервью из постели этих милых блондинчиков показать осталось...Похоже, у главного "патриота" наступил кризис жанра. Нет?

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Гость

08:43:48 04-02-2025

Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличились

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Гость

09:24:34 04-02-2025

Гость (08:43:48 04-02-2025) Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличилис... думаешь шама забеременеет от мизульки?

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Musik

18:49:55 04-02-2025

Гость (08:43:48 04-02-2025) Шансы того, что Антихрист появится на свет, резко увеличилис... Уже.

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Гость

08:45:16 04-02-2025

Цирк да и только!

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Гость

09:14:15 04-02-2025

А Терешкова знает ?

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Гость

11:13:04 04-02-2025

Гость (09:14:15 04-02-2025) А Терешкова знает ?...
Знает и завидует. Ее никто целовать не станет.

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Гость

11:44:33 04-02-2025

Кто. Все. Эти. Люди???

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Гость

12:02:03 04-02-2025

Гость (11:44:33 04-02-2025) Кто. Все. Эти. Люди???... Это Шаман, а это - его близкие (с)

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гость

21:54:03 04-02-2025

Пока читала комментарии, забыла, что хотела написать. Но, в основном, поддерживаю комментаторов.

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