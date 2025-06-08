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Младенца в пакете обнаружили на берегу озера в Сибири

Возбуждено уголовное дело

08 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Кадр из видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае на берегу озера нашли тело девочки, завернутое в полотенце и пакет, сообщили в местном ГСУ СКР.

Младенца обнаружили днем 6 июня в районе села Зыково Березовского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. 

Также назначили судмедэкспертизу. Она позволит выяснить, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также установит точную причину смерти.

Личность подозреваемой и обстоятельства произошедшего устанавливают. 

Происшествия Красноярский край

Комментарии 9

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Гость

07:22:26 08-06-2025

Призовые получила, зачем ей ребёнок?

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Гость

14:16:02 09-06-2025

Гость (07:22:26 08-06-2025) Призовые получила, зачем ей ребёнок?... их дает только инспектор ПФРФ в возрасте ребенка от 3х лет, вы прежде чем фигню писать, подумайте!!

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Гость

09:16:06 08-06-2025

Я думаю, что никаких призовых она не получала.
Скорее всего никто знать не знал.
Она даже на учёте не стояла.
Просто тварь которой нужно матку ампутировать и дырку аргоном заварить.

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Гость

13:39:30 08-06-2025

Гость (09:16:06 08-06-2025) Я думаю, что никаких призовых она не получала.Скорее все... А соучастнику?

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Гость

18:43:25 08-06-2025

Гость (13:39:30 08-06-2025) А соучастнику?...
Это которому?

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Элен без ребят

09:46:00 08-06-2025

вот примерно такое будущее нас ждёт с беременными за сто тыщ школьницами.

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Гость

14:16:58 09-06-2025

Элен без ребят (09:46:00 08-06-2025) вот примерно такое будущее нас ждёт с беременными за сто тыщ... чтобы такую дрянь писать, так переживая за школьниц, нужно хотя бы тему немного изучить

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Гость

12:06:14 08-06-2025

Все бабы отписали?

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Гость

14:17:40 09-06-2025

ну в селе и найдется дней через 7, там сплетниц хоть отгружай, селюки это первое дело - выпивка и сплетни

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