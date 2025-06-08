Младенца в пакете обнаружили на берегу озера в Сибири
Возбуждено уголовное дело
08 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Кадр из видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае на берегу озера нашли тело девочки, завернутое в полотенце и пакет, сообщили в местном ГСУ СКР.
Младенца обнаружили днем 6 июня в районе села Зыково Березовского района.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.
Также назначили судмедэкспертизу. Она позволит выяснить, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также установит точную причину смерти.
Личность подозреваемой и обстоятельства произошедшего устанавливают.
07:22:26 08-06-2025
Призовые получила, зачем ей ребёнок?
14:16:02 09-06-2025
Гость (07:22:26 08-06-2025) Призовые получила, зачем ей ребёнок?... их дает только инспектор ПФРФ в возрасте ребенка от 3х лет, вы прежде чем фигню писать, подумайте!!
09:16:06 08-06-2025
Я думаю, что никаких призовых она не получала.
Скорее всего никто знать не знал.
Она даже на учёте не стояла.
Просто тварь которой нужно матку ампутировать и дырку аргоном заварить.
13:39:30 08-06-2025
Гость (09:16:06 08-06-2025) Я думаю, что никаких призовых она не получала.Скорее все... А соучастнику?
18:43:25 08-06-2025
Гость (13:39:30 08-06-2025) А соучастнику?...
Это которому?
09:46:00 08-06-2025
вот примерно такое будущее нас ждёт с беременными за сто тыщ школьницами.
14:16:58 09-06-2025
Элен без ребят (09:46:00 08-06-2025) вот примерно такое будущее нас ждёт с беременными за сто тыщ... чтобы такую дрянь писать, так переживая за школьниц, нужно хотя бы тему немного изучить
12:06:14 08-06-2025
Все бабы отписали?
14:17:40 09-06-2025
ну в селе и найдется дней через 7, там сплетниц хоть отгружай, селюки это первое дело - выпивка и сплетни