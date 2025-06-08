Младенца в пакете обнаружили на берегу озера в Сибири

Возбуждено уголовное дело

08 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Кадр из видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае на берегу озера нашли тело девочки, завернутое в полотенце и пакет, сообщили в местном ГСУ СКР.

Младенца обнаружили днем 6 июня в районе села Зыково Березовского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

Также назначили судмедэкспертизу. Она позволит выяснить, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также установит точную причину смерти.

Личность подозреваемой и обстоятельства произошедшего устанавливают.