Младенцу сломали ногу в новосибирском роддоме

Семья мальчика подала в суд и будет добиваться справедливости

15 сентября 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Новосибирска обвиняет сотрудников роддома в том, что они сломали ее новорожденному ребенку ногу и повредили руку так, что малыш до сих пор не может ею шевелить.

По словам женщины, врачи были грубы с ней во время родов, а затем надавили на живот и сильно потянули ребенка, из-за чего сломали ему ногу.

"Мне сказали самой слезть с каталки и дойти до кровати в другом конце комнаты. Я говорила, что у меня кружится голова и я не смогу и шагу ступить. Но мне никто не помог. В итоге я попыталась встать и потеряла сознание", – добавила горожанка в интервью "КП-Новосибирск".

Она также рассказала, что у ее новорожденного сына закупорились сосуды, теперь ему предстоит длительное восстановление. Кроме того, у мальчика до сих пор не шевелится рука.

Семья подала в суд, чтобы добиться справедливости и наказать врачей.