Нагрузка на ковидные госпитали Алтайского края выросла в четыре раза за месяц
Сейчас на ковидных койках проходит лечение на сто человек больше, чем в августе
13 сентября 2023, 15:00, ИА Амител
На фоне эпидподъема по коронавирусу в Алтайском крае увеличилось и количество пациентов в ковидных госпиталях. Об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, в основном госпитализация требуется пожилым людям.
Сколько выписывают, столько и кладут
Сейчас на стационарном лечении в больницах региона находится порядка 130-140 пациентов с ковидом, рассказал Шевченко. По его словам, ежедневно выписывается и поступает в госпитали примерно одинаковое количество человек.
"Негативный признак – это когда в госпитали поступает больше пациентов, чем успевает выздоравливать. Позитивный признак – это когда наоборот. Но сейчас цифры примерно равны. Валом пациентов не прибавляется", – пояснил инфекционист.Еще в августе пациентов в госпиталях было намного меньше. Как 21 августа рассказывала эпидемиолог Ирина Переладова, на тот момент лечение проходили около 30 человек. Таким образом, количество госпитализированных пациентов выросло более чем в четыре раза.
Ковид страшнее не стал
При этом характер заболевания практически не изменился по сравнению с теми единичными случаями, что были летом. Контингент тоже остался прежним: по словам Шевченко, в большинстве случаев госпитализация требуется пожилым людям. Дети в ковидные госпитали практически не попадают, отметил специалист.
"В основном это возрастные пациенты с сопутствующими заболеваниями. И в большинстве случаев их тяжесть определяется ухудшением течения хронических болезней на фоне ковида. Они и вирус выделяют, и по соматике основного заболевания их выписать нельзя. Потому и находятся в госпиталях", – рассказал врач. При этом тяжесть заболевания у большинства пациентов средняя, подчеркнул Шевченко.
Напомним, о подъеме заболеваемости коронавирусом стало известно в начале сентября. Как рассказала эпидемиолог Ирина Переладова, за первую неделю осени число заразившихся увеличилось сразу на 39%.
При этом бесплатной вакцины от COVID-19 в Алтайском крае пока нет: региональный Минздрав все еще работает над тем, чтобы закупить препарат.
15:18:39 13-09-2023
Ну тут же полно экспертов- видимо просто абсолютно здоровых людей, которые расскажут вам, что это никакой не ковид, а обычная простуда... И вообще от гриппа умирают не меньше. Что в голове у этих людей? Понятно одно- перенесли сами ковид в лёгкой форме и видимо никого не потеряли из окружения... И именно такие сейчас ходят больные по магазинам, в общественном транспорте ездят- чихают на всех. А маску одеть "религия не позволяет". Не понимаю как можно, зная,что ты заражаешь других, так относится к окружающим.
16:30:08 13-09-2023
официально ковид отменили. читайте прессу. алтайский край на томозах. вызывайте переладову
16:46:50 13-09-2023
Гость (16:30:08 13-09-2023) официально ковид отменили. читайте прессу. алтайский край н... Он, к сожалению, не услышал директиву. Не отменился!
17:21:58 13-09-2023
Гость (16:30:08 13-09-2023) официально ковид отменили. читайте прессу. алтайский край н... Вирус невозможно отменить, он всегда был,есть и будет. Другое дело, что он (короновирус) как и любой другой вирус может быть опасен для хроников, именно потому,что обостряет течение хронических заболеваний. Но это же делает и любой другой вирус, независимо от названия. Лечить хронические заболевания( а лучше не доводить до хроники) и никакие вирусы будут не страшны!
18:02:23 13-09-2023
Гость (17:21:58 13-09-2023) Вирус невозможно отменить, он всегда был,есть и будет. Друго... Костомарову это расскажите.. И про цитакиновый шторм почитайте.
19:53:41 13-09-2023
Только рабы носят маску - безликие служебные люди. Свободный человек имеет право иметь лицо.
22:19:59 13-09-2023
Гость (19:53:41 13-09-2023) Только рабы носят маску - безликие служебные люди. Свободный... Скажите это хирургу, а еще лучше попросите его снять маску во время операции, когда не дай Бог, конечно, попадете к нему в руки. Даже трудно представить, что должно быть в голове у человееа, считающего маску- знаком рабства))) Вот принудительная вакцинация- да, можно расценить как нарушения против личности. А маска- это просто способ уменьшить вероятность заражения. А для больных должно вообще быть просто обязательным отребутом. Так смешно, хочется спросить, а больше то ничего здесь вас рабами не делает, кроме маски?
06:16:12 14-09-2023
Гость (22:19:59 13-09-2023) Скажите это хирургу, а еще лучше попросите его снять маску в... Хирург, сварщик и прочие - это другое.
02:15:04 14-09-2023
Гость (19:53:41 13-09-2023) Только рабы носят маску - безликие служебные люди. Свободный... Ты рассуждаешь как раб своего невежества.