Сейчас на ковидных койках проходит лечение на сто человек больше, чем в августе

13 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На фоне эпидподъема по коронавирусу в Алтайском крае увеличилось и количество пациентов в ковидных госпиталях. Об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, в основном госпитализация требуется пожилым людям.

Сколько выписывают, столько и кладут

Сейчас на стационарном лечении в больницах региона находится порядка 130-140 пациентов с ковидом, рассказал Шевченко. По его словам, ежедневно выписывается и поступает в госпитали примерно одинаковое количество человек.

"Негативный признак – это когда в госпитали поступает больше пациентов, чем успевает выздоравливать. Позитивный признак – это когда наоборот. Но сейчас цифры примерно равны. Валом пациентов не прибавляется", – пояснил инфекционист.Еще в августе пациентов в госпиталях было намного меньше. Как 21 августа рассказывала эпидемиолог Ирина Переладова, на тот момент лечение проходили около 30 человек. Таким образом, количество госпитализированных пациентов выросло более чем в четыре раза.

Ковид страшнее не стал

При этом характер заболевания практически не изменился по сравнению с теми единичными случаями, что были летом. Контингент тоже остался прежним: по словам Шевченко, в большинстве случаев госпитализация требуется пожилым людям. Дети в ковидные госпитали практически не попадают, отметил специалист.

"В основном это возрастные пациенты с сопутствующими заболеваниями. И в большинстве случаев их тяжесть определяется ухудшением течения хронических болезней на фоне ковида. Они и вирус выделяют, и по соматике основного заболевания их выписать нельзя. Потому и находятся в госпиталях", – рассказал врач. При этом тяжесть заболевания у большинства пациентов средняя, подчеркнул Шевченко.

Напомним, о подъеме заболеваемости коронавирусом стало известно в начале сентября. Как рассказала эпидемиолог Ирина Переладова, за первую неделю осени число заразившихся увеличилось сразу на 39%.

При этом бесплатной вакцины от COVID-19 в Алтайском крае пока нет: региональный Минздрав все еще работает над тем, чтобы закупить препарат.