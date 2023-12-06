Младенец попал в реанимацию из-за драки двух прабабушек

У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

06 декабря 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Орловской области четырехмесячного ребенка увезли в реанимацию после драки прабабушки с сестрой, находившихся в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Shot.

Посидеть с правнуком оставили 73-летнюю женщину. Однако она взяла ребенка и пошла в гости к своей 68-летней сестре.

"Решили выпить по стопочке за здоровье малыша. Но когда алкоголь ударил в голову, бабушки начали ругаться, а потом и драться", – говорится в сообщении.

Во время драки досталось и младенцу. В детской больнице ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Также у малыша был огромный синяк под глазом.

Сейчас пенсионерок проверяет полиция.