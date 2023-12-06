Младенец попал в реанимацию из-за драки двух прабабушек
У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму
06 декабря 2023, 14:50, ИА Амител
В Орловской области четырехмесячного ребенка увезли в реанимацию после драки прабабушки с сестрой, находившихся в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Shot.
Посидеть с правнуком оставили 73-летнюю женщину. Однако она взяла ребенка и пошла в гости к своей 68-летней сестре.
"Решили выпить по стопочке за здоровье малыша. Но когда алкоголь ударил в голову, бабушки начали ругаться, а потом и драться", – говорится в сообщении.
Во время драки досталось и младенцу. В детской больнице ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Также у малыша был огромный синяк под глазом.
Сейчас пенсионерок проверяет полиция.
15:12:21 06-12-2023
Бабок на фронт отправить, поля разминировать
16:30:01 06-12-2023
Бабок на фронт отправить---- не бабок, а ту дуру, которая оставила 4х месячного!!! малыша с пьющей 76 летней!!! бабкой.
17:04:01 06-12-2023
Гость (16:30:01 06-12-2023) Бабок на фронт отправить---- не бабок, а ту дуру, которая ос... моя 73 летняя бабушка оставалась с моей дочкой. Правда, она не пила совсем
19:49:15 06-12-2023
Гость (17:04:01 06-12-2023) моя 73 летняя бабушка оставалась с моей дочкой. Правда, она ... Бабушка или дочка?
20:17:51 06-12-2023
Гость (17:04:01 06-12-2023) моя 73 летняя бабушка оставалась с моей дочкой. Правда, она ... "Знакомьтесь. Это моя пробабушка. Она не курит и не пьет. — Правда, не куришь и не пьешь? — Да, не могу больше…"