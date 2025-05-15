Младенец пострадал в массовой аварии в Петрозаводске
Кроме ребенка травмы получил еще один человек
15 мая 2025, 17:15, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / Karelinform.ru
Младенец пострадал в массовом ДТП с участием четырех автомобилей в Петрозаводске. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел около 18:00 на улице Шотмана. Chevrolet Niva врезался в Volkswagen Jetta, который по инерции отбросило на Renault Logan, а того, в свою очередь, – на Toyota Corolla.
В результате травмы получили два человека – 39-летний водитель Renault и трехмесячный ребенок из Jetta. Госпитализация им не потребовалась. Причины аварии выясняются специалистами.
20:21:45 15-05-2025
Зачем нам Петрозаводск. Про Стамбул хотим!