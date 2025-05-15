Смертельное обучение. Почему на Алтае растет число ДТП с несовершеннолетними водителями

Некоторые родители ведут себя так, будто у них есть запасные дети

15 мая 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJLWxue

Ребенок на квадроцикле / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

22 ДТП, участниками которых стали несовершеннолетние водители мотоциклов и квадроциклов, произошло в Алтайском крае с наступлением теплого сезона. Технику им купили любящие родители, чтобы детки "учились ездить". И малолетние водители выезжают на дороги, не зная элементарных правил дорожного движения, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих людей. Какие меры принимает Госавтоинспекция для решения этой проблемы – в материале amic.ru.

Рост нарушений и всплеск ДТП

Проблема детского травматизма и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними находится под пристальным контролем Госавтоинспекции Алтайского края. Профилактические мероприятия, уроки безопасности, рассылки в родительские чаты – вся эта работа проводится на постоянной основе, чтобы снизить количество ДТП. Однако с каждым годом на дорогах все больше подростков и даже школьников начальных классов, которые мчат на всех парах на мотоциклах и квадроциклах.

Опасную технику со словами "пусть учится" покупают родители. С их же согласия дети садятся за руль, не зная ни правил дорожного движения, ни правил элементарного безопасного поведения на дороге. Как итог – аварии и трагедии.

"Мы фиксируем настоящий всплеск аварий с участием юных водителей, они происходят практически через день. Если за весь прошлый сезон у нас было 44 ДТП с участием детей – водителей мототранспорта, то на текущий период 2025 года их уже 22. К сожалению, последствия трагичны: ребята получают значительные травмы и серьезный вред здоровью. Между тем закон строго запрещает садиться за руль несовершеннолетним и без водительского удостоверения. Самое страшное, что к нарушению закона детей подталкивают сами родители", – подчеркивает начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции Жанна Боброва.

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно сталкиваются с последствиями таких нарушений. И каждый раз убеждаются: дети оказываются в смертельной опасности из-за ошибок взрослых. Так, летом 2024 года в Павловском районе шестилетний мальчик с разрешения дедушки катал одиннадцатилетнего соседа на квадроцикле, не справился с управлением тяжелой техники и врезался в опору линии электропередачи. Дети получили травмы различной степени тяжести.

А вот в мае прошлого года в Топчихинском районе юного гонщика врачи спасти не смогли. Мотоцикл Racer K-2, получить права на вождение которого можно только с совершеннолетия, 16-летнему сыну купил отец. А вскоре мальчишка погиб: после аварии с тяжелыми травмами его доставили в больницу, где он скончался. Виновником ДТП суд признал водителя Mitsubishi Outlander. Женщина при повороте не заметила мотоциклиста, который обгонял ее по встречной полосе. Суд приговорил обвиняемую к двум годам колонии-поселения с отсрочкой до 14-летия ее ребенка. Дополнительно она должна выплатить семье погибшего подростка 1,3 млн рублей за моральный ущерб, сообщала 30 апреля объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что в реальности часть вины в гибели детей лежит на родителях, ведь именно они покупают и доверяют своим чадам мототехнику.

За четыре месяца 2025 года сотрудники ведомства выявили 626 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними водителями. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их было 399. Большинство нарушителей не имеют права управления (296 случаев по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), а сами транспортные средства не были зарегистрированы (74 случая по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Когда можно доверить ребенку мототехнику?

Многие родители уверены, что разрешить ребенку проехаться – это способ "познакомить с техникой", дать возможность попрактиковаться перед получением водительского удостоверения. Но закон прямо запрещает управление мототранспортом до 16 лет. В этом возрасте можно отучиться и получить права на мотоцикл с объемом двигателя до 125 куб. см. Управлять более мощными байками можно после окончания автошколы с 18 лет.

Квадроциклы и вовсе не предназначены для движения по дорогам общего пользования – они, по сути, являются спортивным инвентарем для закрытых площадок. Передвижение на них по обычным дорогам опасно из-за высокой скорости и отсутствия необходимых навыков у юных водителей. Даже на ровной трассе возможна потеря контроля.

"Ребенок не может сам оценить риски. Он не знает, как реагировать в экстренной ситуации. У нас уже были случаи серьезных травм и ДТП. Ведь важно не просто сесть за руль, а пройти обучение, понять все "дорожные ловушки", получить необходимые навыки для безопасного передвижения, не подвергая опасности ни себя, ни других участников движения. Мы принимаем все меры, чтобы исключить повторное управление транспортными средствами такими детьми. Но самое главное – это работа с семьей, без участия родителей ничего не изменится. Они должны быть примером и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и учить этому детей", – говорит Жанна Боброва.

Что грозит нарушителям?

Если сотрудники Госавтоинспекции задержат несовершеннолетнего, который рассекает без права управления на транспортном средстве, для семьи это повлечет ряд административных мер. Во-первых, ребенка отстранят от управления, а технику заберут на специализированную стоянку.

В отношении родителей составят протокол по части 3 ст. 12.7 КоАП за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имело права управления. Сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Если подростку уже есть 16 лет, протокол составят на него лично. Но и это еще не все. Законных представителей ребенка привлекут по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. Кроме того, семью могут поставить на профилактический учет в ПДН.

"В 2025 году по результатам рассмотрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на профилактический учет уже поставлено 14 детей. Кроме того, 91 родитель малолетних нарушителей привлечен по ст. 5.35 КоАП РФ", – рассказала Жанна Боброва.

Кстати, если мотоцикл или квадроцикл не зарегистрирован, забрать его со штрафстоянки не получится. В итоге, помимо выплаты штрафов, семья лишится этой дорогой игрушки.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама