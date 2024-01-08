Младенец в Татарстане умер после того как его подбросили в воздух
Родителей младенца задержали
08 января 2024, 19:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Четырехмесячный младенец в Татарстане умер после игры с родителями. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предварительно установлено, что родители стали подкидывать малыша в воздух, после чего ему стало плохо. Домой вызвали скорую, но врачи не смогли спасти жизнь ребенка. После вскрытия выяснилось, что смерть наступила из-за кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника.
26-летнюю мать и ее 32-летнего сожителя задержали. По факту происшествия завели уголовное дело.
Правоохранители разбираются в случившемся.
19:41:04 08-01-2024
Тут главное слово "сожитель"
12:24:51 09-01-2024
Гость (19:41:04 08-01-2024) Тут главное слово "сожитель"... А как назвать человека, который живёт на одной территории и ведёт общее хозяйство с женщиной, не состоящей с ним в браке? Гражданский брак? Это в корне неправильный термин — всякий брак, не зарегистрированный Церковью, есть гражданский. То есть, это уже в загсе расписаться надо, а не просто вместе жить.
14:58:52 09-01-2024
Гость (19:41:04 08-01-2024) Тут главное слово "сожитель"... главное слово тут - убл...док и убийца
16:34:35 09-01-2024
Гость (14:58:52 09-01-2024) главное слово тут - убл...док и убийца... Согласен с вами. Тут хоть сожитель, хоть не сожитель, хоть вообще мимокрокодил — вы совершенно верные слова подобрали. Сути этого не меняет и погоды не делает. По таким электрический стул плачет.
16:47:35 09-01-2024
Гость (16:34:35 09-01-2024) Согласен с вами. Тут хоть сожитель, хоть не сожитель, хоть в... у нас нет смертной казни