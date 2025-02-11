"Мне очень больно и очень плохо". Бывший возлюбленный Алены Водонаевой погиб на СВО
Пара собиралась пожениться, но рассталась в 2016 году
11 февраля 2025, 10:25, ИА Амител
Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в своем телеграм-канале, что ее бывший жених Антон Коротков погиб в зоне СВО.
"Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились. Моя мама иногда выступала катализатором в наших ссорах, мирила нас. Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи", – написала Водонаева.
Пара начала встречаться в 2015 году. Тогда Коротков подарил Водонаевой обручальное кольцо. Но уже осенью 2016-го они расстались, хотя Водонаева хранит кольцо "до сих пор".
Подробностей гибели бывшего жениха она не привела.
10:41:09 11-02-2025
Ну щас тут комментаторы-то накидают желчи
10:53:56 11-02-2025
Гость (10:41:09 11-02-2025) Ну щас тут комментаторы-то накидают желчи... ты первый
12:04:18 11-02-2025
Гость (10:53:56 11-02-2025) ты первый...
Я ничего не сказал по сути новости
16:05:06 11-02-2025
Гость (12:04:18 11-02-2025) Я ничего не сказал по сути новости... Ну подумал же. Иначе откуда подразумеваемые варианты желчных комментариев?
11:00:27 11-02-2025
мама - катализатор ссоры... )))) была зачинщиком?
12:55:01 11-02-2025
Гость (11:00:27 11-02-2025) мама - катализатор ссоры... )))) была зачинщиком? ... Да, лепят слова не понимая их смысла. Для гуманитариев: катализатор это ускоритель/усилитель реакции.
11:36:02 11-02-2025
собиралась пожениться, но рассталась в 2016 году --- а если бы поженились, может было бы по другому
11:49:47 11-02-2025
Гость (11:36:02 11-02-2025) собиралась пожениться, но рассталась в 2016 году --- а если... если бы да кабы - всё могло быть по другому...
12:34:38 11-02-2025
. То есть разжигала ссоры посильнее? Невольно сказала как было на самом деле, хотя, видимо, имела в виду ингибитор...
15:35:30 11-02-2025
Гость (12:34:38 11-02-2025) . То есть разжигала ссоры посильнее? Невольно сказала как бы... А подумал, что она может знать слово "катализатор" только как автомобильный, для дожигания выхлопа. То, почему он так называется - не иметь понятия. Ну и типа этим хотела сказать, что мама "дожигала", т.е. нейтрализовала вредный выхлоп их ссор.
00:06:37 12-02-2025
А это вообще он ? 10 лет по сути уже прошло