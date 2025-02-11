"Мне очень больно и очень плохо". Бывший возлюбленный Алены Водонаевой погиб на СВО

Пара собиралась пожениться, но рассталась в 2016 году

11 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Алены Водонаевой / t.me/Avodonaeva

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева сообщила в своем телеграм-канале, что ее бывший жених Антон Коротков погиб в зоне СВО.

"Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились. Моя мама иногда выступала катализатором в наших ссорах, мирила нас. Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи", – написала Водонаева.

Пара начала встречаться в 2015 году. Тогда Коротков подарил Водонаевой обручальное кольцо. Но уже осенью 2016-го они расстались, хотя Водонаева хранит кольцо "до сих пор".

Подробностей гибели бывшего жениха она не привела.