Скончался народный артист СССР Олег Стриженов
Предварительная причина смерти — последствия ишемического инсульта
09 февраля 2025, 23:46, ИА Амител
Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По информации канала, предварительная причина смерти – последствия ишемического инсульта. Накануне канал сообщал, что в январе ему потребовалась экстренная помощь из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Тогда утверждалось, что врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, после чего он находился под присмотром медиков около месяца.
Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. В 1935 году переехал в Москву, где позднее устроился помощником механика в Научно-исследовательский кинофотоинститут. В конце 40-х годов поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, после чего решил связать свою судьбу с театром.
В 1949 году подал документы в театральное училище имени Щукина и удачно поступил. Сниматься в кино начал еще во время учебы, а в 1955 году на экраны вышел первый фильм, где он исполнил главную роль, –"Овод". Наибольшую популярность ему принес фильм "Звезда пленительного счастья", где актер сыграл князя Волконского.
23:53:30 09-02-2025
Мексиканец.
Овод.
Земля. До востребования.
Да, характерный и узнаваемый был актер, мне нравился.
00:34:19 10-02-2025
Грандиозный был актёр!
09:34:41 10-02-2025
Светлая память!
09:43:41 10-02-2025
Вот и уходит замечательная плеяда советских профессиональных актеров, которые могли воплотить любой образ на экране - от сталевара до князя, которому веришь. А на смену им пришли петровы, козловские, пересильды, которые "играют" сами себя с одинаковыми лицами во всех фильмах, да и фильмами, то, что сейчас выходит на экраны и не назовешь, так кинопродукт, по аналогии с молочным или сырным продуктом.
23:24:52 10-02-2025
95 лет отлично пожил, самое время