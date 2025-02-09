Скончался народный артист СССР Олег Стриженов

Предварительная причина смерти — последствия ишемического инсульта

09 февраля 2025, 23:46, ИА Амител

Олег Стриженов / Фото: ИТАР-ТАСС

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, предварительная причина смерти – последствия ишемического инсульта. Накануне канал сообщал, что в январе ему потребовалась экстренная помощь из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Тогда утверждалось, что врачам удалось стабилизировать состояние Стриженова, после чего он находился под присмотром медиков около месяца.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске Амурской области в семье военного. В 1935 году переехал в Москву, где позднее устроился помощником механика в Научно-исследовательский кинофотоинститут. В конце 40-х годов поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, после чего решил связать свою судьбу с театром.

В 1949 году подал документы в театральное училище имени Щукина и удачно поступил. Сниматься в кино начал еще во время учебы, а в 1955 году на экраны вышел первый фильм, где он исполнил главную роль, –"Овод". Наибольшую популярность ему принес фильм "Звезда пленительного счастья", где актер сыграл князя Волконского.