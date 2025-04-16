Мнения разделились. Трамп провел совещание в Белом доме по ядерной сделке с Ираном

Одна часть представителей администрации президента США предлагает согласиться на некоторые компромиссы, другая же поддерживает максималистский подход к переговорам

16 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по поводу ядерной сделки с Ираном. Представители администрации американского лидера обсудили позицию США перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Axios.

По данным источников, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уверены, что США должны пойти по пути дипломатии и согласиться на некоторые компромиссы. Другие члены администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца, напротив, поддерживают максималистский подход к переговорам.

Напомним, второй раунд консультаций США и Ирана по ядерной сделке может состояться 19 апреля в Риме. Первый этап переговоров прошел 12 апреля в Омане.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что встреча прошла "в хорошем ключе". Однако по поводу позиции Вашингтона он по-прежнему настроен пессимистично. Дональд Трамп сказал, что, если "придется сделать что-то жесткое" в случае провала переговоров, США готовы на это.