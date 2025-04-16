Мнения разделились. Трамп провел совещание в Белом доме по ядерной сделке с Ираном
Одна часть представителей администрации президента США предлагает согласиться на некоторые компромиссы, другая же поддерживает максималистский подход к переговорам
16 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по поводу ядерной сделки с Ираном. Представители администрации американского лидера обсудили позицию США перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Axios.
По данным источников, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уверены, что США должны пойти по пути дипломатии и согласиться на некоторые компромиссы. Другие члены администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолца, напротив, поддерживают максималистский подход к переговорам.
Напомним, второй раунд консультаций США и Ирана по ядерной сделке может состояться 19 апреля в Риме. Первый этап переговоров прошел 12 апреля в Омане.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что встреча прошла "в хорошем ключе". Однако по поводу позиции Вашингтона он по-прежнему настроен пессимистично. Дональд Трамп сказал, что, если "придется сделать что-то жесткое" в случае провала переговоров, США готовы на это.
09:51:18 16-04-2025
А вдруг не договорятся
10:43:21 16-04-2025
Гость (09:51:18 16-04-2025) А вдруг не договорятся... Внутри Белого дома или с Ираном?
11:26:31 16-04-2025
Гость (10:43:21 16-04-2025) Внутри Белого дома или с Ираном?... А какая разница? Хоть так, хоть так, получится, не договрились