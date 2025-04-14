СМИ: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в Риме

По информации источников, предстоящие консультации будут прямыми

14 апреля 2025, 11:43, ИА Амител

Флаг Италии / Фото: unsplash.com / aitac

19 апреля в Риме состоится второй раунд консультаций США и Ирана. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Axios.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что диалог пройдет в Омане. Однако собеседники Axios рассказали, что американская сторона предложила сменить место проведения переговоров.

Источники также уточнили, что консультации могут проходить с иранскими и американскими официальными лицами, сидящими в одной комнате. Прошлый этап переговоров был непрямым – представители двух стран находились в разных комнатах, пока оманские дипломаты передавали друг другу их сообщения.

Также издание пишет, что ведущие переговорщики – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи – в субботу говорили около 45 минут. Со слов источника, эта беседа была "содержательной, серьезной и превосходной". В ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана.

Напомним, ранее СМИ анонсировали переговоры Москвы и Киева в Анкаре. По предварительным данным, 15–16 апреля стороны обсудят безопасность судоходства в Черном море. В Минобороны Турции заявили, что консультации пройдут в столичном штабе ВМС. Других подробностей возможной встречи пока нет.