Многие устарели. Что должно быть сейчас в торговых центрах Барнаула и для кого они выгодны

Эксперт рассказала, что сегодня нужно барнаульцам от ТЦ

27 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Уже несколько лет Барнаул в лидерах по числу торговых центров на душу населения. При этом уровень зарплаты у жителей оставляет желать лучшего. Видимо, поэтому многие ТЦ сегодня наполовину пусты. Кто сегодня вкладывается в коммерческую недвижимость в Барнауле и действительно ли это выгодно, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Светлана Полковникова. А еще поговорили об устаревших торговых центрах и о том, какие моллы нужны Барнаулу. Светлана Плотникова объяснила, что должно быть в хорошем торговом центре, и поделилась секретами, с помощью которых предприниматели ловят покупателей.

Кто в "Переговорке"



Светлана Полковникова – эксперт в сфере недвижимости с опытом более 20 лет.

2002 год - администратор ТД "Ультра"

2003 год зам.директора ТД "Ультра"

С 2011 года по 2013 год управляющая ТОЦ "Парад"

В 2016 года открыла АН Altay Invest Realty

В 2023 году открыла коворкинг "Вселенная"



Мама двоих сыновей.



01:35 "Выгодные вложения". Почему в Барнауле строят столько торговых центров?

02:47 "Арендаторы как грибы не растут". О том, почему новые торговые центры наполовину пустуют.

03:47 "Потребитель очень избалован". Какие торговые центры сегодня нужны жителям Барнаула?

05:54 "Многие торговые центры устарели". Насколько Барнаул отличается от других городов по качеству предоставляемых услуг?

06:48 Что должно быть у хорошего ТЦ?

08:06 "Считать покупателя очень легко". Какие секреты используют в торговых центрах, чтобы "поймать" покупателя?

10:14 "Чтобы не расплавилась проводка". Все ли ТЦ Барнаула сегодня готовы к современным технологиям и условиям работы?

11:53 Какие отделы должны быть обязательно в торговых центрах, чтобы люди туда пошли?

14:20 Об "отделах роскоши" – насколько они прибыльны и где их лучше размещать.

15:30 Почему в разных магазинах разные цены на одинаковые вещи?

16:58 Как маркетплейсы повлияли на ситуацию в торговых центрах Барнаула? "Крупные предприниматели стали продавать через сайты на 30% дешевле, чем в магазине", – рассказывает эксперт.

18:23 А будет ли выгодна коммерческая недвижимость через пять-десять лет?

19:09 Кому сейчас выгодна коммерческая недвижимость?

20:21 "Большинство не из Барнаула". Откуда инвесторы, которые вкладываются в коммерческую недвижимость в столице Алтайского края?

21:18 "Не забывать, кто к вам приходит". Три условия, которые точно привлекут клиентов к предпринимателю.