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Многие устарели. Что должно быть сейчас в торговых центрах Барнаула и для кого они выгодны

Эксперт рассказала, что сегодня нужно барнаульцам от ТЦ

27 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Уже несколько лет Барнаул в лидерах по числу торговых центров на душу населения. При этом уровень зарплаты у жителей оставляет желать лучшего. Видимо, поэтому многие ТЦ сегодня наполовину пусты. Кто сегодня вкладывается в коммерческую недвижимость в Барнауле и действительно ли это выгодно, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Светлана Полковникова. А еще поговорили об устаревших торговых центрах и о том, какие моллы нужны Барнаулу. Светлана Плотникова объяснила, что должно быть в хорошем торговом центре, и поделилась секретами, с помощью которых предприниматели ловят покупателей.

Кто в "Переговорке"

Светлана Полковникова – эксперт в сфере недвижимости с опытом более 20 лет.
2002 год - администратор ТД "Ультра"
2003 год зам.директора ТД "Ультра"
С 2011 года по 2013 год управляющая ТОЦ "Парад"
В 2016 года открыла АН Altay Invest Realty
В 2023 году открыла коворкинг "Вселенная"

Мама двоих сыновей.
 

01:35 "Выгодные вложения". Почему в Барнауле строят столько торговых центров?

02:47 "Арендаторы как грибы не растут". О том, почему новые торговые центры наполовину пустуют.

03:47 "Потребитель очень избалован". Какие торговые центры сегодня нужны жителям Барнаула?

05:54 "Многие торговые центры устарели". Насколько Барнаул отличается от других городов по качеству предоставляемых услуг?

06:48 Что должно быть у хорошего ТЦ?

08:06 "Считать покупателя очень легко". Какие секреты используют в торговых центрах, чтобы "поймать" покупателя?  

10:14 "Чтобы не расплавилась проводка". Все ли ТЦ Барнаула сегодня готовы к современным технологиям и условиям работы?

11:53 Какие отделы должны быть обязательно в торговых центрах, чтобы люди туда пошли?

14:20 Об "отделах роскоши" – насколько они прибыльны и где их лучше размещать.

15:30 Почему в разных магазинах разные цены на одинаковые вещи?

16:58 Как маркетплейсы повлияли на ситуацию в торговых центрах Барнаула? "Крупные предприниматели стали продавать через сайты на 30% дешевле, чем в магазине", – рассказывает эксперт.

18:23 А будет ли выгодна коммерческая недвижимость через пять-десять лет?

19:09 Кому сейчас выгодна коммерческая недвижимость?  

20:21 "Большинство не из Барнаула". Откуда инвесторы, которые вкладываются в коммерческую недвижимость в столице Алтайского края?  

21:18 "Не забывать, кто к вам приходит". Три условия, которые точно привлекут клиентов к предпринимателю.

Барнаул переговорка торговые центры

Комментарии 11

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База

09:56:48 27-03-2025

После слова "захоити" разорвало от смеха и не смог смотреть)

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Гость

10:22:07 27-03-2025

У нас тут на Балтийской лет пять стоит пустой ТЦ полностью построенный.. Шоколад кажется - не могут туда найти арендаторов. Наконец то перенасыщение пошло. Многие покупают все что нужно на маркетплейсах.

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2323232

11:25:10 27-03-2025

Гость (10:22:07 27-03-2025) У нас тут на Балтийской лет пять стоит пустой ТЦ полностью п... Главное обложить их хорошими налогами, и доить пока не скиснут. За рубежами нашей необъятной торговые центры превращаются в пустые коробки уже довольно давно. И тут пусть так же будет.

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Гость

10:26:03 27-03-2025

Как только эту безликую и уродскую коробку Ультра воткнули в исторический центр Барнаула?

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Урбаниздко

10:35:04 27-03-2025

"В 2002 году под ее руководством был открыт торговый центр "Ультра", а в 2012-м – ТЦ "Парад".- два абсолютно не успешных проекта

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Гость

11:06:44 27-03-2025

Урбаниздко (10:35:04 27-03-2025) "В 2002 году под ее руководством был открыт торговый центр "... ахахах, ну да, не фартануло))

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Гость

16:12:00 27-03-2025

Уже забыл, когда последний раз был в ТЦ. Сейчас в том же ТЦ можно сделать заказ по интернету. На следующий день привезут, хоть диван, хоть холодильник.

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Гость

00:48:01 28-03-2025

туда никто не ходит же...какие ТЦ? смех. либо офлайн маркеты должны быть руб на 1000 за единицу дешевле маркетплейсов

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Гость

21:14:03 30-03-2025

верните на Ультру нормальную вывеску оранжевую, что за невнятная деревенская пакость?если владелец пенсионер, то ТЦ не должен же превращаться в деревенский клуб! или должен?

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Гость

21:15:48 30-03-2025

в ТЦ никто не ходит! тетки из деревни и фудкорты с молодняком прыщавым нещитово. вместо этих гиблых направлений есть что предложить населению?

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Гость

10:56:09 31-03-2025

05:54 "Многие торговые центры устарели".
10:26:03 27-03-2025

Как только эту безликую и уродскую коробку Ультра воткнули в исторический центр Барнаула?


Вот вот, только хотел написать, у нас ТЦ аля ЦУМ в Москве времен СССР. Никакого свободного пространства будь это Арена, Галактика, либо что другое

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