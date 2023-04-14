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Много полицейских заметили в одном из барнаульских дворов

Предположительно, из окна многоэтажки выпал человек

14 апреля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Очевидцы заметили большое скопление полицейских в одном из барнаульских дворов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Люди увидели несколько машин на 5-й Западной, 77. Предположительно, из окна многоквартирного дома выпал человек.

Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

15:47:10 14-04-2023

Еще особенно много полицейских скапливается в полиции.

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