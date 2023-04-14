Много полицейских заметили в одном из барнаульских дворов
Предположительно, из окна многоэтажки выпал человек
14 апреля 2023, 15:06, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Очевидцы заметили большое скопление полицейских в одном из барнаульских дворов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Люди увидели несколько машин на 5-й Западной, 77. Предположительно, из окна многоквартирного дома выпал человек.
Подробности уточняются.
Ранее стало известно, что ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.
15:47:10 14-04-2023
Еще особенно много полицейских скапливается в полиции.