Много полицейских заметили в одном из барнаульских дворов

Предположительно, из окна многоэтажки выпал человек

14 апреля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Очевидцы заметили большое скопление полицейских в одном из барнаульских дворов. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Люди увидели несколько машин на 5-й Западной, 77. Предположительно, из окна многоквартирного дома выпал человек.

Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что ночью 13 апреля 16-летний подросток погиб на стадионе в Угловском районе Алтайского края. Вместе с ним там находились его друзья.