Американский лидер заявил, что на данном этапе не видит российского президента среди участников встречи

17 июня 2025, 08:59, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает участие во встречах стран "Группы семи" (G7) российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Со слов главы Соединенных Штатов, на данном этапе он не видит Путина среди участников саммита.

"Я не говорю, что он [Владимир Путин] должен [участвовать] сейчас. Уже слишком много воды утекло", – ответил Трамп на вопрос прессы о том, должен ли президент РФ быть участником саммита G7 в Канаде.

Ежегодный саммит "Группы семи" (G7) стартовал 15 июня в канадском Кананаскисе. Встреча стала юбилейной: 50 лет назад во дворце Рамбуйе во Франции прошло первое заседание тогда еще "Группы шести" – годом позже к объединению присоединилась сама Канада.

G7 существует с середины 1970-х годов. В нее входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский союз. Формат расширили до G8 в 1991 году, после присоединения России. В 2014-м группу сократили до семи участников, когда на фоне событий в Крыму государства решили не ехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без РФ.