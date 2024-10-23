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Многодетная мама из Барнаула обратилась к Томенко из-за протекающей крыши в доме

По словам губернатора, решение проблемы найдено

23 октября 2024, 20:17, ИА Амител

Елена Цурман на приеме у Виктора Томенко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края
Елена Цурман на приеме у Виктора Томенко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

Барнаульская многодетная мама Елена Цурман попросила помощи у губернатора Виктора Томенко из-за протекающей крыши в ее доме, построенном более 60 лет назад. Об этом глава Алтайского края рассказал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, женщина пришла на прием с вопросом о необходимости провести капремонт крыши. Сейчас она протекает, а текущий ремонт не решает проблем. Из-за неисправности в квартире жительницы Барнаула порой возникает неприятный запах.

"Выход мы нашли. Крышу должны привести в порядок в следующем году – за счет средств краевого фонда капремонта, который формируется за счет взносов собственников жилья", – заявил Томенко.

Губернатор добавил, что когда работы завершатся, то он обязательно зайдет в гости и проверит, что все в порядке.

Барнаул Виктор Томенко ремонт

Комментарии 4

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Гость

21:34:52 23-10-2024

А как же дом на Чкалова 1А?

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Гость

09:35:35 24-10-2024

За счёт средств Фонда капитального ремонта? Позвольте поинтересоваться а сколько денег на счёте капитального ремонта этого самого дома.? Краевой Фонд капитального ремонта это , что касса взаимо помощи?

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Гость

10:11:36 24-10-2024

То есть собрание собирать не будут? Голосовать тоже? и Экспертизу кровли тоже не будут заказывать и оплачивать? Так на слово поверили?

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Гость

11:45:03 24-10-2024

А другим как? Тоже обращаться к Губернатору? Мы и собрание собирали и голосовали, и экспертизу за свои деньги сделали и признали крышу аварийной - всё равно на 2042 год поставили. Всё течёт на голову..

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