Многодетная мама из Барнаула обратилась к Томенко из-за протекающей крыши в доме

По словам губернатора, решение проблемы найдено

23 октября 2024, 20:17, ИА Амител

Елена Цурман на приеме у Виктора Томенко / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

Барнаульская многодетная мама Елена Цурман попросила помощи у губернатора Виктора Томенко из-за протекающей крыши в ее доме, построенном более 60 лет назад. Об этом глава Алтайского края рассказал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, женщина пришла на прием с вопросом о необходимости провести капремонт крыши. Сейчас она протекает, а текущий ремонт не решает проблем. Из-за неисправности в квартире жительницы Барнаула порой возникает неприятный запах.

"Выход мы нашли. Крышу должны привести в порядок в следующем году – за счет средств краевого фонда капремонта, который формируется за счет взносов собственников жилья", – заявил Томенко.

Губернатор добавил, что когда работы завершатся, то он обязательно зайдет в гости и проверит, что все в порядке.