Многодетная мать бросила в поле младенца, боясь не прокормить четвертого ребенка
Малышка в больнице, следы от укусов насекомых и ожогов от солнца потихоньку заживают
31 июля 2024, 13:10, ИА Амител
В Курской области 33-летняя многодетная мать бросила умирать на улице младенца, сообщает региональный СК.
"Новорожденная была обнаружена случайным прохожим. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", – рассказали в ведомстве.
Женщина вину признала в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по факту "покушения на убийство матерью новорожденного ребенка".
Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", многодетная мать побоялась, что не сможет прокормить четвертого ребенка, и поэтому решила от него избавиться.
"Девочка поправляется. Следы от укусов насекомых и ожогов от солнца потихоньку заживают. Малышка хорошо кушает и прибавляет в весе. Любит, когда ее берут на ручки и напевают песенки", – рассказала врач-неонатолог.
Местные жители, узнав об истории спасения девочки, приносят ей в больницу подарки. Врачи отметили, что малышка ни в чем не нуждается, но вещи принимают и обещают сохранить.
13:17:32 31-07-2024
еще одна
13:25:45 31-07-2024
даже НЕ ВОЛЧИЦА, а ВЫРОДОК, а не мать! По сути, у такой детей надо отобрать!
13:50:11 31-07-2024
Гость (13:25:45 31-07-2024) даже НЕ ВОЛЧИЦА, а ВЫРОДОК, а не мать! По сути, у такой дете... Бэби-боксы в роддомах надо возвращать. Мать не оправдываю, но представляю, как ее окружение гнобило все девять месяцев, что не сделала аборт и родит еще одного спиногрыза..
14:10:37 31-07-2024
Гость (13:25:45 31-07-2024) даже НЕ ВОЛЧИЦА, а ВЫРОДОК, а не мать! По сути, у такой дете... Ну отберёте, он новых родит и всё будет так же, это не лечиться(
14:00:08 31-07-2024
Во время ВОВ у моей бабушки было 9 детей. Муж(мой дед) погиб в первый год войны. Бабушка от зари до зари работала в колхозе. Всех детей выкормила, вырастила, никаких пособий небыло. В колхозе работали за трудодни.
Всем детям дала образование - кто ВУЗ закончил, кто техникум. Люди другие что ли были?
14:48:28 31-07-2024
Гость (14:00:08 31-07-2024) Во время ВОВ у моей бабушки было 9 детей. Муж(мой дед) погиб... Она рожала не от хорошей жизни. Моя тоже так провела жизнь. Мне рассказывала когда почти 95 лет ей было. противозачаточных нет. мужу секс нужен, а не дала плохая жена. 3 умерли в младенчестве - какой уход в деревне? она в 40 уже была как старуха измотанная. Что же вы не пошли по ее стопам?
15:06:58 31-07-2024
Гость (14:48:28 31-07-2024) Она рожала не от хорошей жизни. Моя тоже так провела жизнь. ... Вы глупый? Мой рассказ не о "стопах", а о том, как берегли и выращивали детей не смотря на войну, голод. Сейчас голода нет. Помощь оказывают. Чего ещё надо? Просто ленивые
15:31:50 31-07-2024
Гость (15:06:58 31-07-2024) Вы глупый? Мой рассказ не о "стопах", а о том, как берег... Видимо плохо она воспитала ваших родителей - что те не смогли Вас воспитать, называть незнакомого человека глупым это конечно верх воспитанности.
15:45:17 31-07-2024
Гость (15:31:50 31-07-2024) Видимо плохо она воспитала ваших родителей - что те не смогл... "Чтоб кумушек судить - трудиться, не лучше ль на себя оборотиться?" (И.А.Крылов)
16:44:07 31-07-2024
Гость (14:48:28 31-07-2024) Она рожала не от хорошей жизни. Моя тоже так провела жизнь. ... В 40 как старуха измотанная, а прожила до 95. А сегодня до 60 молодятся, а в 65 на кладбище. Выбирай.
17:14:57 31-07-2024
Гость (14:48:28 31-07-2024) Она рожала не от хорошей жизни. Моя тоже так провела жизнь. ... "она в 40 уже была как старуха измотанная" и "Мне рассказывала когда почти 95 лет ей было". Как-то не вяжется. Значит, с 40-ка до 95-ти молодухой еще пропархала)
08:47:22 01-08-2024
Гость (14:00:08 31-07-2024) Во время ВОВ у моей бабушки было 9 детей. Муж(мой дед) погиб... бабушке вашей за погибшего дедушку на фронте советское государство пенсию платило по потере кормильца, к вашему сведению. да и колхоз вдовам погибших что нибудь тоже подкидывал, моей бабушке и трем ее детям колхоз продукты выдавал, сколько и чего не знаю, мне про это мама говорила, мой дедушка в августе 1941 погиб. А сейчас у нас государство плевать хотело на своих граждан (только для мигрантов старается), никто никому не должен, главное женщину от аборта в женской консультации отговорить и галку себе поставить, а на что женщина ребенка содержать будем, всем пофиг, в том числе и соцзащите.
14:11:58 31-07-2024
стерилизовать срочно
14:28:54 31-07-2024
даже НЕ ВОЛЧИЦА-------- волчица?!?!?! Да вы почитайте, как волки свое потомство защищают! Своих старых родителей едой снабжают! Да людишкам в первую очередь именно у волков этим самым семейным ценностям учиться нужно.
14:43:48 31-07-2024
Гость (14:28:54 31-07-2024) даже НЕ ВОЛЧИЦА-------- волчица?!?!?! Да вы почитайте, как ... Вот именно - ЗВЕРИ своих детенышей не бросают!
17:46:06 31-07-2024
Ужасно повела себя женщина, не ужели нельзя было отказаться в роддоме, если ума не хватило сделать вовремя аборт! Бедные дети что за мать их воспитывает!
00:21:50 01-08-2024
Гость (17:46:06 31-07-2024) Ужасно повела себя женщина, не ужели нельзя было отказаться ... не хотела алименты платить
18:03:48 31-07-2024
Бабы зачем вы рожаете если знаете что не потяните?
ну есть же резинки или на худой конец аборт.
сами чначала получите удрвольсвие а потом мучаетесь 9 месяцев, куицы
19:32:20 31-07-2024
Казнить тварь
00:17:14 01-08-2024
А где отец этого ребенка. Вот именно мужики справляют удовольствие, и бросают женщин и своих детей. Он разве не должен нести ответственность ?
В 90 случаях дети даже в семье рождаются от насилия мужиков. Вы посмотрите интернет так и пестрит мужик то жену убил, то парень девушку, за то что она ему отказала. Не понимаю женщин здесь осуждающих только мать, видно здесь попались все родившие от удовольствия.
00:20:59 01-08-2024
Надо разыскивать отцов этих детей и сажать их в тюрму, а мать пусть воспитывает оставшихся