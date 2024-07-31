Многодетная мать бросила в поле младенца, боясь не прокормить четвертого ребенка

Малышка в больнице, следы от укусов насекомых и ожогов от солнца потихоньку заживают

31 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В Курской области 33-летняя многодетная мать бросила умирать на улице младенца, сообщает региональный СК.

"Новорожденная была обнаружена случайным прохожим. В экстренном порядке девочка доставлена в региональное специализированное медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", – рассказали в ведомстве.

Женщина вину признала в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по факту "покушения на убийство матерью новорожденного ребенка".

Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", многодетная мать побоялась, что не сможет прокормить четвертого ребенка, и поэтому решила от него избавиться.

"Девочка поправляется. Следы от укусов насекомых и ожогов от солнца потихоньку заживают. Малышка хорошо кушает и прибавляет в весе. Любит, когда ее берут на ручки и напевают песенки", – рассказала врач-неонатолог.

Местные жители, узнав об истории спасения девочки, приносят ей в больницу подарки. Врачи отметили, что малышка ни в чем не нуждается, но вещи принимают и обещают сохранить.