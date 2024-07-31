Сибирячка насмерть забила младенца головой о подлокотник дивана из-за плача

В отношении женщины возбудили уголовное дело

31 июля 2024, 09:48, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/krksledkom

В Уяре Красноярского края женщина насмерть забила четырехмесячного младенца, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Горожанка была раздражена поведением трехлетнего сына и плача новорожденного и в итоге ударила последнего головой о деревянный подлокотник дивана.

"Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа, ушиба головного мозга", – отметили в СК.

Мать задержали и завели на нее дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вскоре ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Отмечается, что женщина воспитывала детей одна, на учете не состояла.