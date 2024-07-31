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Сибирячка насмерть забила младенца головой о подлокотник дивана из-за плача

В отношении женщины возбудили уголовное дело

31 июля 2024, 09:48, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/krksledkom
Место происшествия / Фото: t.me/krksledkom

В Уяре Красноярского края женщина насмерть забила четырехмесячного младенца, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Горожанка была раздражена поведением трехлетнего сына и плача новорожденного и в итоге ударила последнего головой о деревянный подлокотник дивана.

"Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа, ушиба головного мозга", – отметили в СК.

Мать задержали и завели на нее дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вскоре ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Отмечается, что женщина воспитывала детей одна, на учете не состояла.

Происшествия Красноярский край

Комментарии 11

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Гость

10:13:08 31-07-2024

У нормальных людей такого не случается. А так - дефектная самка сама уничтожает свое потомство.

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Гость

10:27:55 31-07-2024

Новость из серии "А звери порою добрее людей"...
Жесть. Трехлетний и новорожденный непонятно от кого. Ну и что это, если не погоня за пособиями и нежелание работать?!

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Гость

11:58:48 31-07-2024

Гость (10:27:55 31-07-2024) Новость из серии "А звери порою добрее людей"...Жесть. Т...
Вы видать никогда не видели как хомячиха поедет своих детей или аисты выбрасывают слабых птенцов из гнезда.

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Гость

11:02:40 31-07-2024

Так УДАРИЛА или ЗАБИЛА? немного разные процессы

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Гость

11:20:25 31-07-2024

Гость (11:02:40 31-07-2024) Так УДАРИЛА или ЗАБИЛА? немного разные процессы... Она его пару дней била. Сначала вечером. Утром он еще был жив, но бледный. Утром она его тоже побила. Потом, как пишут, она еще и упала на него. В итоге младенец не выдержал любви матери.

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Гость

15:24:41 31-07-2024

Гость (11:02:40 31-07-2024) Так УДАРИЛА или ЗАБИЛА? немного разные процессы... Никого не оправдываю- это в любом случае ужасно... Но, если мать одна воспитывала, не кому было помочь,а если еще недосып постоянный психика могла не выдержать...
Вот тут новость была, когда осознанно детей в поле как мусор выбрасывают, то там понимают свои действия, а здесь мог быть срыв- не можем знать, не зная ситуацию. Конечно, такого не должно быть!
Просто постоянный стресс и недосып может очень менять человека...

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Гость

12:56:07 31-07-2024

Чтобы такого не случалось с нашими детьми в США мы приняли "Закон Димы Яковлева"

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Гость

15:36:43 31-07-2024

Гость (12:56:07 31-07-2024) Чтобы такого не случалось с нашими детьми в США мы приняли ... А чтобы такого не случалось с нашими детьми в России какой закон надо принять?

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Гость

17:28:22 31-07-2024

Гость (15:36:43 31-07-2024) А чтобы такого не случалось с нашими детьми в России какой з... выплаты моральным уродам отменить и этого уже будет достаточно. Сразу ноги раздвигать расхочется и научатся элементарно предохранятся

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Гость

14:55:21 31-07-2024

Вы видать никогда не видели как хомячиха------ ну хомячиха с аистом еще те звери)) однако, даже они не выбрасывают из гнезда просто надоевших детенышей... у этих хоть закон выживания, больному никто не поможет в лесу, и аборт сделать никак. А эта ... и ей подобные чем руководствовуются, когда рожают до ..... и когда убивают?

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Гость

17:33:08 31-07-2024

Гость (14:55:21 31-07-2024) Вы видать никогда не видели как хомячиха------ ну хомячиха ... чем эта кишечнополостная может руководствоваться, максимум первичные функции организма выполнять

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