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Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная – 2023"

41-летняя Наталья Пашинина завоевала титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям")

12 октября 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: barnaul22
Фото: barnaul22

Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина стала финалисткой международного конкурса красоты "Миссис Вселенная – 2023". Об этом она заявила на своей странице в популярной социальной сети.

Финал прошел на Филиппинах – в нем приняли участие представительницы 120 стран. Участницам из России нельзя было выступать с лентой своей страны, из-за чего на ленте Пашининой красовалась надпись Altai. Ей удалось завоевать титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям").

Первой вице-мисс на Mrs Universe стала участница из Индии, второй вице-мисс – филиппинка, а главная корона ушла представительнице Гавайев. В пятерке лучших оказалась еще одна россиянка – Анна Печурина из Москвы. Она заняла пятое место.

мужчины и женщины Красота и мода

Комментарии 4

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Элен без ребят

19:27:06 12-10-2023

а эта фотография точно сделана сейчас, в 2023 году? мадам застряла на сельской дискотеке в конце нулевых. пс. я толстая и завидую, ага

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Гость

19:44:43 12-10-2023

Первой вице-мисс на Mrs Universe стала участница из Индии, второй вице-мисс — филиппинка, а главная корона ушла представительнице Гавайев. В пятерке лучших оказалась еще одна россиянка — Анна Печурина из Москвы. Она заняла пятое место.-------- и по сколько у них детей? а то нашу однако за минимум троих выбрали

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Гость

11:06:18 13-10-2023

Ей удалось завоевать титул(миссис "Верность традициям").--каким таким традициям? кто муж что смог такое проплатить?

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Гость

11:20:07 13-10-2023

Молодец! Что еще тут скажешь) Умничка! )

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