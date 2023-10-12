Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная – 2023"

41-летняя Наталья Пашинина завоевала титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям")

12 октября 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: barnaul22

Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина стала финалисткой международного конкурса красоты "Миссис Вселенная – 2023". Об этом она заявила на своей странице в популярной социальной сети.

Финал прошел на Филиппинах – в нем приняли участие представительницы 120 стран. Участницам из России нельзя было выступать с лентой своей страны, из-за чего на ленте Пашининой красовалась надпись Altai. Ей удалось завоевать титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям").

Первой вице-мисс на Mrs Universe стала участница из Индии, второй вице-мисс – филиппинка, а главная корона ушла представительнице Гавайев. В пятерке лучших оказалась еще одна россиянка – Анна Печурина из Москвы. Она заняла пятое место.