Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная – 2023"
41-летняя Наталья Пашинина завоевала титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям")
12 октября 2023, 19:01, ИА Амител
Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина стала финалисткой международного конкурса красоты "Миссис Вселенная – 2023". Об этом она заявила на своей странице в популярной социальной сети.
Финал прошел на Филиппинах – в нем приняли участие представительницы 120 стран. Участницам из России нельзя было выступать с лентой своей страны, из-за чего на ленте Пашининой красовалась надпись Altai. Ей удалось завоевать титул Mrs. Devotion to Tradition (миссис "Верность традициям").
Первой вице-мисс на Mrs Universe стала участница из Индии, второй вице-мисс – филиппинка, а главная корона ушла представительнице Гавайев. В пятерке лучших оказалась еще одна россиянка – Анна Печурина из Москвы. Она заняла пятое место.
19:27:06 12-10-2023
а эта фотография точно сделана сейчас, в 2023 году? мадам застряла на сельской дискотеке в конце нулевых. пс. я толстая и завидую, ага
19:44:43 12-10-2023
Первой вице-мисс на Mrs Universe стала участница из Индии, второй вице-мисс — филиппинка, а главная корона ушла представительнице Гавайев. В пятерке лучших оказалась еще одна россиянка — Анна Печурина из Москвы. Она заняла пятое место.-------- и по сколько у них детей? а то нашу однако за минимум троих выбрали
11:06:18 13-10-2023
Ей удалось завоевать титул(миссис "Верность традициям").--каким таким традициям? кто муж что смог такое проплатить?
11:20:07 13-10-2023
Молодец! Что еще тут скажешь) Умничка! )