Жительница Алтая получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024"
Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе в США
06 июня 2024, 15:10, ИА Амител
Жительница Алтайского края Наталья Чистякова одержала победу во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Мира" и получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024", сообщает сообщество "Язовский Клуб" во "ВКонтакте".
Один из самых масштабных конкурсов в России прошел 5 июня в подмосковном престижном клубе "Барвиха Luxury Village". 120 участниц представляли различные регионы страны.
"Наталья – дипломированный визажист, свадебный стилист и преподаватель курсов макияжа. Она обладает не только профессиональными навыками, но и удивительной способностью объединять внутреннюю и внешнюю красоту. Ее мечта – создание собственной академии визажа, где будут обучаться не только техническим навыкам, но и развитию личностных качеств", – говорится в сообщении.
Победа дала Наталье возможность представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.
15:20:23 06-06-2024
хороша
15:21:42 06-06-2024
Цыганка?
16:20:09 06-06-2024
А кто бы удивлялся? В Европе дают титулы "солнечным" талантам, у нас многодетным. Но только не тем, кто этих титулы заслуживает.
16:24:17 06-06-2024
Победа дала Наталье возможность представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.------ там победит чернокожая поломанная лесбиянка. не стоит мараться когда жюри предвзятое...
10:00:50 07-06-2024
Считаю недопустимым и противоестественным проведением буржуйских мероприятий в интересах узкого круга лиц приближенных к власти обладающих капиталами
11:29:00 07-06-2024
там победит чернокожая поломанная лесбиянка. ------ Да, и непременно с бородой!)
22:37:50 07-06-2024
О да, я лично была на этом мероприятии! Пафос,блестки, спонсоры. Патриотичные лозунги и песни посреди бутиков "Дольче Габана","ивсэнлоран" и тп. Ламборджини в холле! Конкурсанткам набросали бутылок с водой на пол возле туалета. Тухлые артисты с давно протухшими песнями. Звук🔊, трэш! В конце, когда была церемония награждения, зрители ушли, остались только группы поддержки конкурсанток из последних сил 🤮
03:56:51 08-06-2024
У нас от американских ракет дети гибнут, а они конкурс устраивают
09:41:22 08-06-2024
Вообще не пойму ,поют на английском.,выступают на всяких конкурсах на западе , на олимпиаде без флага России ,ни патриотичности ,ни гордости ,кто-то веселится, а где-то гибнут наши .
10:44:40 08-06-2024
Кому-то это надо наверное.....
13:24:17 08-06-2024
Гаденыши, девушка победила от Алтайского края, радуйтесь,а вы лишь бы обгадить всё, да вам самими всё равно на тех кто гибнет на Сво, вы из разряда тех, кто всё обгаживает
15:25:48 08-06-2024
Гость (13:24:17 08-06-2024) Гаденыши, девушка победила от Алтайского края, радуйтесь,а в... какая девушка победила?
16:39:10 08-06-2024
Элен без ребят (15:25:48 08-06-2024) какая девушка победила? ... может носки лучше внукам вязать, чем лишний раз рот открывать?
14:15:29 08-06-2024
Непутин (09:41:22 08-06-2024) Вообще не пойму ,поют на английском.,выступают на всяких кон... и что теперь???нам уподобаться русофобам?
14:15:49 08-06-2024
И НЕПРЕМЕННАЯ "фишка" - вырез до пупа! Противно.
16:40:06 08-06-2024
Татьяна (14:15:49 08-06-2024) И НЕПРЕМЕННАЯ "фишка" - вырез до пупа! Противно.... на Вашем теле, скорее всего, да
15:10:11 08-06-2024
Дак мисс мира или мисс вселенная? Это два разных конкурса, конкурирующие между собой.....
15:11:03 08-06-2024
Да вообще надо прекратить эти конкурсы,что хорошего они дают людям.Деньги,потраченные на такие мероприятия,раздать больным ,голодным