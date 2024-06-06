Жительница Алтая получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024"

Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе в США

06 июня 2024, 15:10, ИА Амител

Наталья Чистякова / Фото: vk.com/id817498118

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова одержала победу во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Мира" и получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024", сообщает сообщество "Язовский Клуб" во "ВКонтакте".

Один из самых масштабных конкурсов в России прошел 5 июня в подмосковном престижном клубе "Барвиха Luxury Village". 120 участниц представляли различные регионы страны.

"Наталья – дипломированный визажист, свадебный стилист и преподаватель курсов макияжа. Она обладает не только профессиональными навыками, но и удивительной способностью объединять внутреннюю и внешнюю красоту. Ее мечта – создание собственной академии визажа, где будут обучаться не только техническим навыкам, но и развитию личностных качеств", – говорится в сообщении.

Победа дала Наталье возможность представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.