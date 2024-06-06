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Жительница Алтая получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024"

Теперь она будет представлять страну на международном конкурсе в США

06 июня 2024, 15:10, ИА Амител

Наталья Чистякова / Фото: vk.com/id817498118
Наталья Чистякова / Фото: vk.com/id817498118

Жительница Алтайского края Наталья Чистякова одержала победу во Всероссийском конкурсе "Миссис Россия Мира" и получила титул "Миссис Россия Вселенная – 2024", сообщает сообщество "Язовский Клуб" во "ВКонтакте".

Один из самых масштабных конкурсов в России прошел 5 июня в подмосковном престижном клубе "Барвиха Luxury Village". 120 участниц представляли различные регионы страны.

"Наталья – дипломированный визажист, свадебный стилист и преподаватель курсов макияжа. Она обладает не только профессиональными навыками, но и удивительной способностью объединять внутреннюю и внешнюю красоту. Ее мечта – создание собственной академии визажа, где будут обучаться не только техническим навыкам, но и развитию личностных качеств", – говорится в сообщении.

Победа дала Наталье возможность представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.

Фото: freepik.com

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НОВОСТИОбщество
конкурсы Красота и мода

Комментарии 18

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Гость

15:20:23 06-06-2024

хороша

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Гость

15:21:42 06-06-2024

Цыганка?

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Гость

16:20:09 06-06-2024

А кто бы удивлялся? В Европе дают титулы "солнечным" талантам, у нас многодетным. Но только не тем, кто этих титулы заслуживает.

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Гость

16:24:17 06-06-2024

Победа дала Наталье возможность представить Россию на международном конкурсе, который пройдет в США в январе 2025 года.------ там победит чернокожая поломанная лесбиянка. не стоит мараться когда жюри предвзятое...

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Анонимно

10:00:50 07-06-2024

Считаю недопустимым и противоестественным проведением буржуйских мероприятий в интересах узкого круга лиц приближенных к власти обладающих капиталами

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Гость

11:29:00 07-06-2024

там победит чернокожая поломанная лесбиянка. ------ Да, и непременно с бородой!)

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Гость

22:37:50 07-06-2024

О да, я лично была на этом мероприятии! Пафос,блестки, спонсоры. Патриотичные лозунги и песни посреди бутиков "Дольче Габана","ивсэнлоран" и тп. Ламборджини в холле! Конкурсанткам набросали бутылок с водой на пол возле туалета. Тухлые артисты с давно протухшими песнями. Звук🔊, трэш! В конце, когда была церемония награждения, зрители ушли, остались только группы поддержки конкурсанток из последних сил 🤮

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Ольга

03:56:51 08-06-2024

У нас от американских ракет дети гибнут, а они конкурс устраивают

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Непутин

09:41:22 08-06-2024

Вообще не пойму ,поют на английском.,выступают на всяких конкурсах на западе , на олимпиаде без флага России ,ни патриотичности ,ни гордости ,кто-то веселится, а где-то гибнут наши .

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Елена

10:44:40 08-06-2024

Кому-то это надо наверное.....

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Гость

13:24:17 08-06-2024

Гаденыши, девушка победила от Алтайского края, радуйтесь,а вы лишь бы обгадить всё, да вам самими всё равно на тех кто гибнет на Сво, вы из разряда тех, кто всё обгаживает

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Элен без ребят

15:25:48 08-06-2024

Гость (13:24:17 08-06-2024) Гаденыши, девушка победила от Алтайского края, радуйтесь,а в... какая девушка победила?

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Гость

16:39:10 08-06-2024

Элен без ребят (15:25:48 08-06-2024) какая девушка победила? ... может носки лучше внукам вязать, чем лишний раз рот открывать?

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Ирина

14:15:29 08-06-2024

Непутин (09:41:22 08-06-2024) Вообще не пойму ,поют на английском.,выступают на всяких кон... и что теперь???нам уподобаться русофобам?

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Татьяна

14:15:49 08-06-2024

И НЕПРЕМЕННАЯ "фишка" - вырез до пупа! Противно.

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Гость

16:40:06 08-06-2024

Татьяна (14:15:49 08-06-2024) И НЕПРЕМЕННАЯ "фишка" - вырез до пупа! Противно.... на Вашем теле, скорее всего, да

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Гость

15:10:11 08-06-2024

Дак мисс мира или мисс вселенная? Это два разных конкурса, конкурирующие между собой.....

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Гость

15:11:03 08-06-2024

Да вообще надо прекратить эти конкурсы,что хорошего они дают людям.Деньги,потраченные на такие мероприятия,раздать больным ,голодным

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