Многодетная мать таинственно пропала в Новосибирской области

Ирину Мыхову не могут найти больше двух недель

04 марта 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт НСО"

В Бердске 23 февраля пропала мать троих детей, 34-летняя Ирина Мыхова, сообщает "КП-Новосибирск". Со слов её супруга Алексея, женщина любила выпить и даже чуть не была лишена родительских прав.

Сибиряк рассказал, что 22 февраля был на работе на сутках и вечером позвонил супруге, а она уже была выпившая. На утро он приехал домой и лёг спать. "Ира проснулась в четыре часа и сказала, что пойдёт в пункт выдачи товаров из интернет-магазина за памперсами", – добавил он.

Через час после её ухода он позвонил Ирине и по её голосу решил, что она снова пьяна. Мужчина попросил её быть дома через десять минут, но домой пришла только дочь. Девочка сказала, что мать спит на остановке с младшей. В итоге Алексей пошёл туда, взял ребёнка и разбудил жену. Однако она стала вести себя неадекватно, и супруг ушёл с младшей дочерью без неё, будучи уверенным, что она придёт в себя и вернётся.

"Если Ира выпьет, то может и на три дня уйти. Редко, но метко. Она уже была под угрозой лишения родительских прав и долго держалась. А на днях ограничение сняли – и всё. Я думал, что она у подруг где-то, поэтому не искал. Супруга была в декретном отпуске и до этого не работала", – рассказал сибиряк.

Спустя пару дней, когда жена так и не объявилась, Алексей стал обзванивать её подруг и знакомых, а затем обратился в полицию и к волонтёрам. В соцсетях молодой человек из Евсино отписался, что видел Ирину в местном парке. При этом "она была будто потерянная". Полиция и волонтёры ездили туда, но сказали, что это не она. Алексей теперь хочет сам съездить в Евсино в надежде поговорить с местными, очевидцем и посмотреть съёмку с камер.

На момент пропажи Ирина была одета в горнолыжный костюм (розовая куртка, серые штаны), серые ботинки с белой подошвой и белую шапку с помпоном. Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.