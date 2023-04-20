Как молодые семьи могут получить компенсацию за обучение детей?
В Алтайском крае детям из многодетных семей дали право получать компенсацию за обучение в колледже. Но нужно соблюсти несколько условий. Однако это не единственный способ вернуть потраченные на образование деньги
20 апреля 2023, 14:01, Анастасия Бичакова
Российские семьи в ряде случаев могут получить компенсацию за любое обучение, если у образовательной организации есть лицензия: в таком случае речь идёт о вычете по НДФЛ при налоговой ставке 13%.
Но многодетным семьям из Алтайского края дали особую привилегию: в них детям положена компенсация за обучение в колледжах. И её размер может быть в разы больше, чем при оформлении налогового вычета. Подробнее об этом – читайте на amic.ru.
Каким может быть размер компенсации за обучение в колледже и от чего он зависит?
В Алтайском крае размер компенсации для ребёнка из многодетной семьи может составить 50% от стоимости обучения в колледже, если у него по всем предметам оценки "хорошо" и "отлично". А если только "отлично", то вообще можно вернуть 100% от затраченной на среднее специальное образование суммы.
Не останутся без компенсаций и троечники: за оценки "удовлетворительно" им обещают возвращать 30% от стоимости обучения в колледже.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщил он в своём Telegram-канале.
"Наши многодетные семьи — особая зона внимания. Делаем, что можем, чтобы им помогать", — отметил Томенко.
И как многодетным семьям получить компенсацию за обучение детей в колледже?
Какие условия нужно соблюсти, чтобы получить компенсацию за обучение ребёнка из многодетной семьи в колледже?
Чтобы получить компенсацию, нужно не только быть ребёнком из многодетной семьи, но и учиться очно.
При этом колледж должен быть краевым – то есть если вы родом из Алтайского края, но учитесь в другом регионе, то такая выплата вам не положена.
Но всё-таки, напомним, можно воспользоваться и вычетом по НДФЛ.
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет – это сумма, с которой можно не платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%, писал ранее amic.ru.
"Благодаря вычету можно уменьшить сумму НДФЛ с доходов или вернуть из бюджета уже уплаченную сумму", – говорится на сайте госуслуг.
Как получить налоговый вычет на образование?
Налоговый вычет может получить тот, кто оплатил обучение за себя, своих детей, подопечных, братьев или сестёр хотя бы по одному родителю. Это возможно, если учащимся ещё не исполнилось 24 года. Тогда максимальный размер налогового вычета – 150 тыс. рублей.
Также оформить налоговый вычет могут родители и опекуны. Правда, семья в таком случае может претендовать на меньшую сумму – 110 тыс. рублей (то есть при налоговой ставке 13% можно вернуть на одного ребёнка 14,3 тыс. рублей).
Речь при этом идёт об учёбе в частном детском саду, платной школе, вузе, спортивной секции, художественной и музыкальной школе и на курсах по вождению – если у учреждения есть лицензия.
Напомним, размеры компенсаций были меньше. Закон о повышении размера налоговых вычетов накануне приняли депутаты Госдумы. И их можно получить не только на образование. Об этом – в материале amic.ru.
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