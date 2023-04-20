В Алтайском крае детям из многодетных семей дали право получать компенсацию за обучение в колледже. Но нужно соблюсти несколько условий. Однако это не единственный способ вернуть потраченные на образование деньги

20 апреля 2023, 14:01, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Российские семьи в ряде случаев могут получить компенсацию за любое обучение, если у образовательной организации есть лицензия: в таком случае речь идёт о вычете по НДФЛ при налоговой ставке 13%.

Но многодетным семьям из Алтайского края дали особую привилегию: в них детям положена компенсация за обучение в колледжах. И её размер может быть в разы больше, чем при оформлении налогового вычета. Подробнее об этом – читайте на amic.ru.

1 Каким может быть размер компенсации за обучение в колледже и от чего он зависит? В Алтайском крае размер компенсации для ребёнка из многодетной семьи может составить 50% от стоимости обучения в колледже, если у него по всем предметам оценки "хорошо" и "отлично". А если только "отлично", то вообще можно вернуть 100% от затраченной на среднее специальное образование суммы. Не останутся без компенсаций и троечники: за оценки "удовлетворительно" им обещают возвращать 30% от стоимости обучения в колледже. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщил он в своём Telegram-канале. "Наши многодетные семьи — особая зона внимания. Делаем, что можем, чтобы им помогать", — отметил Томенко. Фото: t.me/tomenko_22

2 И как многодетным семьям получить компенсацию за обучение детей в колледже? Пока не сообщается, как и по какому механизму ребёнку из многодетной семьи можно получить компенсацию за обучение в колледже в Алтайском крае.

3 Какие условия нужно соблюсти, чтобы получить компенсацию за обучение ребёнка из многодетной семьи в колледже? Чтобы получить компенсацию, нужно не только быть ребёнком из многодетной семьи, но и учиться очно. При этом колледж должен быть краевым – то есть если вы родом из Алтайского края, но учитесь в другом регионе, то такая выплата вам не положена. Но всё-таки, напомним, можно воспользоваться и вычетом по НДФЛ.

4 Что такое налоговый вычет? Налоговый вычет – это сумма, с которой можно не платить налог на доходы физических лиц по ставке 13%, писал ранее amic.ru. "Благодаря вычету можно уменьшить сумму НДФЛ с доходов или вернуть из бюджета уже уплаченную сумму", – говорится на сайте госуслуг.